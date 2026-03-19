Repaso de los octavos de final de Champions LeagueQuedaron definidos los ocho invitados a la siguiente ronda, y los octavos nos dejaron mucho drama y aún más goleadas.

¿Hijazos?

Por si alguien dudaba de la mística Merengue en esta competición, puede revisar esta serie. Los Blancos llegaron con medio equipo lesionado y con DT interino, y aun así ganaron ambos partidos ante un enrachado City dirigido por el mejor DT del mundo.

De hecho, si bien Guardiola comenzó su carrera dominando al Madrid, en especial tras aquellos 6-2, 5-0 y la semi del 2011, desde que se fue de Barcelona se los ha encontrado montones de veces, y casi siempre sale perdiendo. De hecho, la lista de equipos que ha eliminado a Pep de la UCL incluye a varios una sola vez, como el Barça en 2015, el Atleti en 2016 o el Chelsea en la final 2021, pero en primer lugar está el Real Madrid… ya cinco veces. Se vengaron de ese 4-0 en la semifinal 2023 para eliminarlos en tres ediciones seguidas, y esta fue la más improbable con Arbeloa y sin Mbappé, Jude ni 14 defensores. Aplausos al propio Álvaro, quien lleva dos meses de experiencia y ya consiguió algo que nunca nadie había hecho: eliminar a Mourinho y a Guardiola venciéndolos en la ida y en la vuelta, y lo hizo en series consecutivas.

Fue un partido raro, con dos goles anulados por bando y una clara expulsión tempranera de Bernardo Silva que desapareció las pocas oportunidades que tenían los Citizens, y fue el show de Vini en todo su esplendor: las jugadas de crack, las celebraciones provocadoras, un doblete sin mayor esfuerzo.

El Madrid está vivo, y ojito a quién ha levantado la Orejona en los últimos tres años mundialistas.

El campeón ha vuelto

Ni se notó que seguía clavada la espinita de la final del Mundial de Clubes en París. No contentos con golear 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes, el PSG se metió a Stamford Bridge a propinarles exactamente el mismo marcador por el que perdieron en el Metlife el año pasado. Un 0-3 que significó un 2-8 global del actual campeón de Europa al actual campeón del mundo, y pudieron ser bastantes más, mostrando que fue un error correr a Marezca porque Rosenior no tiene idea de qué está haciendo.

De los seis que yo tenía…

Ya hablamos de cómo el City y Chelsea se fueron humillados y goleados tras perder ida y vuelta, pero no fueron los únicos ingleses. La Premier consiguió un hito tras meter a seis equipos a octavos, cinco de forma directa, pero solo dos siguen vivos.

Liverpool le pasó totalmente encima al Galatasaray en Anfield con enorme actuación de Szoboszlai y un golazo de Salah, remediando su error tras fallar un penal, mientras Arsenal tuvo la serie más “tranquila”, venciendo 2-0 sin despeinarse al Leverkusen. Tanto Reds como Gunners se repusieron de malas idas, y al final pasaron sin mayores problemas.

Mientras tanto, tampoco Newcastle ni Spurs pudieron evitar un choque español en cuartos, siendo goleados tras recibir ocho y siete (respectivamente) en el global. Las Urracas dieron mucha pelea en el primer tiempo en el Camp Nou, viniendo dos veces de atrás para empatar con goles de Elanga, pero el segundo tiempo revivió Lewandowski mientras Yamal y Raphinha dieron espectáculo, y terminó en un 7-2 exagerado pero que muestra la diferencia en talento.

Tottenham al menos lo puso más digno y ganó milagrosamente la vuelta, dejando una serie que iba 4-0 tras 20 minutos en un 7-5 global, pero igual no tenían nada que hacer aquí y ahora deben enfocarse en no descender.

Se acabó todo, todillo

Nuestro Bodo/Glimt de toda la vida no aguantó los embates portugueses, dejando ir un 3-0 para ser goleados 5-0 en Lisboa en tiempo extra. Fue una linda historia de cenicienta, pero acabó de la peor manera.

Mientras tanto, el Bayern se vengó de su hermanito pequeño, el BVB eliminado en la ronda pasada, y le clavó un humilde 10-2 al Atalanta, dejándonos también sin equipos brasileños.

Así que quedan unos preciosos cuartos de final, de los cuales hablaremos a fondo en abril.

¡Hasta la próxima!

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