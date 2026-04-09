Qué nos dejó la ida de cuartos en la Champions LeagueReal Madrid y Barcelona se encaminan… a quedar eliminados, mientras cuatro equipos meten un pie en las semifinales.

Juanito no apareció

Está bien que el Madrid siempre quiera apelar a la mística, pero no siempre sale. Recuperaron a Mbappé y (casi) a Jude, pero el Bayern viene arrasando y lo normal es que pasara lo que pasó: que terminaran ganando. Nunca la hace fácil el cuadro Merengue, haciendo a Neuer nuevamente el hombre del partido y haciéndonos preguntar qué le impide participar en su quinto Mundial.

Fue una noche de pesadilla para Álvaro Carreras, habilitando a Díaz en el primer gol Bávaro, siendo arrastrado todo el encuentro por Olise y casi provocando un penal en tiempo de compensación. Los Blancos culpan mucho a Mbappé cuando por fin jugó y descontó, aun si fue bastante individualista, pero sus problemas desde hace rato están en defensa.

Este Bayern de Kompany está para ganar otro triplete, mientras el Madrid ya se despidió de la Copa, está a siete del Barça en La Liga tras caer con el humilde Mallorca, y parece que tiene sus días contados. Claro, a menos que el espíritu de Juanito se haga presente en el Allianz Arena, lo cual no sería la primera vez.

En piloto automático

Que alguien le avise a Arteta que está a punto de hacer historia o quedar en ridículo, y no hay punto medio. Hace unas semanas el Arsenal era favorito para ganar no uno, sino cuatro trofeos posibles.

Pues perdió la final de la Carabao Cup gracias a dos juveniles del City, y ahora el Southampton de la segunda división inglesa los eliminó en cuartos de la FA Cup. Les quedan los dos más importantes, pero si siguen en modo zombie podrían quedarse con las manos vacías, y si eso pasa no culparía que sus fans mejor empiecen a interesarse en el Cricket.

Vencieron al Sporting de visita, sí, pero fueron inferiores y lo consiguieron gracias a un error defensivo, dejando a Havertz totalmente solo para definir. Volverán a actividad de Premier por primera vez en casi un mes este sábado, y la próxima semana pueden amarrar su pase a semis y su primera liga en 22 años si logran vencer al City.

El momento que cambió su destino

El Barça venía de vencer al Atleti en el Metropolitano para ponerse siete arriba del Madrid, y estaba dominando en la primera mitad en el Camp Nou. ¿Qué pasó? Una laguna mental de Cubarsí lo estropeó todo.

Simeone estaba solo, es cierto, pero la pelota ya le había quedado muy detrás. Aun así, llegó Pau Cubarsí y lo arrolló, en una roja muy clara que, además, terminó en el golazo de Julián Álvarez en tiro libre. Todo el dominio Blaugrana se vino al traste, y pese a que Yamal y Rashford siguieron intentando, los Colchoneros volvieron a hacerlos sangrar con muy poco, y Sorloth puso un 0-2 que no es contundente, pero sí le recuerda al Barça cómo le ha costado esta competición en la última década, incluyendo dos eliminaciones ante este mismo oponente.

Además, la ausencia de Cubarsí se hará sentir el próximo martes de regreso en el Metropolitano, y pueden acabar eliminados por los Rojiblancos dos veces en un espacio de dos meses (recordando la voltereta fallida en la Copa del Rey).

Ya son hijos

No muchos recordarán que el camino del PSG a su primera Orejona comenzó en Anfield. Venían de la repesca y visitaban al líder de la ronda uno, además en desventaja de 0-1. Los Parisinos ganaron en Liverpool, los eliminaron en penales y desde ahí nadie les hizo ni cosquillas hasta que el Chelsea se les interpuso en la final del Mundial de Clubes.

Pues ya les tomaron la medida, dejándolos sin respuestas en el Parque de los Príncipe con sendos golazos de Doué y Kvicha, quienes han desbancado a Dembelé como los hombres importantes del París St. Germain.

Luis Enrique ya le tomó la medida a Slot, y de todas las series, la remontada menos probable es la de los Reds ante el actual campeón. Ganaron tres de los cuatro equipos que dije que pasarían, y veo difícil que el Barça logre darle la vuelta.

¡Hasta la próxima!

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