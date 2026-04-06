Qué nos dejó la Fecha FIFAEs hora de hablar de una nueva potencia y su recorrido histórico en este torneo, aprovechando que fueron nuestros invitados de honor en la reinauguración del Azteca.

Empates positivos

En pocas palabras, fue una jornada muy positiva. Empatarle a dos fortalezas como Portugal y Bélgica no es poca cosa, en especial porque hace unos meses decidimos no tener más amistosos contra esos equipos para no vernos mal.

Entiendo que ellos tenían algunas ausencias, como Ronaldo, Bernardo Silva, Courtois o Lukaku, pero tampoco nosotros contábamos con Marcel, Santi, Mora, Chávez, Edson, Huescas, Huerta o Malagón, por nombrar a los que han estado lastimados. No fueron partidos completos, mas sí momentos donde dominamos, y en general un saldo muy positivo.

En cuanto a la plantilla, varios ganaron puntos para meterse a la convocatoria final, como Brian Gutiérrez, Obed, Jorge Sánchez, Quiñones y hasta el “Piojo” Alvarado en faceta como defensor, y otros también casi amarraron su lugar en el XI. Nadie moverá al “Tala” Rangel, Johan, Montes, Gallardo y Raúl, mientras Lira y Fidalgo han puesto interesante la lucha por la titularidad, y hoy yo pondría a ellos junto a Morita, si llega a recuperarse.

Los que no hicieron mucho: “Hormiga” González, quien de todos modos creo que debería estar por encima de Berterame, pero se vio algo perdido en ambos juegos, así como un “Chiquito” Sánchez que lleva rato sin ganarse su presencia.

No es para ilusionarnos con una final ni mucho menos, pero sí ha habido mejoría tras terminar el 2025 con seis sin ganar y ahora empezar el 26 con cinco sin perder.

Lo lamentable

No pude asistir a la reinauguración del Azteca pero, en palabras de los que sí, fue una fiesta total y un gran espectáculo… pero el estadio no está listo. Las obras siguen, e incluso los aficionados veían material de construcción por doquier y hasta pisos sin terminar, además de muchas quejas por mala visibilidad. Ya les contaré de mi experiencia en persona en un par de semanas.

Pero lo peor no fue ello, sino el comportamiento de la afición. Los influencers no me molestan tanto como a otros, en especial porque no son muchos, mas sí la toxicidad alrededor de la selección. Entiendo que hay mucho que criticarles, pero estamos a punto de inaugurar un Mundial en nuestra casa, y el ambiente es de golpear, criticar e insultar a los nuestros. Vi mucho “aficionado” enojado tras el empate contra Portugal, como si no fuera un buen resultado. La crítica, en todo caso, va hacia que no fue un partido vistoso, pero el resultado en sí no es nada negativo.

La fine del Calcio

20 años atrás, Italia se coronaba en el mejor Mundial de la historia (para mí). Desde entonces, fueron eliminados en grupos dos veces y ahora sin siquiera jugarlo en tres ocasiones seguidas. Algo totalmente impensable, más cuando ni con 48 plazas pudieron obtener una. La catástrofe en Zenica puede atribuírsele a Bastoni, expulsado cuando iban ganando; a Gattuso, un DT muy limitado; o bien a todo lo que ha pasado en la Serie A que los ha llevado a una sequía de 16 años sin Champions y 19 sin un Balón de Oro (entre 1982 y 2007 tuvieron siete Orejonas y 17 Balones de Oro, y eso sin contar a Maradona).

Hoy el talento, fuera de Donnarumma, quien llegará a los 31 años sin jugar un solo Mundial pese a debutar a sus 15, es muy escaso en l’Azzurri, y sin duda es una tragedia para el Futbol que una potencia pase por esto. Además, porque nos dejó el peor grupo en la historia de los Mundiales, con Canadá, Bosnia, Suiza y Catar.

En cambio Suecia, quien ganó dos de 18 puntos posibles en eliminatorias, sí estará en Norteamérica gracias a la Nations League. Injusto o no, así es el formato. Desafortunadamente, los americanos no pudieron ganar los repechajes, ni Jamaica ni Bolivia, que le hubiera dado otro sabor al Mundial. Por último, si bien República Checa es más “accesible” que Dinamarca, tampoco será nada fácil cerrar nuestro grupo ante ellos.

¡Hasta la próxima!

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