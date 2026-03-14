Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoEs una jornada extraña, sin clásicos en las cinco grandes ligas y con muchos equipos pensando en las competencias europeas de la próxima semana, pero no por eso no hay historias a seguir.

¿Se va un grande?

Por alguna razón desconocida, el Tottenham está considerado entre el “Big Six” de la Premier pese a que no ganan una liga desde el 61, una FA Cup desde el 91, pasaron 17 años sin levantar una sola copa y tienen menos trofeos que el Aston Villa.

El año pasado fue muy contrastante: a un puesto del descenso, pero campeones de la Europa League, e incluso estuvieron a segundos de ganar la Supercopa Europea. Ahora, dos entrenadores después, nuevamente se encuentran en peligro de descender al Championship, y la pelea entre ellos, el Nottingham y el West Ham de Paco Jémez se definirá hasta la última jornada (a los Wolves y al Burnley ya los desahuciamos).

Esta campaña aprovecharon un calendario muy accesible para meterse entre los primeros ocho en la UCL, pero ese sueño ya se les terminó tras la debacle del martes en el Metropolitano. ¿Qué queda para Igor Tudor y compañía? Hacer todo lo posible por no descender, y el siguiente reto no será nada fácil: toca visitar Anfield ante un Liverpool urgido de volver al top cuatro. Tal vez Arne Slot mueva las piezas pensando en la vuelta ante Galatasaray, pero aún el cuadro B Red ha lucido muy superior que lo que sea los Spurs hayan mostrado este año.

Mientras tanto, también mañana, en Old Trafford hay una batalla crucial entre el 3 y el 4, con el ManU y Villa viniendo de derrotas y teniendo a Chelsea y Liverpool cazándoles las espaldas.

A aguantar

El Real Madrid todavía tiene chance del doblete… solo debe aguantar las próximas semanas. Los Merengues pueden mantener la ventaja sobre el City y esperar a que regresen Mbappé y Jude para una eventual serie en abril ante el Bayern, mientras en La Liga, fuera del derby ante el Atleti la próxima semana, su calendario es accesible de aquí a mayo que es El Clásico. ¿Podrán aguantar?

Por el último boleto

Lo que en su momento fue una lucha de seis o siete por el Scudetto, ahora es una pelea entre los dos cuadros de Milán, y de otros tres equipos por el cuarto y último boleto a la Champions.

Con Napoli retomando forma y adelantándose en el tercer puesto, son solo Como, Roma y Juventus los únicos que queda por definir quién va a la UCL, UEL o UECL, y precisamente este fin de semana juegan los primeros dos. El sorpresivo Como de Cesc Fábregas, quien nunca ha jugado un solo torneo internacional, es quien lleva la ligera delantera por diferencia de goles sobre la Loba, que cayó sorpresivamente ante la Genoa de Johan y le cedió su lugar. La Juve rompió la racha de seis sin ganar tras golear 4-0 al colero Pisa, y puede aprovechar un empate el domingo entre los otros dos para rebasarlos si primero vence al Udinese.

Cabe recordar que la diferencia entre solo participar en cada competencia es sustancial: 18.6 millones de euros por estar en la Champions, 4.3 en la Europa, 3.1 en la Conference, algo crucial sobre todo para un equipo como el Como que hace dos años estaba en Serie B.

Quien apenas volvió a los entrenamientos es Santi Giménez, fuera de acción desde octubre, y esperamos que al menos salte a la banca ante la Lazio mañana, y también esperamos que salga el documental que aquí les platiqué y en el que pude participar.

¿Y la Europa, lic?

Así me dijo una vez alguien refiriéndose a la Europa League, y no puedo dejar de pensar en eso. Aquí nos queda un mexicano, lo malo es que ni jugó: Fidalgo se quedó en la banca en la derrota del Betis en Grecia, cuarto duelo seguido sin victoria de los Verdiblancos.

Los duelos más interesantes de octavos fueron el empate que rescató en casa el Celta con uno menos ante el líder Lyon, así como el partidazo entre Stuttgart y Porto que terminó con triunfo de los portugueses quienes, sigo pensando, son los máximos candidatos a levantar la Champions naranja.

¡Hasta la próxima!

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