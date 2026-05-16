Crónicas Mundialistas, parte XI: los veteranos del 2026Como este fin no se define nada más que la FA Cup, vamos a meterle segunda a nuestra previa mundialista.

Tiempos extraños

¿Cómo recordará la historia esta etapa del deporte más popular del mundo? Ya “pasó” la época Messi-CR7 (aunque ambos sigan activos y rompiéndola y bien podrían alzar la copa este verano), pero hay un claro hueco en la hegemonía mundial. El mejor, para muchos, sería Mbappé, pero parece que ni en su equipo lo quieren y tiene cero Balones de Oro. Si bien Rodri y Dembelé son los últimos ganadores, creo que pocos los recordarán como los mejores del planeta. ¿Haaland? ¿Vini? ¿Yamal?

Ante esta ausencia de nuevas figuras, y con el Mundial más grande hasta ahora en puertas, la tendencia es que aquellos muy veteranos, quienes pensamos ya habrían colgado los botines para ahora, estarán entre los protagonistas de Norteamérica 2026. Ya todos sabemos de las dos cabras que capitanearán a Argentina y Portugal, pero no son los únicos viejos lobos de mar.

Los europeos

Para los que recuerden, en una de mis primeras columnas hablé de Modric y cómo se despedía de los Mundiales en un punto altísimo… y aquí está, habiendo jugado la Euro, ganado otra Champions y cambiado de domicilio, todavía capitaneando a su selección a sus casi 41 años.

Otro casi tan admirable es Edin Dzeko, quien ya había llevado a su país más pequeño que Chiapas a una Copa del Mundo cuando estaba en su prime, en 2014. Él mismo dijo que nunca esperó jugar hasta sus 40 y aquí está, justo de esa edad y eliminando a Italia para ser el goleador, líder y capitán de Bosnia y Herzegovina en otro Mundial, 12 años después.

Si la generación dorada de Bélgia surgió en 2014; tuvo su climax en 2018; y a 2022 ya llegaron mermados y se fueron en grupos, ¿qué esperar de la edición 2026? Aquí siguen los De Bruyne, Lukaku, Witsel y Courtois, este último tal vez el mejor arquero de la copa, pero muy lejos ya de la versión que los hizo candidatos a levantar su primer Mundial. Austria volvió a un Mundial, 28 años después, gracias las contribuciones de su capitán Alaba, de casi 34, y al goleador Arnautovic, de 37.

El caso contrario, por ejemplo, es el de Alemania, quien no contará con Neuer, Muller, Ter Stegen ni Sule estarán en la escuadra final, y ninguno es por lesión.

Los asiáticos y africanos

No crean que es algo exclusivo de las selecciones más populares. ¿El estandarte de Corea del Sur? Heung-Min Son, en la MLS. ¿De Senegal? Mane, Mendy y Koulibaly, todos en la liga árabe. ¿De Argelia? Mahrez, en la misma liga. ¿De Egipto? Salah, en camino a Arabia también.

Los latinos

Sorprende que Uruguay no lleve a Luis Suárez ni Cavani, pero los Charrúas son la excepción y no la regla. El capitán de Ecuador: un Enner Valencia de 36 años y que volvió para romperla en la Liga MX, y quien ya había jugado en Brasil y Catar (donde anotó el gol inaugural). El estandarte de Colombia: un James Rodríguez de 34 años que no es relevante a nivel de clubes desde hace como ocho años.

Después de pasar, sin pena ni gloria, por el Real Madrid y el Bayern, el #10 de los Cafeteros ha pasado por y siete ligas sin consolidarse en ninguna. Y sin embargo, cuando se pone la amarilla, se transforma en estrella mundial. Fue el goleador de Brasil 2014, el MVP de la Copa América 2024 y es actualmente segundo lugar tanto en goles como en partidos jugados para su país.

Y aquí es donde llegamos a México, donde ya tenemos a la mitad de los ocho jugadores que han sido convocados a cinco Copas del Mundo, y ahora tendremos a uno de los tres que irán a seis. Acompañando a Lionel y a Cristiano estará… Guillermo Ochoa a sus 40 años, quien en una de esas jugará de titular. Ya dijo que se retirará post-Mundial, y si bien creo que es el mejor portero mexicano de la historia (no me funen), también es ridículo que no hayamos podido suplirlo en tanto tiempo.

¿Por qué es que tantos veteranos siguen más vigentes que nunca?

¡Hasta la próxima!

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