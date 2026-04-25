Historias a seguir en el Draft de la NFLAntes de las semis de Champions, es hora de repasar al Real Madrid, el futuro de dos gigantes italianos y un caso de estudio en Londres.

Mal y de malas

Cuando hace unos días alabábamos a la dupla Vini-Mbappé, ahora nuevamente vuelven a pinchar. El Betis necesitó un gol al minuto 94 de Bellerin (canterano del Barça) para sacar el empate, pero fue superior por momentos en el Benito Villamarín y los Merengues no merecían el triunfo. El Madrid no ha ligado triunfos desde hace un mes, y el bicampeonato de La Liga culé es ya casi inevitable, necesitando solo dos triunfos para consumarlo.

Los Blaugranas visitan al Getafe y luego al Osasuna, y podrían hasta aguantarse para dejar su coronación para el 10 de mayo en el clásico.

Reestructura a la vista

Aprovechando que mañana se juega el Milan-Juventus, un clásico sin nombre entre los dos clubes más grandes del Calcio, podemos ir previniendo lo que vendrá en el verano para ellos. Primero, los Rossoneri. Se sabe que Santi no seguirá, pero incluso hay rumores de que Massimiliano Allegri podría suplir a Arbeloa en el Madrid, y con ello habría que buscar nuevo mandamás. Su segunda etapa en Lombardia ha sido menos exitosa que la primera, pero por lo menos los hizo competitivos y los regresará a la Champions. No tienen el presupuesto para pensar en reestructurar la plantilla, pero sí hay muchos jugadores libres que podrían llegar, tales como Alaba o Goretzka, y se habla de que buscarán un nuevo 9, como Retegui, Mateta o Mijnans.

En Turín, en cambio, el proyecto Spalletti parece que va para largo tras casi asegurar un lugar en la próxima UCL, y también se habla de una fuerte inversión de capital para renovar a la Vecchia Signora. Lewandowski, Alisson Becker y Bernardo Silva podrían llegar gratis, además de nombres como Calafiori, Darwin Núñez, Goretzka y Kim Min-Jae podrían incluirse vía compra. La Juve hizo una reestructuración fuerte hace un par de años más guiada por el proyecto Motta que por el dinero, y ahora simplemente quieren volver a la élite a billetazos… y no lo veo nada mal.

El duelo de mañana en San Siro es más por el orgullo que por definir algo, pero recuerden que estos equipos podrían lucir muy diferentes la próxima campaña.

Una chamba de esas

Qué ganas de ser Liam Rosenior. A sus 41 años bien podría retirarse tras solo trabajar tres meses. En enero, el Chelsea tomó una de sus ya continuas decisiones apresuradas y corrió a Enzo Maresca, quien les hizo ganar el pasado Mundial de Clubes, y contrató a un joven con poca experiencia pero mucho potencial… y que resultó rebasado por la situación.

Rosenior solo consiguió recibir ocho del PSG para ser eliminado en octavos de Champions y ahora, tras cinco derrotas en fila en la Premier (con un total de cero goles anotados), ni siquiera le dieron chance de terminar la temporada. ¿Cuánto recibirá como compensación por esta breve y muy olvidable etapa? Solo 26 millones de euros por un trabajo que usted y yo pudimos hacer mejor.

Ahora se juegan el pase a la final de la FA Cup ante Leeds con Calum McFarlane como interino, y se habla de que podrían llegar De Zerbi o Xabi Alonso para la siguiente temporada a Stamford Bridge.

Del otro lado: un City renovado ante Southampton, que ya se relame los labios de volver a enfrentar a unos Blues que ya aplastaron hace unos días. Por su parte, Arsenal ya oficialmente es segundo lugar de la tabla, y puede retomar el liderato ante un mediocre Newcastle en el Emirates. Sin embargo, también estará pensando en el Atleti, y algo me dice que seguirán en espiral.

Un vistazo a la Champions

Así de rápido estamos a tres días de que inicien las semis, y claramente el campeón saldrá de una serie. Bayern o PSG serán favoritos sobre Arsenal o Atleti, tanto por el momento de cada uno como por la historia. Un equipo con seis Champions y el actual campeón, o dos equipos con cuatro finales y cero títulos. ¿O alguien se atreve a apostar lo contrario?

¡Hasta la próxima!

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