Crónicas mundialistas, parte X: los gringos y el “soccer”No se dejen engañar: pese a que hay tres nombres oficiales, este Mundial es en Estados Unidos con algunas migajas repartidas a Canadá y México. Entonces, ¿cuál es la actualidad de este deporte en gringolandia?

Una historia fría

Si bien los americanos pueden presumir algo que los mexicanos solo soñamos con hacer, que es llegar a semifinales de una Copa del Mundo (en 1930 y tras ganar solo dos partidos para terminar perdiendo 6-1, pero igual llegaron), la realidad es que por casi medio siglo el futbol les importó menos que el concurso de hot dogs del 4 de julio.

Tardaron desde 1950 hasta 1990 para volver a una Copa del Mundo, y en el proceso solo tuvieron un intento de una liga “profesional” que llevó a Pelé, Beckenbauer y Best para retirarse, y no fructificó. Más por su infraestructura que porque muchos fans clamaran por ello (por lo menos gringos “rednecks”), pero en 1988 se ganaron ser la sede de un evento que desconocían por completo y al cual todavía no volvían.

Muchos pensaron que USA 94 marcaría un antes y un después en el crecimiento de este deporte en el gabacho, pero si bien al menos se esforzaron en tener una liga de verdad (que en realidad es un híbrido con sus ligas locales gracias a sus calendarios, sus no descensos y sus ya 30 equipos), pero la verdad es que no fue el parteaguas que muchos esperaban.

Ha sido, más bien, la influencia de muchos de sus migrantes (latinos, italianos, africanos, polacos, alemanes y hasta asiáticos) los que han hecho crecer muy paulatinamente este deporte y que se puedan ver algunas canchas de futbol al lado de las de basketball.

Claro, su selección ha pasado de la irrelevancia a ser más que una piedra en el zapato de la Selección Mexicana, yendo constantemente a los Mundiales (pasando del último lugar en Francia 98 al ansiado 5to partido y sobre nosotros en el 2002) y empezando a ganar Copas de Oro. Pero fue hasta 2007 que realmente empezó el crecimiento real del “soccer”.

El efecto Beckham

El fichaje de David Beckham del Real Madrid al Galaxy a sus 31 años fue impensable en su momento, pero hoy es en realidad una genialidad. Se convirtió automáticamente en la figura más grande de la liga y aseguró ser dueño de franquicia a futuro, y comenzó la ola de figuras que fueron llegando poco a poco: Henry, Nesta, Pirlo, Kaká, Villa, Lampard, Gerard, Zlatan, Rooney, Nani, Higuaín, Bale… hasta llegar al 2023, cuando llegó Messi a ser la cereza en el pastel.

El Futbol siempre estuvo rezagado ante los deportes “tradicionales” americanos, como el Futbol Americano, el Beisbol, el Basketball y hasta el Hockey. Pues hoy, el “soccer” ya es el deporte favorito del 10% de la población (más de 30 millones en total), colocándose en tercer lugar nacional y superando al pasatiempo americano favorito: el Beisbol. Será casi imposible superar a la NFL y a la NBA, pero llegar aquí ya es un triunfo que era inaudito hace 40 años.

La relación del gringo-futbol

En pocas palabras, es una relación muy amateur. Los que le saben, que son pocos, son conscientes de que su selección no llegará lejos en el Mundial y que de los 100 mejores jugadores del mundo no tienen ninguno. Los fans promedio prefieren ver futbol europeo que la MLS (obviamente) y son algo ilusos: como su país domina todo lo bueno y malo del mundo, si no domina el Futbol (o cree que lo hará pronto) entonces no les interesa. Es una relación más de curiosidad que de pasión.

Pude aventarme varias cascaritas en suelo americano y, déjenme decirles, si alguna vez jugaba algún gringo, era por mucho el peor en la cancha. No es un deporte que domines por tu físico, y eso todavía les cuesta. Para verlo, además, les cuesta acostumbrarse a no tener pausas y a ver 90 minutos sin una anotación.

Pero da gusto ver este crecimiento en popularidad y respeto al deporte favorito del planeta en el país más egoísta posible. Eso sí, se darán un golpe de realidad este verano.

¡Hasta la próxima!

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