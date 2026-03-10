Repaso Futbol europeo del fin de semanaNo siempre podemos repasar tan pronto todo lo que nos dejó la jornada, así que aprovechemos a repasar lo que sucedió y lo que vendrá esta tarde.

¿Hay liga?

Hace un par de semanas, tras la derrota del Milan en casa ante Parma, pensábamos que la Serie A ya iba a pintarse de azul y negro. La ventaja de 10 puntos nos indicaba que el bicampeonato del Inter era inevitable, pero por ello fue tan importante el Derby Della Madonnina, que terminó en victoria por 1-0 del Milan, el cual nos dio la esperanza de que no está todo definido en el Calcio.

Los Nerazzurri fueron ampliamente superados pero Fofana y Saelemaekers se cansaron de fallar, y entre Allegri y Modric han exponenciado a un equipo que parecía perdido. Lo que nos preguntamos es si todavía tiene cabida Santi en esta escuadra, en especial porque ya van para cinco meses que no juega y tanto los Rossoneri como México lo necesitan.

Valen igual

Ni el Real Madrid, ni el Barça jugaron nada bien este fin de semana, pero igual consiguieron los tres puntos. Los Merengues visitaron Galicia y, a duras penas y con gol al 95’, apenas pudieron superar al Celta de Vigo y evitar un tercer partido seguido sin victoria en La Liga y darle más ventaja a los Culés.

Ellos, por su parte, batallaron muchísimo para superar al Ahtletic en San Mamés, necesitando una genialidad de Lamine Yamal para ganar por la mínima. Con esto siguen siendo cuatro puntos los que separan a los Blaugranas de los Blancos, pero las lesiones del equipo Merengue en esta etapa crucial es lo que terminará por dilapidar su temporada.

Aplauso a ellas

Ahora que pasó el 8 de marzo, es importante recordar también la lucha de las mujeres en este deporte, en especial en este país donde tanto les ha costado. No solo la Liga MX Femenil va creciendo cada vez más, rompiendo récords de rating y asistencia la Liguilla pasada, sino que México Femenil logró algo magnífico el sábado: venció a la potencia, Brasil, en un Estadio Ciudad de los Deportes casi lleno.

Las 25 mil personas son un récord en nuestro país para ver al Tri Femenil, y con figuras como Greta, la del gol, o Scarlett, Liz Ovalle y Delgado, la meta de volver a una Copa del Mundo (que será en 2027 justo en Brasil) es muy real.

Un vistazo a la Champions

Ya que hoy y mañana comienzan los octavos, es decir, lo mero bueno, podemos ir previendo cada serie, de la menos a la más intrigante. Los únicos que veo ampliamente favoritos son Arsenal, ante el Leverkusen de Hjulmand, y el Bayern ante el Atalanta de Palladino.

A este punto, creo que sí sería una sorpresa que el Real Madrid sin Mbappé, Jude, Rodrygo, Militao, Alaba, Huijsen, Ceballos, Camavinga ni Carreras elimine a un City que ha ido creciendo, en especial porque es el club que los ha eliminado en las últimas dos ediciones. Su historial reciente, más amplio que un Juárez-Mazatlán del viernes botanero, no puede ser más parejo: cinco victorias por bando y cinco empates, con encuentros en ya seis de las últimas siete ediciones.

Por su parte, los otros dos españoles tienen citas algo más accesibles ante ingleses, y lo normal es que terminen encontrándose en cuartos. El Atleti irá ante un Tottenham que pelea por el descenso y acaba de volver a cambiar de entrenador, mientras el Barça no puede dormirse ante un Newcastle muy irregular.

No me sorprendería tampoco si el Galatasaray y su “punch” ofensivo logren pegarle al Liverpool, mientras el Bodo/Glimt ya venció al City y al Inter en esta edición, y no veo porqué no puedan seguir su camino de cenicienta sobre el Sporting Lisboa.

Por último, y con gran diferencia, el duelo más parejo e interesante es la revancha de la final del Mundial de Clubes, cuando Chelsea impidió que el PSG terminara levantando siete títulos en un año tras humillarlos 3-0, y desde entonces ya corrieron a su DT, mientras los Parisinos se ven menos dominantes pero querrán venganza.

Para mí, avanzan Arsenal, City, Liverpool, Barça, Atleti, Bayern, PSG y Bodo/Glimt.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].