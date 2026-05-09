Qué esperar del fin de semana en el futbol europeoEl Clásico se roba las portadas, pero no es lo único en juego en esta jornada.

Situación inmejorable

¿Qué es lo único mejor que tu rival te haga el pasillo de campeón en tu estadio? Ser campeón tras ganarles en tu estadio. Las victorias recientes del Madrid solo aplazaron lo inevitable, y ahora están contra la pared: cualquier cosa que no sea una victoria, y los Culés serán campeones en El Clásico, algo que no ha pasado este siglo.

Para más “inri”, todo el drama reciente en Valdebebas no ha hecho más fácil esta semana. Al parecer, parte del vestidor ya está harta del propio “dictador” Mbappé, y uno de sus defensores, su compatriota Tchouaméni, se peleó con Valverde y llegó al punto de mandar a este al hospital… accidentalmente, según la versión oficial. El “Pajarito” no estará disponible mañana por un fuerte golpe en la cabeza, y ya multaron a ambos internamente y los obligaron a disculparse.

Hay rumores fuertes de que Kylian, por más talentoso que sea, no es el mejor compañero de equipo, respaldado por lo bien que se ha visto el PSG y lo poco que ha ganado el Madrid desde que cambió de equipo en 2024. Será pichichi y tal vez Bota de Oro por segundo año seguido, y en Mundiales es innegable su aportación, pero tal vez un jugador que solo anota pero destruye vestidores te quita más de lo que te da.

Del otro lado, el Barça solo vio con calma cómo su acérrimo rival cierra el nadaplete y explota por dentro, y si bien un empate les da el campeonato, no sabría igual que ganarlo todo a la vez. Además, es el primero en el renovado Camp Nou, y pinta para ser una fiesta para su liga #29.

¿Ganar/ganar o perder/perder?

Me pregunto seriamente, ¿a quién le irán los fans Spurs mañana? West Ham recibe al Arsenal en el Olímpico de Londres, el Tottenham está involucrado indirectamente. La pelea por el último boleto a segunda división es justamente entre ellos y los Hammers, y con sus dos triunfos seguidos han podido brincarlos y estar salvados por un punto a tres fechas del final. Por el otro lado, si bien un triunfo Gunner los aleja de un descenso desastroso, eso significa que su máximo rival estará más cerca de cortar su sequía y dejar de ser la botana de todo Reino Unido.

Tras el pinchazo del City ante Everton del lunes en el mejor partido de la temporada en la Premier sin exagerar, los de Arteta vuelven a controlar su destino, y si vencen al West Ham, Burnley y Crystal Palace serán campeones sin importar qué hagan los de Manchester. Ya instalados en la final de la Champions y sin tener que salir de la ciudad, nuevamente tienen todo a su favor para levantar su primera liga en 22 años y llegar como flamantes campeones de Inglaterra a Budapest.

Mientras tanto, el United ya ganó tres seguidos y está oficialmente de regreso en la Champions, y parece que la respuesta a todos sus problemas estaba en Michael Carrick. ¿Luis Enrique, para qué te queremos?

Finales, definidas

Así como hace unos años tuvimos un italiano en cada final europea (y los tres la perdieron), ahora es turno de la Premier. Aparte del Arsenal, son el Aston Villa, en la Europa League, y el Crystal Palace, en la Conference, quienes pelearán por el triplete europeo que todavía ninguna liga ha conseguido.

Los Villanos hacen “trampa” con Unai Emery, quien disputará su sexta final de este torneo con un cuarto equipo diferente. El triplete con el Sevilla, la del 2019 con Arsenal (la única que no ganó) y la de 2021 en penales con Villarreal. Ponlo en la Champions y le remontan un 4-0, pero en la Europa League es más exitoso que Guardiola. El rival: un Friburgo que aprovechó una expulsión tempranera para dar la vuelta ante el Braga.

Mientras tanto, el Palace de Glasner sigue haciendo historia, y su rival también estará por primera vez en su historia en una final europea: Rayo Vallecano fue el único español que dio la cara por La Liga. ¿Habrá triplete inglés… o triple fracaso?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected]