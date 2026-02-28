Entre concentraciones, sorteos y Futbol europeoHablemos un poco de todo: el amistoso del Tri en Querétaro, el sorteo de la UCL y lo que se viene este fin de semana en el Futbol liguero.

¡Por fin!

No me atrevo a decir que ya dejamos atrás esa pequeña crisis, cerrando el 2025 con seis seguidos sin ganar, pero al menos lo del miércoles por la noche fue la mejor actuación de la selección mexicana en un buen tiempo.

El rival no fue ninguna medida real de lo que vendrá en junio, en especial porque esta Islandia ya no es la de hace una década, no estuvo ni cerca de llegar a este Mundial y aparte estaban todos espantados por lo que sucedió el domingo no muy lejos de Querétaro, pero al enfocarnos en nuestra selección, conformada 100 % por jugadores de Liga MX, vemos que realmente dimos un partido completo.

Me encantó ver los nuevos rostros, casi todos del equipo Rojiblanco, que se entendieron bien y casi entre ellos solitos ganaron el encuentro. Ledezma alza la mano en la lateral derecha, una muy reciente para él; la “Hormiga” metió la que tuvo y tuvo buena presencia de área; y Brian Gutiérrez fue la sorpresa más grata de esta versión de México, debutando con gol y un encuentro muy sólido.

Sin embargo, el hombre del encuentro es Choricero, y es, tal vez, el único que tiene 100 % asegurado su lugar en la titularidad: Jesús Gallardo. Erik Lira también comienza a hacer incómoda la pregunta, ¿él o Edson como líbero titular?, mientras “Tala” Rangel sigue ganando puntos sobre Malagón en la portería.

Al final jugaron siete del Rebaño, lo cual son buenas y malas para ellos, que están en gran momento, pero que perderán a la mayoría en la liguilla. Falta verlos con los europeos, pero por lo pronto esta versión no desentonó ni tantito (tal los Diablos Marcel y Everardo estuvieron algo flojos, pero no tengo quejas).

Lo que sirve, más bien, es para ir calmando las aguas, con ya tres amistosos ganados en fila. Ganar ante rivales débiles es preferible que perder ante los fuertes según el “Vasco”, ¿o no?

El sorteo de la Champions

Ayer se definió, por fin, cuál es el camino exacto a la final de Budapest este 30 de mayo. Un lado del trayecto, sin duda, luce mucho más peligroso que el otro. Tendremos Real Madrid-City por 40230843ª vez, y el que avance seguramente irá contra el Bayern en cuartos, y el que pase de ahí tendrá que medírselas con el actual campeón de Europa, el del Mundo (PSG y Chelsea se vuelven a encontrar como en el verano pasado en NY), o al Liverpool. Un total de 32 Orejonas están de este lado repartidas en seis clubes, mientras que la otra llave suma solo cinco trofeos, todos del mismo equipo.

El Barça fue bastante “afortunado” por estar de este lado, aunque no será nada fácil un Newcastle enrachado y luego Atleti o Spurs en cuartos. Más bien, el favorito de esta parte es el Arsenal, quien fracasaría si no llega, al menos, a semis. En solo un par de semanas se reanuda esto, y nos encanta que no tengamos que esperar tanto.

El duelo estelar

No hay tantos duelos que les pueda recomendar este fin de semana. Está el Roma-Juventus, que puede definir quién va a UCL y quién a la UEL. El número 1 de La Liga recibe al número 3, aunque Barcelona debería poder superar al Villarreal en el Camp Nou y evitar otro cambio de mando en la cima (el liderato del Madrid duró seis días). Está el Como-Lecce, para los que les guste.

Pero sin duda es el derbi londinense de mañana el duelo más esperado, no solo en Londres sino en Manchester. Los fans del City deberán apoyar al Chelsea, esperando que fuercen a los Gunners a dejar caer más puntos, mientras que los Red Devils quieren un triunfo del Arsenal para que ellos permanezcan en puestos de Champions.

Mikel Arteta tiene ante sí unos meses cruciales para su equipo. Arsenal es el ligero favorito para ganar los tres títulos locales y, como ya vimos, deberá llegar muy lejos también en la Champions. Tiene en sus manos la chance de una temporada inolvidable… o que termine al estilo Arsenal, sin nada.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].