Crónicas mundialistas, parte IX: los regresosUna de las (muy pocas) cosas buenas que nos dejó la ampliación a 48 equipos es ver por primera vez a algunos países, como Curazao o Jordania, así como el retorno de un puñado de selecciones tras muchos años de ausencia. Hoy nos centraremos en seis de ellas.

Noruega

Hasta 1990, los nórdicos solo habían asistido a una Copa del Mundo, que les duró un partido en total (que perdieron en tiempo extra ante Italia). Después, asistieron tanto a EUA como a Francia. En el 94 dejó sin Mundial a Inglaterra y su debut fue, nada más y nada menos, venciendo a México 1-0 en DC. Sin embargo, tras perder con Italia y empatar con Irlanda, todo ese grupo quedó empatado en puntos y diferencia de goles, y los Noruegos fueron los únicos que se quedaron fuera.

En el 98 tuvieron una gran fase de grupos, venciendo a Brasil en la última jornada para meterse a octavos… donde enfrentaron nuevamente a Italia, por tercera vez en sus ocho partidos mundialistas, y de nuevo cayeron derrotados (están invictos en todos sus demás partidos, pero con tres derrotas ante l’Azzurra).

Da la casualidad que ahora, 28 años después, también necesitaron pasar encima de Italia para volver a una Copa del Mundo.

Austria

Otro equipo que no habíamos visto desde Francia 98, Austria tiene una larga pero trágica historia mundialista. Eran favoritos en el 34, cayeron eliminados con polémica ante Italia. Estaban clasificados en el 38, pero la Alemania Nazi los anexó a la fuerza poco antes. En el 54 se metieron a semis tras vencer 7-5 a los locales Suiza, siendo el partido (hasta la fecha) con más goles en la historia mundialista. En el 82, como ya lo comentamos la semana pasada, protagonizaron la desgracia de Gijón y se fueron con más pena que gloria. Igual que Noruega, su último partido mundialista fue ante Italia en 1998, cayeron en fase de grupos y se fueron eliminados.

Haití

La historia Haitiana es breve y lamentable. Solo participaron en Alemania 74, eliminando vergonzosamente a México en el proceso. Su grupo: Italia, Polonia y Argentina. Su balance: tres partidos, tres derrotas por goleada, dos goles a favor y 14 en contra.

Turquía

Son solo dos antecedentes mundalistas para los de la luna y la estrella, ambos memorables. En el 54 se clasificaron venciendo a España… por sorteo. Pese a perder 6-4 el global tras tres partidos, fue un niño italiano quien decidió sacar el papelito que clasificó a los Turcos.

Sus partidos fueron ante Alemania (1-4), Corea del Sur (7-0) y nuevamente Alemania (4-7), cayendo eliminados ante el eventual campeón tras anotar 12 y recibir 11 en solo tres partidos.

48 años después, ahora en Corea-Japón, Turquía se convirtió en protagonista. Se metió hasta semis, cayendo con la cara en alto ante el eventual campeón Brasil, y se quedó con el tercer puesto tras anotar el gol más rápido en la historia de las Copas del Mundo. De sus siete partidos solo perdieron dos (ambos ante la Verdeamarelha y por un gol), venciendo a ambos anfitriones en el proceso.

Turquía no aparece mucho, pero cuando lo hace, como también vimos en la Euro 2008, deja huella.

Chequia

Desde que se separaron de Eslovaquia, esta selección solo ha estado en un Mundial (el de 2006 con su generación dorada, cayendo en grupos ante Ghana, EUA e Italia). Hoy vuelven tras 20 años, pero como este equipo se llevó la historia de Checoslovaquia, se trata nada más de un doble subcampeón del mundo y campeón de Europa.

Cayeron ante Italia en 1934 y luego ante Brasil en 1962, para luego vencer a Alemania con gol de Panenka (el original) en la final de la Euro 76. Es un país con mucha historia futbolística, si bien los últimos 20 años no lo han demostrado.

Escocia

El ejército de Tartán tiene un récord poco deseado: más Copas del Mundo jugadas sin avanzar de primera ronda. Ocho en total, incluyendo cinco seguidas entre el 74 y 90. La última, en Francia 98, se fueron tras caer ante Brasil y Marruecos, rivales que verá nuevamente este verano.

¡Hasta la próxima!

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