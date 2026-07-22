¡España, campeón del mundo!Tras una ríspida final se coronó el equipo que más lo buscó y lo mereció, y llega a su final el mundial más grande de la historia.

Las claves

Dirán algunos, ¿qué le pasó a Argentina en la final? Y la respuesta es: lo mismo que a todos los rivales de la Roja en esta copa. Recordemos que llegaron como favoritos, que muchos les perdieron la fe tras el empate ante Cabo Verde pero hicieron de Vozinha un héroe, y que cada partido lo dominaron a placer. Anularon a Uruguay, a Portugal, a Bélgica (el único equipo que logró hacerles daño), a Francia y a Argentina, y dejaron a Ronaldo, Mbappé y Messi sin tirarles a puerta una sola vez.

¿Fue gracias a Unai Simón, quien recibió el premio Lev Yashin? No realmente, sino a que tenían tanto tiempo la pelota que los contrarios no tenían cómo atacar, y cuando lo hacían la línea de cuatro fue tan sólida que no necesitaron de ninguna actuación memorable de su arquero. Kahn llegó a la final de 2002 con un gol recibido; Buffon recibió dos en todo 2006 (autogol y penal) y Casillas aguantó sus últimos cinco sin conceder en 2010, y aun así a todos ellos los superó esta versión de España con un gol permitido en ocho encuentros, récord del torneo.

Y aun así, con todo y que España fue totalmente superior por 105 minutos, Argentina todavía tuvo chance de empatarlo con uno menos. Estoy casi seguro que el plan de Scaloni era aguantar lo más posible e intentar ganarlo en los 10 minutos finales… y fue justo cuando Enzo cometió la doble estupidez de hacerse expulsar (por protestar y por una entrada muy fuerte e innecesaria) y cuando las pocas chances de la Albiceleste se esfumaron. Es decir, su plan era contener el ataque español por 80 minutos y atacar el resto, y terminó aguantando hasta el 105 y atacando a la desesperada por 15 minutos, con un Julián desaparecido, un Simeone errático y un Messi que ya no tenía nada más por dar.

Honor a quien honor merece

Hoy por hoy, España es actual campeón mundial, de Europa, Olímpico y, por si falta algo, también del mundial femenil, primer país en tener ambos títulos a la vez. El dominio que han tenido de 2008 a la fecha es inigualable, y no lo han hecho por una figura en particular sino por la cantidad exhorbitante de talento que producen, principalmente (pero no solamente) en la Masía. No sé si merecía o no el Balón de Oro (no supera en una sola estadística a Messi) pero nadie puede negar el impacto de Rodri, tanto en la Euro 2024 como en esta copa, y es en quien se centran los reflectores… pero no el único.

Aplausos a la central Laporte-Cubarsí que se terminó por consolidar tras muchas críticas. Cucurella, Porro, Olmo, Baena y Oyarzábal subieron mucho su nivel, y eso es lo que necesita un campeón del mundo, mientras que Ferrán Torres, quien había sido banqueado y burlado a inicios del mundial, termina escribiendo su nombre en letras doradas. ¿Y Lamine? Nunca hubiera creído que España sería campeona sin un Yamal determinante, pero así fue. A sus 19 años recién cumplidos ya ganó todo lo posible en selección, y si de por sí pensábamos que el futuro era suyo, ahora aún más sin la presión que sí tuvo Lionel hasta sus 35.

Y Luis de la Fuente, el DT más longevo en levantar la copa, fue el maestro detrás de todo y el principal responsable de bordar la segunda estrella en la camiseta roja.

El final

Si a cualquier argentino le dicen que ganarán las siguientes dos Copas América, la Finalissima, Catar 2022 y se quedarían en la orilla en 2026 lo habrían firmado, y quedará para la historia como una de las rachas más dominantes para una selección.

Cambiará todo para ellos, sin Messi y tal vez sin Scaloni, y dejarán de ser protagonistas por un buen rato… pero nadie les quita lo conseguido.

Eso sí, reprobable lo de Paredes y Molina, terribles perdedores.

Al final levantó el trofeo quien más lo mereció, y es el final para el mejor jugador de la historia. Un partido que, aunque no fue el más atractivo, será recordado por siempre.

¡Hasta la próxima!

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