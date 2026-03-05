Qué nos dejó el Futbol europeo esta semanaNo solo hay que hablar de lo que pasó el fin de semana, sino de lo que ha ocurrido en Copa del Rey, Premier League de martes y miércoles y un club que está en crisis.

¿Qué hay en el agua en Chamartín?

El Real Madrid, recientemente, está salado. La temporada pasada se lesionaron, literalmente, todos sus defensores, y ahora están igual o peor. Ya no son solo los defensas, como Militao, Alaba y Camavinga, sino que todos ellos más Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Dani Ceballos se perderán la serie ante Manchester City, y algunos incluso más.

Jude ya lleva un mes lesionado cuando su lesión daba justo para un mes, pero al parecer tendrá que esperar hasta abril para regresar. Mbappé ya estaba con molestias en la rodilla, se apresuró para volver, y ahora agravó su lesión. Lo delicado del francés es que él quiere estar al 100 % para la Copa del Mundo y no arriesgarse con su club (algo que haría el 99 % de futbolistas), pero los Madridistas están molestos de quedar en segundo plano. Por último, está el caso de Rodrygo, quien ha perdido protagonismo con los Blancos pero estaba llamado a ser una de las figurar principales de Brasil en el mundial, y su rotura de ligamentos le impedirá participar este verano con la Verdeamarelha. Su derrota del lunes ante Getafe fue humillante, en especial por la actitud de Vini, y le han cedido al Barcelona toda la iniciativa en la carrera por La Liga, mientras el panorama es muy oscuro ante el City con tanta baja.

¿Se viene otro “nadaplete” merengue?

Casi remontada que no sirve de nada

Sabíamos que el Atleti iba a achicarse a la hora buena, y que el 4-0 de la ida tal vez no iba a ser suficiente. Al final el Barça se quedó a un gol de igualar la serie, con algo de polémica, pero por lo menos los colchoneros avanzaron a su primera final de Copa del Rey en 13 años. Fue un partidazo de Yamal pese a no anotar, y muchos creímos que la remontada iba a consumarse, pero al final se demostraron dos cosas: el Atlético de Madrid sigue siendo el equipo más irregular del mundo, capaz de golear al Barcelona y luego ser goleado por el Rayo Vallecano; así como que los Blaugranas pueden ganarle a cualquiera si se lo proponen (y el árbitro también está de su lado, con un gol en fuera de lugar y un penalti polémico).

Su rival en la final del 18 de abril en Sevilla será la Real Sociedad, quien ganó dos veces por la mínima en el clásico vasco en una serie que no pudo ser más reñida. ¿Se acaba la sequía del “Cholo”, o qué versión veremos de los colchoneros?

¿Se viene la liga Gunner?

Sé que parece que hemos hablado del Arsenal más que nadie, pero es que es intrigante lo que pueda pasar en este cierre de campaña. Cualquier equipo que tuvo paso perfecto en la Champions y lleva siete de ventaja de su liga diríamos que es el favorito a ganarlo todo, pero por el historial reciente de los Gunners hay que ver para creer. Sus últimos días fueron cruciales pero positivos, superando dramáticamente al Chelsea en el Derby Londinense, luego por la mínima de visita ayer al Brighton aguantando 80 minutos, y encima apreciando al Nottingham Forest y el empate que le sacó al City en el Etihad. Son siete puntos con un partido menos por jugar y a siete fechas del final de todo, mientras en la UCL tienen camino muy accesible a la semifinal.

¿A qué hora empezamos a creerle a Arteta, o hasta el momento en que no alcen el trofeo no lo haremos?

¿Crisis de entrenadores?

Por último, y no sabemos todavía porqué sea, pero hoy los banquillos europeos son más inestables que nunca. Es increíble la cantidad de DT cesados esta temporada, desde los que no llegaron ni a septiembre (Leverkusen, Fenerbahce, Benfica), hasta los que apenas estaban en su primera temporada (Real Madrid, Juve, Spurs, Nott Forest), además de los que simplemente no tuvieron suficiente paciencia (Chelsea, ManU, Ajax, Celtic dos veces, Rangers, Mónaco, Marsella). ¿Qué está causando esta epidemia de despidos?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].