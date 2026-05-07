¡Tenemos Final de la Champions!Mi predicción de la final, que fue Bayern-Arsenal, se quedó a un gol de cumplirse. En su lugar, se enfrentarán las dos ciudades más importantes de Europa por primera vez.

Como Bart Simpson

¿Se acuerdan del capítulo donde Bart juega tres partidas de ajedrez y las pierde todas al mismo tiempo? Ese es el Atlético de Madrid. Ya había hecho lo más difícil: eliminar al Barcelona y meterse a las semis, solo para irse llorando por el arbitraje. Vamos a ser claros: las desiciones fueron difíciles pero correctas. Ambos tuvieron penales a favor en la ida; el penal de Griezmann se anula bien por falta previa; y Saka no está en fuera de lugar en el gol. La poca empatía que podían generar se anula por quejas así, sobre todo por cómo siguen recordando el mentado penal de Julián el año pasado ante el Madrid (bien anulado, también).

Pierden la final de la Copa del Rey ante una Real Sociedad muy inferior; no estuvieron ni cerca de pelear por La Liga; y ahora tenían una chance de oro ante un equipo que le encanta meterse el pie, pero el historial Colchonero pudo más. Ya no fue el mismo de siempre: hoy no pueden culpar al Real Madrid como lo hicieron en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2024. Hoy tenían todo para meterse a una nueva final 10 años después, y si bien tuvieron algunas chances, en especial por un Antoine en su último baile, al final es un nuevo fracaso de Simeone.

Los Gunners no jugaron un partido impecable ni mucho menos. Aprovecharon un rebote en tiempo de compensación del primer tiempo, la forma menos sexy de ganar un partido, pero les sirve exactamente igual.

20 años después de aquella mítica final en París, donde dejan ir la ventaja en los últimos minutos, este Arsenal llega con pocas chances y en un momento muy diferente de su historia. Aquellos Gunners de Arsene Wegner tenían apenas un par de años de su último título y eran los segundos dominadores de Inglaterra, solo detrás de los Red Devils. Estaban todavía Henry, Ljunberg, Cesc, Lehmann, Pires, Campbell, Cole, Hleb y hasta un joven Van Persie y un veterano Bergkamp; en otras palabras, estaban en la élite. Hoy son un equipo más lastimado y humilde, no en su nómina, sino en el currículum de sus estrellas. No serán favoritos en Budapest, porque enfrente estará…

¿La próxima dinastía?

Algunos culpan a Mbappé, otros a Messi, otros a Neymar. ¿Por qué no funcionó ese tridente? Versiones hay muchas, pero es más extraño ver cómo con Ousmane, Kvicha y Desiré son mucho más exitosos.

Todavía no definen su título de Ligue 1 ante el Lens y ya no ganarán la Coupe de France, y no aplastan a todos sus rivales como el año pasado, pero llegar a dos finales seguidas de UCL no es para cualquiera. Este siglo, fuera del triplete Madridista, solo el Valencia de Cúper, el United de Ferguson, el Bayern de Heynckess y el Liverpool de Klopp lo han hecho, y ninguno ganó ambas finales.

No quiero adelantarme, pero este PSG pinta como amplio favorito para coronarse bicampeón el 30 de este mes. Si tan solo el Mundial no existiera, hoy le daría el Balón de Oro a Kvaratskhelia. Dembelé bien podría ganarlo por segundo año consecutivo.

Se metieron al Allianz, con ambiente inigualable en Europa, y lo callaron al minuto tres con un gol que pudo enmudeció a 75 mil voces. Pensamos todos que sería algo similar a la ida, y no lo fue en absoluto. Safonov apenas tuvo un par de atajadas, el París se sintió cómodo y dejó que corriera el reloj a placer, mientras el Bayern Munich que arrasó a inicios de la temporada no encontró respuestas por ningún lado. Luis Díaz se desesperó, Musiala desapareció, Kane hizo lo propio pero fue muy poco y muy tarde.

La ida pasará a la historia, mientras la vuelta solo fue un trámite para los Parisinos. Esperen la previa en unas semanas, y antes de ello habrá que definir a los campeones de liga, donde tanto PSG como Arsenal tienen ligera ventaja, así como los campeones de Europa y Conference League.

¡Hasta la próxima!

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