Qué esperar del fin de semana y de la fecha FIFAAntes de la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo, es momento de repasar qué nos espera en esta jornada liguera.

Volver a casa

Mucho será diferente en estos amistosos de México. No solo porque ahora sí podrán participar los europeos, a diferencia de los duelos en enero y febrero, ni tampoco porque ahora sí enfrentaremos a selecciones de peso y no a modo para subir nuestra autoestima.

Lo más importante: volvemos al Azteca, a nuestra casa, a donde no jugamos desde noviembre 2023, un partido al que asistí y que parece fue ayer pero ya llovió. No está al cien por ciento al parecer, pero este encuentro se ha esperado por mucho tiempo y se jugará esté como esté. La mala, obviamente, es que no viene “CR7”, pero eso ya lo sospechábamos hace tiempo.

¿Y los convocados? Pues en la portería, me parece, ya no veremos movimientos. Tras la muy lamentable lesión de Malagón, es casi un hecho que será “Tala” el titular, mientras que Ochoa y Acevedo complementan la lista.

En la defensa me gusta ver a Gallardo, Ledezma, Johan, Montes, Reyes y Jorge Sánchez, en tanto que Everardo López puede todavía colarse. Al que no comprendo es al “Stitch” Angulo, en especial con el “Cotorro” González disponible, pero no todo se puede. En el mediocampo la sorpresa más grata es que Álvaro Fidalgo verá sus primeros minutos con la camiseta verde, mientras que Brian Gutiérrez muestra que no fue un accidente su llamado anterior. De ahí están los de casi siempre: Lira, Orbelín y Charly, con la buena noticia de la inclusión de Obed Vargas y Denzell García, en tanto que el “Chiquito” Sánchez no tiene nada que hacer aquí pero, ante la también lamentable lesión de Marcel y la suspensión de Láinez, no hay mucho más.

Por último, da gusto ver a la “Hormiga”, a Quiñones y a Alexis Vega juntos por primera vez, así como a un Raúl que parece por fin llegará como titular a un Mundial, aunque no comprendo a un Berterame con cero goles en Miami y un Memote suplente en Pumas. La próxima semana hablaremos de los rivales y de qué esperar de estos duelos ante Portugal y Bélgica.

¿El primero de cuatro?

Estamos en las puertas de algo histórico. O es el mejor año en la historia del Arsenal, o es su mayor pecheada en una larga historia de pecheadas. Este domingo pueden levantar el primero de cuatro trofeos en dos meses y cachito: la despreciada Carabao Cup. ¿Es prestigioso levantarla? No, pero lo que pase mañana puede influir en todo lo que venga después. ¿El rival? Manchester City, el único que puede arrebatarles su primera Premier en 22 años, y a quien también podrían ver en una eventual de FA Cup, donde al momento ambos están en Cuartos.

El City ha sido el verdugo del Arsenal de Arteta, quien era auxiliar de Pep en Manchester, y una derrota en Wembley puede significar el inicio de la debacle Gunner… o el indicio de que este es, por fin, su año.

Los separan nueve puntos en liga (con un partido más del Arsenal) mientras que lo que pasó a media semana en Champions también tiene peso. Uno fue goleado y eliminado por tercer año seguido por el mismo equipo, y el otro avanzó y le toca el cruce más accesible (Sporting Lisboa) rumbo a las semis. ¿Ya podemos ir creyendo en este Arsenal, o esperamos a qué pase mañana?

¿Hay liga?

Solo cuatro puntitos separan a Culés de Merengues en La Liga, y los Colchoneros podrían hacerles un favor mañana en el Bernabéu. Si el Barça hace la tarea y vence al Rayo Vallecano más temprano, el Derby Madrileño podría definir si todavía hay liga o ya le damos el bicampeonato a los Blaugranas.

Tanto Real Madrid como Atleti vienen de enormes actuaciones en Champions ante ingleses, y ya podría jugar Mbappé de inicio. Muy presente está el 5-2 en el Metropolitano la última vez que se vieron, y desde entonces la defensa Blanca solo ha perdido más piezas, y va ante un equipo que viene de meter siete a Spurs y es el más impredecible del mundo. ¿El Atleti le hace un favorcito al Barça antes de enfrentarlos en Champions?

¡Hasta la próxima!

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