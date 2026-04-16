Qué nos dejaron los cuartos de Champions LeagueListas las semis de UCL, pero qué forma de cerrar esta serie de cuartos en la que tanto el Madrid como el Barça se quedan en la orilla.

La historia de siempre

¿Cómo explicamos que, en la misma época en que el Madrid ha eliminado al Atleti cinco veces y en que el Barça ha tenido cierto dominio sobre los Merengues en La Liga, es Atlético el que más ha eliminado al Barcelona de la Champions? Incluso, si le sumamos aquella liga que ganan en 2014 y luego esta reciente eliminación en Copa del Rey, podemos decir que han sido su peor pesadilla.

Ahora necesitaban de una remontada, y lo peor es que sí la consiguieron… solo para desperdiciarla. Apenas al minuto 4 ya había hecho Lamine el primero, y 20 minutos después ya habían empatado la eliminatoria con un Ferrán Torres que considero infravalorado (tiene más goles que Vini en las últimas dos campañas sin ser titular constante).

Pues bueno, a los Culés les hicieron el mismo gol de siempre: contragolpe, pase raso de una banda y llega alguien a definir solo (hay una recopilación de unos 20 goles idénticos que les han hecho en los últimos años), solo que ahora fue Lookman el definidor (quien aquí dijimos que era el mejor fichaje de invierno) y los Colchoneros nuevamente tenían la ventaja.

Los Blaugranas tuvieron una hora completa para volver a empatar, pero nunca llegó. De hecho, tal como en la ida, una expulsión directa de un defensor central para evitar un ataque dio al traste todo el esfuerzo. En la ida fue Cubarsí, ahora Eric García. Y no, Culés, no es culpa del árbitro. El golpe en la cara de Fermín fue duro pero circunstancial, y la roja, otra vez, bastante clara. No pueden culpar al árbitro cuando parece que siempre les pasa lo mismo, y ahora por tercera vez frente al mismo rival en 12 años.

En esta década solo han podido eliminar en Champions al Napoli, BVB, Benfica y ahora al Newcastle; es decir, siempre se hacen pequeños cuando se enfrentan a otro grande, y deben mirarse al espejo para evitar que les vuelva a pasar.

El clásico de Europa

Por algo se le llama así, y por algo el Bayern es el que más ha eliminado al Real Madrid este siglo. Los Blancos comenzaron con mucha fortuna, aprovechando algo que jamás pasa: un osote de Neuer. Antes del primer minuto ya habían empatado la serie y, además, lo hizo alguien tenía cero goles en Champions como Arda Güler, y luego el propio turco aprovechó otro error del arquero alemán para poner el segundo de tiro libre (iba bien colocado pero Neuer pudo hacer mucho más).

Tres veces vino de atrás el Real Madrid para empatar en el Allianz, algo impensable para cualquier otro equipo del mundo, pero al final, igual que a sus enemigos a los que se parecen tanto, una expulsión mandó todo a la fruta. Camavinga perdió la cabeza, recibió dos amarillas muy evitables, y dejó con uno menos a un cuadro que se preparaba para el tiempo extra. ¿Qué pasó? Que ya ni llegamos a eso, con sendos golazos de Luis Díaz y Olise para darle el triunfo y el pase al Bayern Munich.

Muy loable lo de Arbeloa y compañía, pero este equipo no tiene el DT ni la profundidad suficiente para pensar en otra Orejona, y terminarán sin ganar absolutamente nada y por culpar a Kylian Mbappé (quien por fin apareció en esta competencia en un momento crucial).

Sin mucho drama

Pese a que el Sporting se quedó a un gol, esa serie resultó bastante aburrida y olvidable, resuelta más por las deficiencias del cuadro Verdiblanco que porque los Gunners hicieran algo extraordinario.

Mientras tanto, Arne Slot ya debe soñar a Luis Enrique, y su apuesta de dejar ir a Luis Díaz y Darwin Núñez por Wirtz, Isak y Ekitike (quien ahora se perderá el Mundial) simplemente fracasó en todo aspecto.

Al final pasaron tres de los cuatro que dije, pero también le atiné a decir que no habría volteretas (casi lo hacen el Madrid y el Barça pero no las completaron). Sigo pensando que la final será Bayern-Arsenal, pero a ver si en dos semanas sigo con la misma idea.

¡Hasta la próxima!

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