Conclusiones de la repesca en la Champions LeagueEsta ronda extra que apenas está viviendo su segunda edición nos ha dejado más emociones de las que pensábamos.

Fracaso italiano

Meteremos a tres de los cuatro representantes del Calcio en la misma bolsa, ya que dos de ellos fueron eliminados en esta ronda y el actual poseedor del Scudetto ni a eso llegó.

El Napoli es el mayor fracaso en esta edición, pero Inter y Juventus no se quedan muy atrás. Los Nerazzurri no solo cayeron, fueron humillados por un humilde club del polo norte. Fue sorpresa que cayeran en la ida, siendo pasados por encima, pero lo que pasó en el Giuseppe Meazza no lo esperaba nadie. Bodo/Glimt acaba de vencer en la ida y en la vuelta al actual líder de la Serie A por 10 puntos, goleándolos 5-2 (y hubiera acabado 5-1 de no ser por un gol milimétrico que no sirvió de nada).

Nunca un club europeo había eliminado a uno italiano, y en el último año este humilde club, ubicado en una ciudad de 40 mil personas (como Berriozábal), ya dejó fuera a la Lazio en la Europa League pasada y ahora al Inter, además de derrotar al City y al Atlético en el proceso.

La Juve había hecho lo más difícil: había regresado de tres goles atrás para forzar el tiempo extra, y todo con hombre menos toda la segunda mitad. Pero, si bien ya habíamos criticado a Di Gregorio hace unos días por no llenar los guantes de Buffon, pues Perin no llena ni los del mismo Di Gregorio. La portería de la Vecchia Signora ha venido de más a menos en la última década, y eso les terminó costando en esta serie donde concibieron siete pepinazos turcos, y eso que Osimhen, quien está entre los máximos goleadores de esta edición y quien conoce muy bien el Calcio, no fue factor.

¿El único que dio la cara por la bota? El humilde Atalanta, por quienes no dábamos un peso tras la partida de Gasperini y eliminaron al Borussia Dortmund dramáticamente, viniendo de atrás y gracias a un penal al minuto 90 + 8. Ni el actual campeón de la Serie A, ni los dos clubes italianos con más títulos: el único vivo será La Dea, que tiene un total de cero ligas y dos títulos totales en su historia.

Casi nos quedamos sin ningún club de la Serie A en octavos, pero si hace unos años pensamos que estaban de regreso gracias a que Inter llegó a un par de finales o a los títulos de la Roma o Atalanta, esto indica que claramente no.

En Madrid todo es diferente

Mucho se habló de cómo les costó al Atleti en Brujas y al Real en Lisboa, el primero en un dramático empate a tres y el segundo apenas ganando pero saliendo peor con todo el drama de Vinicius contra Prestianni.

Pues en el Metropolitano los colchoneros no tuvieron problema para despachar a los de azul y negro, con una actuación preocupante de Julián, quien brilló por su ausencia, pero otra brillante de Sorloth, con “hat-trick” incluido. Un 7-4 global que muestra el poder ofensivo del Atlético pero también que no es el bastión defensivo de antes.

Mientras tanto, en el Bernabéu y sin Mbappé, quien otra vez se ausentó de un partido importante, el Madrid sufrió por un minuto por el empate momentáneo del Benfica, pero al final lo ganaron gracias a un partidazo de Tchouameni y la venganza de Vini con bailecito incluido. El brasileño anotó dos de los tres goles Blancos en esta serie y además marcha líder de asistencias, y terminaron sin necesitar al actual Pichichi y Bota de Oro. Ahora la pregunta es: ¿qué tan lejos podrán llegar si Mbappé se sigue ausentando, o por fin logrará aparecer?

Sin mayor drama

De los otros tres cruces avanzó quien pensábamos y sin mucho por agregar. Mónaco le hizo la vida difícil al actual campeón, pero al final el talento del PSG se impuso con justicia. Newcastle no tuvo piedad y le clavó nueve al pobrecito Qarabag, siendo el sexto club inglés que se mete a octavos, mientras Leverkusen-Olympiacos bien podría ser la serie más olvidable de la historia.

Mañana es el sorteo de esta UCL y el resto de torneos europeos, y ahora sí, se viene lo bueno.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].