Previa mundialista, parte 1A exactamente una semana de que ruede el balón en el Azteca, es momento de comenzar el repaso de cada uno de los 12 grupos de Norteamérica 2026.

Grupo A

Comencemos con nuestro país. Nuestra mayor esperanza se basa en la localía y en que nuestras mejores actuaciones fueron como locales. Además, que el sorteo nos sonrió poniéndonos un grupo accesible y un posible cruce en dieciseisavos ganable y en casa (si pasamos como primeros).

Si bien las dos eliminaciones con Aguirre fueron muy grises, ambas fases de grupo (en 2002 y 2010) fueron, en general, muy positivas, venciendo a Croacia, Ecuador y Francia y dominando a Italia. Ahora llegamos con contrastes: jugadores de poca o nula experiencia como estandartes (Rangel, Mora, Johan, Brian), más elementos con bastante recorrido (Gallardo, Edson, Sánchez, Raúl).

El primer rival: “la vuelta” de aquella inauguración, justo 16 años después, ante los Bafana Bafana. Sudáfrica pasó por encima de Nigeria (que sí me daba miedo), y si no avanzaron de grupos en 98, 2002 ni 2010 como locales, no veo que lo hagan ahora con una plantilla muy floja. Lo positivo: casi todos sus jugadores vienen del Mamelodi Sundowns (actual campeón de la Champions Africana) y del Orlando Pirates, con la excepción del goleador Lyle Foster del descendido Burnley.

Nuestro rival más fuerte, sin duda, será Corea del Sur en Guadalajara. Heung-Min Son es el más conocido en su historia y llegará ya viejo, pero no nos olvidemos que tienen al central titular del Bayern en Kim-Min Jae y a un campeón de la Champions en Lee Kang-In. Tras un inicio decepcionante de eliminatorias y una derrota ante Jordania en semis de la Copa Asiática, despidieron a Jürgen Klinsmann y trajeron a un héroe nacional, Hong Muyng-Bo, y corrigieron el rumbo, y llegan como la mayor amenaza al Tri.

Cerraremos, de regreso en el Azteca, ante Chequia, quienes llegaron apenas tras eliminar a Dinamarca en penales (también me daban más miedo). Están muy lejos de sus ancestros subcampeones del mundo en 1934 y 1962, campeones de la Euro en 1976, subcampeones de ese torneo en 1996, y de esa generación dorada que jugó su último mundial hace 20 años. Krejci, Soucek (ambos descendieron este año en la Premier) y el goleador Patrik Schick, lo poco que descartar de una plantilla que a lo mucho podría colarse como tercer lugar.

Grupo B

El grupo más flojo en la historia de los mundiales sin exagerar. El local más desinteresado de la historia podría ser el favorito, pero me sorprendería si Suiza no gana este grupo.

Vamos con los de la Hoja de Maple, dirigidos por un Jesse Marsch con experiencia en la Premier y Bundesliga, y esperanzados en que Alphonso Davies por fin esté al 100 tras años sin estarlo, y pedirle solo su aporte ofensivo. De sus figuras, nadie llega en buen momento. Jonathan David fue banqueado en la Juve; Bombito viene de una lesión; Buchanan se fue del Inter al Villarreal y Eustaquio del Porto a la MLS. Menos no podía importarle al segundo país más grande del mundo qué tan lejos lleguen, y la vara es muy baja: conseguir su primer punto en su historia mundialista.

La buena: sus dos primeros rivales son de lo más flojo en este certamen. No se dejen engañar por un Edin Dzeko de 67 años, Bosnia y Herzegovina es el equipo más joven de todos, y solo está aquí tras eliminar a Gales y a Italia en penales, algo que todos lamentamos. Después viene Catar, quien logró el nada ansiado reconocimiento de ser el último lugar en su propio mundial, y ahora las cosas no lucen nada mejor. Fueron cuartos de su grupo de eliminatorias, y solo están aquí porque su repechaje fue muy bondadoso.

Suiza es quien ganará este grupo, terminando invicta la eliminatoria y con figuras como Akanji (Inter), Kobel (BVB), Embolo (Rennes) y Ndoye (Nottingham), además de llevar desde 2021 con Yakin como DT. Igual que México, tienen la maldición del cuarto partido, a que no llegan desde su localía en 1954, y creo que podrían sorprender a más de uno.

¡Hasta la próxima!

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