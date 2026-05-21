Qué nos dejó la semana en el Futbol europeoDos clubes centenarios de Inglaterra han vivido su mejor semana en décadas.

Justicia

Solo los aficionados más recalcitrantes del City (niños de 10 años y los hermanos Gallagher) deseaban ver otra vez campeón a los Citizens, y al final el Futbol le dio justicia al equipo que más lo buscó.

Subcampeones por tres temporadas consecutivas, los Gunners decidieron mantener el proyecto y reforzar poco pero importantemente (Gyökeres, Zubimendi, Calafiori) y pese a que otro colapso les respiraba la nuca, al final levantaron un trofeo que se les negó desde hace 22 años y que se merecían más que nadie y con una jornada de antelación.

Pensé que sería insípido porque no lo consiguieron sin jugar, solo viendo cómo Haaland conseguía un insípido empate en el complemento ante el mediocre Bournemouth, y aparte en un martes random, pero no fue el caso. Viendo cómo Londres salió a festejar, y los propios jugadores lo vivieron como una fiesta en su hotel, realmente se liberó la tensión que tenían acumulada por tanto tiempo.

Recordemos que, a inicios de siglo, el único que le plantaba cara al United de Ferguson era el Arsenal de Wegner. Solo entre ellos dos se repartieron cada Premier League desde su concepción (1993) hasta la llegada de Abramovich al Chelsea (con excepción del sorpresivo Blackburn de Shearer en el 95), y el mejor de todos esos equipos Gunners fue el último: el de los invencibles del 2004 con Henry, Bergkamp, Ljungber, Campbell, Lehmann, Touré, Pirés, Cole, Gilberto, Clichy, Reyes, Wiltord y un muy joven Cesc Fábregas. Incluso, en 2006, estuvieron a unos minutos de la gloria en París, y todavía alcanzaron las semis de Champions unos años después.

Pasaron de ser uno de los innegables grandes de Inglaterra, contendiente en Europa y respetado en el mundo, a ser el hazmerreír. No eran campeones, pero siempre terminaban en el top cuatro, pero en 2017 dejaron de ir a la Champions, hasta terminar octavos en 2020 y 2021. Llegó Mikel Arteta, quien vivió esa sequía como jugador, y los regresó a Europa, los puso muy cerca por tres años, y hoy pueden disfrutar todo lo que sufrieron por tantos años.

¿Y quién sabe? ¿Por qué no podrían también levantar la Orejona el 30 de mayo?

¿El verdadero grande?

Hace algunas columnas hice una pregunta muy real: ¿por qué el Tottenham está considerado en el “Big Six” de Inglaterra si no levanta la liga desde antes del primer disco de los Beatles y no tiene ninguna Champions? Propuse, desde entonces, al Aston Villa, el “Atlante” del Reino Unido.

El Villa fue el primer grande de la isla (por ellos, equipos como West Ham o Burnley copiaron colores y uniformes) y es hasta el favorito de la Corona (bueno, del príncipe William). Ellos, de hecho, sí tienen una Orejona, conseguida en su primera edición (en 1982), y si bien ahora mi argumento se contradice porque ganaron el mismo trofeo que levantaron los Spurs hace un año, solamente digo que son el verdadero grande y longevo club de la Premier por encima de uno que está a un partido de descender. Se unieron al Liverpool, Chelsea y Manchester Utd en ganar las dos competencias más importantes de Europa para un club inglés, y terminarán este año cuartos por encima de Reds, Blues y, obviamente, Spurs.

Los “Villanos” le pasaron encima al Friburgo en Estambul, un 3-0 con tres absolutos golazos, y lo han hecho con un equipo de “buenos” jugadores a secas que han desechado de otros lados: Dibu Martínez (exjugador de Arsenal), Digne (ex de Barça), Pau Torres (ex de Villarreal), Lindelof y Sancho (ex de ManU), Douglas Luiz (ex de Juve), Elliot (ex de Liverpool), Abraham (ex de Chelsea), así como joyas escondidas como Waktins, Tielemans o Buendía.

Mención aparte merece Unai Emery, quien levantó su quinta copa europea en su sexta final, igualando en títulos a Ancelotti, Mourinho y Trapattoni (sin contar Supercopas). ¿Qué lugar ocupará el vasco en la historia del Futbol?

¡Hasta la próxima!

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