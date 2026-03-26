Repaso del Futbol europeo el fin de semanaLa competencia en La Liga y Serie A se aprieta, mientras puede comenzar una pecheada histórica.

La más fácil, no

Es un caso de estudio lo del Arsenal. Tenían todo para levantar su primero de, potencialmente, cuatro trofeos esta temporada, en el escenario ideal y ante un rival que tanto los ha castigado y que venía de capa caída… y ni así pudieron.

El City de Pep los dominó y les ganó 2-0 gracias a un doblete de un lateral de 20 años y a un portero suplente de 23. Dos cabezazos de O’Reilly en menos de cinco minutos, el primero tras un regalote de Kepa, todavía el portero más caro de la historia, así como algunas atajadas de Trafford fueron suficientes para el triunfo de los Citizens en Wembley y asegurar dos cosas: que no se irán en blanco esta temporada, y que la lucha por la FA Cup y la Premier sigue muy viva. Mentalmente, estoy seguro, a los Gunners les terminará pesando esta derrota, y esa ventaja de nueve puntos puede todavía desvanecerse.

¿La fórmula del triunfo? Otra genialidad de Pep. A Arteta le encanta que su equipo salga con la pelota en los pies, en especial cuando los presionan y encuentran espacios. ¿Qué hizo el City? Dejar una línea de cuatro sin presionar. El resultado: los defensores y Kepa no encontraban líneas de pase, se desesperaban y perdían el balón muy rápido. En ataque, ante los 500 Gunners del área, no se desesperaban y metían centros para Haaland o alguien más, y justo así cayeron ambos goles.

¡Hay liga!

Qué nivel de partido fue el Derby Madrileño. Un duelo intenso de ida y vuelta lleno de golazos, donde el Real Madrid cerró una semana redonda al avanzar en UCL y superar su prueba más difícil en La Liga de aquí al clásico en mayo.

El encuentro tuvo de todo: un nuevo pénalti para el Real Madrid que va a romper récord, pero ahora cobrado por Vini; tiros al poste de Valverde y Julián; errores en la salida que acabaron en anotación; una gran actuación de Lunin; un golazo de Nahuel Molina; otra pincelada definitoria de Vinicius que selló el triunfo merengue.

Con esta victoria, los Blancos no solo se cobran de la goleada que les propinaron los Colchoneros en la primera vuelta, sino que se mantienen a cuatro puntos del Barcelona, que justo visitará al Atleti la próxima jornada, mientras ellos se enfocan en el Bayern y pueden pasar todo abril en piloto automático con un calendario muy a modo en liga, y jugarse todo el 10 de mayo en el Camp Nou.

La mala: al parecer sus doctores son más malos que el hambre. Mbappé lleva toda la campaña sufriendo con su rodilla, y ya descubrimos porqué nomás no se cura. Al parecer, los médicos del club le hicieron resonancia… ¡en la rodilla incorrecta! Así jugó Kylian tres partidos, pensando que ya estaba al cien por ciento, y tuvo que pedir una segunda opinión para darse cuenta del error. Hasta en el club más grande del mundo pasan estas cosas.

Volvió el hijo pródigo

No hizo nada más que ser amonestado, pero después de cinco meses por fin volvió a las canchas Santiago Giménez, aunque sea por menos de 15 minutos. Y lo hizo en el momento idóneo, justo cuando el Milan anda enrachado, el Inter va en picada y la Serie A se pone interesante.

Tras el Derby Della Madonnina los Nerazurri no han ganado, y si bien los Rossoneri desperdiciaron una chance cayendo ante la Lazio, la diferencia ya se redujo de 10 a seis puntos con ocho partidos por disputar, y justo ahora regresó Santi para pelear por la titularidad este torneo y por quedarse en la siguiente temporada.

Ya no le alcanzó para la inauguración del Azteca, pero sí está a tiempo para retomar su nivel rumbo al Mundial. ¡Qué bueno que volviste, “Bebote”!

Un repechaje muy tardío

Pues entre hoy y el martes conoceremos a los últimos invitados al Mundial, con partidos que servirán también como ensayo para el Akron y el BBVA, pero me parece demasiado hacerlo a menos tres meses de que empiece.

Espero que pasen Italia, Turquía, Jamaica y Bolivia, que me parecen le darán más color a la Copa del Mundo.

¡Hasta la próxima!

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