Qué esperar de la fecha FIFAEs la última antes de la Copa del Mundo, en donde se definirán los últimos invitados y todos los que tienen boleto se ponen a prueba.

Doble nerviosismo

La buena: México vuelve a su casa, al renovado Azteca, justo a tiempo para la Copa del Mundo, ante un rival de peso en lo que promete ser una fiesta total.

La mala… es que hay mucho que puede salir mal. Primero, porque Aguirre pidió expresamente no jugar contra equipos tan complicados tras acabar el 2025 con seis seguidos sin ganar, y por ello pudimos retomar algo de confianza ante Panamá, Bolivia e Islandia, pero no por ello estábamos más preparados para lo que viene el verano.

Ahora, ante uno de los genuinos candidatos a campeón, más el martes frente a otra potencia como Bélgica, podríamos volver a la realidad de forma dramática. Portugal, aun sin “CR7”, es un equipazo plagado de estrellas, y lo normal es que nos ganen con facilidad y nos recuerden que no estamos para llegar a cuartos.

En segundo lugar, hay nervios por el escenario en sí. Tanto al Azteca como a las zonas aledañas les falta todavía un ratito para estar listos (paso cerca de ahí diario y se los puedo asegurar), y falta ver qué tan imponente, práctico y moderno quedó esta remodelación que planearon por casi una década y aun así andan a marchas forzadas.

Con todo y la reinauguración y el regreso del América (¿y tal vez Cruz Azul en Concacaf?), las obras seguirán y es hasta junio que veremos el resultado final.

Sin el comandante

Claro que nos hubiera encantado ver a una leyenda como Cristiano jugando en suelo mexicano por primera vez, en especial porque parece que aquí lo idolatran más que en cualquier otra parte. Tanto él como Messi pudieron haber pisado el Azteca en cuestión de días, pero al final ninguno vino por distintas razones. Eso sí, me hubiera dado mucho coraje ver mexicanos apoyando a otra selección por encima de la nuestra, o también lleno de playeras blaugranas en un partido de Concacaf, pero solo quedará en nuestra imaginación.

Aun sin el Bicho, quien evidentemente le dará prioridad a estar al 100 para el verano, Portugal puede darnos una arrastrada. Vitinha, Bruno, Conçeiçao, Nuno, Guedes, Trincao y hasta Paulinho; los Lusos son candidatos reales a levantar la más gloriosa, y la diferencia en talento ante los nuestros es evidente.

Mi esperanza: que el Azteca pese, que ellos recuerden que solo es un amistoso y que quede en un empate que nos ilusione un ratito más.

Comenzó el mundial… más o menos

Pues el jueves se jugó la primera mitad de la fase de repechaje para conocer a los últimos seis invitados, y tanto Monterrey como Guadalajara estuvieron a la altura.

Se sintió un ambiente mundialista en ambos escenarios pese a que no eran selecciones muy conocidas (Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia), y podemos estar seguros de que esos dos estadios no tendrán problemas en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, en las Europas, lo relevante es que Italia está a un encuentro de volver a un mundial tras 12 años; Dinamarca o República Checa pueden ser los rivales de México y ambos me preocupan bastante; que Suecia tuvo una horrible etapa clasificatoria pero está a un partido del mundial gracias a la Nations League, pero primero tendrán que pasar sobre una Polonia todavía comandada por un Lewandowski de 37 años; y que todavía podríamos tener un debut más: el sorpresivo Kosovo.

El martes se definen los seis boletos y, lo más importante, ¡por fin podrá salir el album de Panini!

Hijazos

De todos los amistosos en esta fecha FIFA, el de Francia-Brasil en el Gillette Stadium sin duda llama más la atención. Primero, porque al parecer el tren de Boston a Foxboro subirá de 20 a 75 USD para el mundial, algo muy injusto.

Segundo, porque es el cuarto triunfo seguido de Les Bleus sobre la Canarinha, incluyendo los penales en el 86, la final del 98 y el recital de Zidane en 2006. Brasil no le gana a Francia… ¡desde 1958! Este año solo podrían verse en la final… y no la descarto.

¡Hasta la próxima!

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