Crónicas mundialistas, parte XIV: Power Rankings de NorteaméricaNo podemos rankear uno por uno a cada una de las 48 naciones, pero sí podemos separarlas en categorías de la peor a la mejor.

Contentos de estar aquí: Curaçao, Haití, Cabo Verde, Irak, Uzbekistán, Nueva Zelanda, Jordania, Congo

Siempre me opuse a ampliar la cantidad de equipos. El mundial de 32 era perfecto, tanto en formato como en nivel, con muy pocos conjuntos dando pena y con casi cada partido siendo de calidad.

Al ampliar a 16 países más, no es como que se agregaran contendientes, sino lo contrario: es la chance de muchos países de participar por primera vez o bien de volver tras largas ausencias. Para todos los mencionados ya es un triunfo estar aquí encima de países como Italia, Dinamarca, Chile, Costa Rica, Camerún o Nigeria, y dudaría mucho si cualquiera (tal vez salvo Congo) se meta a la siguiente ronda.

Animadores: Sudáfrica, Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, Catar, Australia, Túnez, Irán, Arabia Saudí, Panamá

No están en la categoría anterior solo porque tienen un poco más de experiencia mundialista reciente, porque todos tienen al menos un jugador reconocible y porque creo que más de uno se meterá a la ronda siguiente, pero tampoco es que alguno de estos países tenga chances reales de llegar lejos.

¿A octavos, tal vez?: México, Turquía, Costa de Marfil, Suecia, Suiza, Escocia, Chequia, Paraguay, Argelia, Egipto, Ghana, Canadá, EUA

Así como nosotros, muchos países ven a pasar de grupos y ganar un partido de eliminación directa como un éxito. En una de esas, entre ellos se cruzan y alguno llegará hasta cuartos, que es más de lo que muchos esperamos.

Muy viejos para tomarlos en serio: Croacia, Bélgica, Holanda, Austria

En ediciones pasadas fueron candidatos o llegaron lejos (salvo los Austriacos), pero para este año creo que el tren ya se les fue a todos, y pintan para ser decepciones.

Pueden sorprender: Japón, Senegal, Noruega, Uruguay, Ecuador, Colombia, Marruecos

Fácilmente podríamos ver a uno (estoy entre Japón y Ecuador) en semifinales, y creo que todos ellos pasan de grupo y lucirán muy bien en varias etapas del torneo.

Candidatos, mas no favoritos: Argentina, Brasil, Alemania

Desde Brasil en 1962, no tenemos un subcampeón mundial. Eso, más la edad de Messi y la falta de recambio generacional, además de que ya han ganado todo lo posible esta década, me hace difícil ver que la Albiceleste repita.

La Verdeamarelha no llega como la favorita número 1 como en 2018 y 2022, pero sí con más preguntas que respuestas en su plantilla. Sin embargo… algo me dice que Ancelotti sacará agua de las piedras, y que a Neymar no se le ha acabado toda la magia. La Mannschaft de Nagelsmann está un escalón por debajo en cuanto a talento, pero me cuesta muchísimo ver un tercer fracaso seguido.

O ganan o es fracaso: España, Inglaterra, Portugal, Francia

No necesariamente son los cuatro favoritos, pero sí son los más presionados en ganarlo todo y cualquier otro escenario puede ser desastroso. La Furia Roja llega como campeona de Europa y la favorita en las apuestas, y si bien Yamal se perderá uno o dos partidos y no tienen un nueve fijo, cualquier cosa que no sea semis me sorprendería muchísimo.

Inglaterra trae a cuestas 60 años de su única gloria y varios fracasos recientes: semifinalistas en Rusia, subcampeones de la Euro en 2021 y 2024, candidatos en Catar.

Ahora, sin Southgate y con Tuchel y una camada bastante talentosa comandada por un Kane en grandísimo nivel, la presión solo se ha incrementado. En el caso de Portugal, si bien nunca han jugado una final, la urgencia tiene nombre y apellido: Cristiano Ronaldo. Su última chance de ganar el trofeo que le falta, que pensamos que se le había ido en 2022, es ahora a sus 41 años y con un gran equipo alrededor.

Por último, si bien Francia ha jugado las últimas dos finales, hoy cuentan con el actual Balón de Oro (Dembelé) y Bota de Oro (Mbappé), y por puro talento deberían ser los candidatos número 1.

¡Hasta la próxima… y arriba la 10 veces gloriosa Máquina Celeste!

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