Qué nos dejó la ida de los octavos de final de Champions LeagueFue una jornada terrible para el Futbol inglés, con cuatro derrotas y dos empates, mientras varias series parecen finiquitadas.

La noche del pajarito

Nadie, absolutamente nadie esperó que el héroe en el enésimo Real Madrid-City sería Fede Valverde, quien no había anotado en toda la campaña de Champions y se mandó un “hat-trick” en menos de 45 minutos. Y no solo fue que apareció para anotarlos, sino que cada uno fue mejor que el anterior, concluyendo en el gol de la jornada para el 3-0.

Un Madrid sin Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Militao ni Alaba tuvo que apelar a la mítica, y eso pasa a menudo en esta competición en el Bernabéu. ¿Quién se imaginaría que un mediocentro defensivo le marcaría tres a Donnarumma? Incluso el Madrid se dio el lujo de mantener la serie viva tras el penal fallado de Vini, pero este Manchester City ni las manos metió.

En redes se preguntaban cómo los choferes manejan cientos de kilómetros el autobús del equipo solo para llevar al equipo al estadio, pero al de los Citizens se le olvidó el equipo en Inglaterra, que no se dignó en aparecer en Madrid. Otra desaparición de Haaland, y con todo y las mil ausencias los Merengues tienen pie y medio en cuartos.

Venganza

Al mismo tiempo, en el Parque de los Príncipes, se consumaba la revancha. ¿Que el PSG perdió por tres la final del Mundial de Clubes ante Chelsea? Pues les ganamos por tres para emparejar. Con una actuación magnifica de Kvaratskhelia, quien inexplicablemente comenzó en la banca, más un par de regalitos de la defensa Blue y pese a que dos veces empataron los ingleses, esta serie parece finiquitada con el 5-2 consumado en los minutos finales.

Pese a que se ven menos dominantes que su histórica campaña anterior, este PSG todavía tiene el “punch” ofensivo intacto, con un ganador del Balón de Oro que también marcó un golazo (apenas su segundo este torneo), y hay que recordar que los de Luis Enrique se metieron por la puerta de atrás para ganarlo todo en 2025.

Salvados por penales

Ni Barcelona ni Arsenal, dos de los grandes candidatos, deberían sentirse muy bien esta mañana. Los Culés sufrieron muchísimo en St. James Park ante un Newcastle sin Gordon, y tuvo que venir un penal señalado al minuto 90 + 5 para evitar la derrota. El pénalti es tonto pero claro, un contacto sobre Olmo que luego cobró Lamine Yamal con la frialdad de alguien de mucho más de 18 años.

Mientras tanto, en Leverkusen, los Gunners demuestran porqué todavía no confiamos en ellos al 100 %. Tuvieron toda la segunda mitad entera para alcanzar al Bayer, y tuvo que venir un clavadazo de Madueke para que Havertz, canterano del rival, lo empatara al minuto 89. Hay un ligero contacto, pero la actuación de Noni es digna de alcanzar una nominación en los Óscares de este domingo.

¿Inmerecidos? No sé, pero no tienen mucho que celebrar y sí mucho por trabajar para ganar sus series en casa.

Ridículo

He visto muchísimas cosas en mis más de 25 años viendo Futbol, pero lo vivido en el Metropolitano sí nunca lo había vivido. Igor Tudor, quien comenzó la campaña como DT de la Juve antes de ser corrido y ahora intenta a rescatar a los Spurs del descenso, decidió no confiar en Vicario, el portero titular, y darle la chance a Antonin Kinsky, quien no había jugado más que dos partidos (de Carabao Cup) en toda la temporada.

15 minutos y un 3-0 después, Tudor hizo lo impensable: sacó a su propio portero, metiendo al que había sido el titular hasta antes de este encuentro. Lo peor: si bien su osote en el tercer gol es de risa, Kinsky no tuvo mucha culpa en los primeros dos goles, y su acto no hizo más que exhibir al joven arquero de 22 años que se fue, evidentemente, llorando al vestidor. Para colmo, Vicario tampoco resultó gran cosa, ya que el 4-0 cayó cinco minutos después de que entrara. El Atleti tuvo piedad y el 5-2 parece corto, pero este acto puede significar el fin de la carrera de un arquero, y es inaceptable por parte de Tudor.

¡Hasta la próxima!

