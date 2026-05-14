Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoTenemos campeón en España, una sequía está por terminar y creo que hasta yo estoy en la prelista del Mundial.

Humillación total

Todo lo que podía salir mal, ha salido mal para el Madrid esta semana. Primero, para sorpresa de nadie, Mbappé tuvo una nueva lesión justo un día antes de El Clásico, y se quemó solito al subir una foto de una transmisión que claramente no era en España.

Luego, ya en el partido, el Barça se sabía campeón con un empate pero fueron por el triunfo gracias a sendos golazos de Rashford y Ferrán. Bicampeones de La Liga, en su renovada casa ya con otra tribuna abierta, ante el odiado rival y con Olivia Rodrigo presente. Una fiesta Culé de principio a fin.

¿Cuál fue la respuesta de Florentino Pérez? Convocó a una conferencia de prensa… para hablar del caso Negreira. Algunos Madridistas cayeron redonditos en la trampa y se dejaron engañar, pero estos son dos clichés en uno: patadas de ahogado, porque se le nota desesperado, y cortina de humo, para despistar a propios y extraños de otro nadaplete. ¿Por qué ahora? ¿Acaso pasó alguna novedad, una noticia que no habíamos escuchado? Por supuesto que no, porque incluso el propio presidente del Real Madrid había ayudado a tapar esta noticia cuando era aliado del Barça en el tema Superliga, y ahora que ya esta más que enterrado, ya son enemigos a muerte de nuevo. El ridículo, incluso, dijo que tendría siete ligas más pero “se las robaron” (por supuesto que no).

El Madrid tiene muchos problemas pero el arbitraje no es uno de ellos, y diría que el talento tampoco. El ego de su plantilla, sus incontables lesiones y en especial quién será el próximo DT (Mourinho no es la solución) deberían ser la prioridad de Florentino.

Cada vez más cerca

Con demasiado drama y polémica incluida, pero el Arsenal venció al próximo a descender West Ham, y ahora está a dos triunfos de romper su sequía de 22 años. El drama, por el golazo de Trossard a siete del final; la polémica, por el gol anulado al minuto 95 por una falta (muy clara) sobre Raya. No tardaron en salir a llorar muchos y decir que “nos robaron de un final de temporada espectacular”, como si todo estuviera en contra del pobrecito City. ¡Chillones!

¿De aquí a dónde, Santi?

La buena: el “Bebote” tuvo su primera titularidad con el Milan en todo el 2026. La mala: no pudo generar mucho peligro, sin él en cancha fue que los Rossoneri anotaron sus dos goles (que ni así les alcanzó para empatar) y ya llegó a un año sin marcar en Serie A. De hecho, en toda la 25-25 tiene solamente 16 partidos en toda competencia, con un solo gol total (en la Coppa Italia, hace casi ocho meses).

De la poca fe que le tenía Allegri hoy ha de quedar nada, y es casi un hecho que Giménez buscará un nuevo destino el próximo verano. ¿Dónde será? ¿Qué equipo querrá a un delantero de un gol en todo el año? ¿Podrá aprovechar estos últimos tres partidos para convencer a alguien y, más importante, al propio Javier Aguirre de estar en la Copa del Mundo?

La listota del “Vasco”

Primero salió la lista de la concentración, y salió con bastantes problemas y retrasada. Antier salió una listota de 55 jugadores de donde se seleccionarán a los 26 finales, la cual será la lista “final-final-ahora sí”, a anunciarse en un par de semanas.

Bueno, lo curioso de esta prelista es que incluye a todos los que ya están en concentración (los que deberían estar jugando liguilla), más algunos europeos (sin Huescas) más bastantes jugadores que todavía están por jugar las semis o la final de Concacaf, como Marcel, Charly, Jeremy, Láinez, Jordan, los dos Jesús Angulo, Carlos Moreno y, por si hacía falta, tres más de Chivas (para un total de ocho Rojiblancos).

¿Qué pasaría si sí termina por llamar a alguno de ellos, dejando que sí terminaran la temporada con sus clubes y a muchos otros no? Creo que son problemas innecesarios que se crean solos, y de los 55 puedo decir fácil a 15 que no tienen nada que hacer ahí.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme con a [email protected].