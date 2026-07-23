Lo mejor y lo peor de Norteamérica 2026Vamos a irle dando un cierre a una Copa del Mundo muy especial.

Mejores fans: México, Noruega y Escocia

A inicios del torneo, fue especial ver a los escoceses hacer suyos otros eventos, como un partido de los Medias Rojas en Boston. La imagen más famosa será la de los nórdicos remando al unísono, si bien es un fusil de lo que hacía Islandia hace 10 años.

Pero quienes nos la volamos con nuestra hospitalidad fuimos los mexicanos, no tanto por el apoyo a nuestro equipo sino por darle la bienvenida a fans de todo el mundo, incluso nuestros rivales, y la diferencia del ambiente en nuestro país a los vecinos del norte fue muy notoria.

Peores fans: Ecuador, Argentina y Anti-Argentina

Si hay algo que no soporto son los llorones. Fue ridículo cómo todo el torneo medio mundo estuvo chillando por cada jugada de Argentina, correcta o incorrecta o hasta hecha con IA, e igual de ridículo el llanto de los fans albicelestes inventando conspiraciones sobre la final en vez de aceptar que les pasaron encima.

Pero nada fue peor que los ecuatorianos, a quienes ya destrozamos hace unos días. Lloraron por todo: el clima, la altura, los boletos y el árbitro, pero las quejas de “amenazas” son lo más patético que he escuchado.

Equipos sorpresa: Noruega, Cabo Verde, Congo

El caballo negro fue, sin duda, el equipo Noruego, eliminando a Brasil y haciendo de Haaland el mejor 9 del torneo (por encima de Kane). Sin embargo, dos equipos de los que no esperábamos nada resultaron ser más que animadores. La RD Congo le empató a Portugal, casi lo logra ante Colombia, logró la calificación y su primer triunfo contra Uzbekistán, y le metió un susto a Inglaterra.

Mientras tanto, una isla con menos habitantes que Comitán enfrentó a los dos finalistas y no perdió en los 90 minutos con ni una, ni tampoco con otra ex campeona del mundo como Uruguay.

Equipos decepción: Brasil, Portugal, Turquía

Para ser decepción necesitas tener algo de expectativas, y si bien Alemania, Holanda y Uruguay también fracasaron, la verdad es que no esperaba mucho de ellos. Quienes sí me defraudaron son los Turcos, quienes creí que ganarían su grupo y terminaron como el primer cuadro eliminado del mundial; los Portugueses, quienes juraban que este era el año de “CR7” y les creí (y ni él ni nadie de su selección se dignó en aparecer); y en especial los Brasileños, quienes hasta pensé que volverían a una final desde 2002 y tal como en EUA 94… todo para tener su peor actuación en 36 años.

Figuras: Messi, Mbappé, Bellingham, Rodri

Quise agregar a alguien de cada semifinalista, y me parece que todos tienen razones para estar aquí. Rodrigo fue de menos a más y, sin anotar ni asistir, fue por mucho el jugador más valioso del equipo campeón, y si a eso le sumamos su Balón de Oro, Champions y Euro, tal vez estamos hablando del Español más condecorado en la historia.

El héroe de los Tres Leones fue Kane, en un inicio, pero Jude se robó los reflectores con su labor en ambos lados de la cancha. Mbappé es el primer bicampeón de goleo en mundiales, y su récord goleador durará por muchísimo tiempo. Es tal el romance de Kylian con este torneo, que perder en semis con el campeón es su peor resultado histórico. Y luego está Lionel, quien aun sin hacer mucho en la final fue, para mí, el mejor jugador del torneo con diferencia, y es más especial cuando recuerdas que tiene 39 años, que no tenía nada que probar y que muy pocos argentinos merecían jugar esa final.

Jugadores decepción: Vitinha, Cherki, Neymar

No diré que “CR7”, quien si bien esperaba más de él, a sus 41 años todo lo que haga es extra; tampoco Vini, quien fue el único que mostró amor propio en la Verdeamarelha. Los tres mencionados llegaron con cartel alto, y se fueron tras ser absolutamente irrelevantes.

Mejor momento: España campeón

Pocos campeones mundiales más dominantes, con equipo tan completo y con tantos rivales de peso. ¿La segunda estrella de la Roja es más brillante que la primera?

¡Hasta la próxima!

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