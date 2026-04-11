Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoUna jornada hecha “sandwich” entre los cuartos de competencias europeas, pero tanto en España, Inglaterra e Italia se puede definir un campeón.

Clásico Catalán con miras en la número 29

Los Culés pueden agradecerle a otro club catalán, el Girona, por el empate que sacó ayer en el Bernabéu y que les permite, de vencer hoy en el derby al Espanyol, ponerse nueve puntotes arriba del Madrid, ventaja que nunca se ha perdido tan tarde en la temporada en la historia de La Liga.

Es decir, podríamos ir escribiendo el nombre del FC Barcelona al trofeo, y pueden ellos enfocarse en la vuelta en el Metropolitano que no será nada fácil, y hasta administrar sus próximos duelos para coronarse ante el odiado rival el 10 de mayo. Hablando de los Merengues, pese a que Valverde sigue encendido con su séptimo gol en igual número de partidos, y pese a que Mbappé volvió a buscar un penal al final, ese empate ante el Girona no ayuda en nada ni en liga ni para pensar en una remontada en el Allianz. Podrían estar ante las puertas de un nuevo nadaplete, que está a punto de consolidarse.

Un favorcito de los vecinos

Después de casi un mes, regresa la Premier. Entre copas y fecha FIFA ya nos habíamos olvidado que el Arsenal está en medio de una debacle o de un momento histórico. Enfrenta a un Bournemouth que lleva cinco empates en fila, y deberían ganar sin mayores problemas para aumentar su ventaja… si Chelsea les hace el favor.

Actualmente son nueve puntos con un partido más lo que tienen sobre el City, quienes visitan Stamford Bridge mañana domingo con ambos equipos urgidos del triunfo, ya ambos eliminados de competencias europeas. Los Citizens buscan mantener el paso de los Gunners, mientras los Blues están solo un punto fuera de zona de Champions.

Mientras tanto, la trama de los Spurs está a la altura de una película de terror. Hace menos de un año estaban levantando su primer trofeo desde 2008; hoy, dos despidos de entrenadores después, están oficialmente en zona de descenso. La buena: no están a más de tres puntos de West Ham, Nottingham y Leeds, y esto parece que se definirá hasta la última fecha. Echaron a Tudor tras la vergonzosa eliminación ante el Atlético y, ¿quién fue el elegido para salvarlos? No, no fue Sergio Bueno, sino Roberto De Zerbi, el mismo que maravilló en el par de temporadas al frente del Brighton.

Primer paso: visitar al mediocre Sunderland mañana tempranito. ¿Se salvará el Tottenham?

Sin el “Toro”

Nadie festejó más el triunfo del Napoli sobre Milan el pasado lunes que los Nerazzurri. Son ya nueve puntos sobre sus roomies del Giuseppe Meazza y ahora siete sobre los de Antonio Conte, quien por cierto sonaba para volver a la selección Azzurra antes de que eligieran solo nombrar a Silvio Baldini, DT de la sub-21, como el nuevo DT interino.

Ahora no tendrán un partido fácil contra el Como de Fábregas que pelea por el último puesto a su eventual primera Champions, y sobre todo lo harán sin el próximo Capocannoniere. Lautaro Martínez está lesionado y no hay fecha para que vuelva, y sin él el Inter deberá afrontar estas últimas jornadas y la semifinal de la Coppa Italia, también ante el Como.

Renovado… pero nadie sabe por qué

Nos despertamos ayer con la noticia de que la Juve decidió renovar a Luciano Spalletti como su DT hasta junio de 2028, aunque no ha logrado nada y sigue fuera de puestos de Champions. Si bien le ha dado otra cara a la Vecchia Signora desde que llegó en octubre, también él sufrió las humillantes eliminaciones en Champions (ante el Galatasaray) y Coppa Italia (contra Atalanta) cuando era favorito en ambas ocasiones.

Esto le da algo de estabilidad a un proyecto frágil, y sumado a los rumores de un Lewandowski o Bernardo Silva llegando gratis en verano, la reestructuración en Turín puede verse, aunque todavía muy a lo lejos.

Ahora viene una posible revancha ante Atalanta, y el objetivo más importante es amarrar boleto a la próxima UCL.

¡Hasta la próxima!

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