Conclusiones de Norteamérica 2026Fue el mundial más largo y grande de la historia, y aun así, se nos pasó muy rápido. Démosle un cierre repasando todo lo que nos dejó.

Un equipazo > una gran figura

Desde un principio, fue notorio cómo las figuras principales dijeron presente. Desde la J1 brillaron Havertz, Vini, Gyökeres, Haaland, Mbappé, Messi y Kane; en la J2 se les unieron Yamal, Dembelé y “CR7”. Prácticamente todas las estrellas tuvieron su momento de brillar (salvo Neymar, si es que aún lo consideran estrella), pero en el camino fueron quedando uno por uno... para que el único equipo restante fuera uno consolidado por su forma de juego y no por sus individualidades, y donde la única estrella reconocida como tal (Lamine) no tuvo mucho que ver.

La lección: a veces una sola figura puede guiarte al título (Maradona en el 86, Ronaldo en 2002, Messi en 2022), o al menos a la final (Cruyff en 74, Baggio en 94, Zidane en 2006, Modric en 2018, Messi este año) pero la fórmula del éxito no está en esperar a un jugador de ese calibre, sino en tener un estilo definido y una cantidad de talento superior (y en cada línea, lo que le faltó a Francia).

¿España es grande?

Siempre hemos hablado del “Big 3” (Brasil, Alemania e Italia) como las mejores selecciones en la historia, con Argentina colocándose cómodamente en el cuarto puesto con su cantidad de finales ganadas y jugadas (seis y tres desde 1978, más que nadie). Sin embargo, el quinto puesto está en debate. ¿Francia, Inglaterra, Uruguay? Pues España tiene serias credenciales para entrar en esa élite. Dos mundiales este siglo, más que nadie; tres Euros, nadie más tiene dos; Juegos Olímpicos, mundiales juveniles y hasta una Nations League. ¿Lo mejor? Tienen récord perfecto en finales de torneo grande: vencieron a Alemania en 2008, Holanda en 2010, Italia en 2012, Inglaterra en 2024 y Argentina en 2026, una pulcritud equiparada con sus propios clubes de La Liga, quienes no han perdido una final internacional ante un rival foráneo en 25 años (contando UCL y Europa League).

Si me apuran, diría que sin problemas van a completar otro triplete en 2028 (tal como en 2008-12), y que seguirán sumando títulos y cementando su legado, el cual antes de aquella Euro era de un equipo perdedor y pecho frío.

El llanto y la desinformación, en su punto más alto

Algo que me dio mucha flojera en toda esta Copa es la negatividad en redes sociales; lo cual, desafortunadamente, permeó en la vida real. Cada partido era motivo de discusiones, pleitos, burlas y conspiraciones, en especial cuando jugaban equipos populares, y muy marcado cuando jugaba Argentina.

Yo no les digo qué pensar ni a quién apoyar, eso es muy de cada quien, pero es increíble cómo el discurso en redes moldeó la forma de pensar de muchos, en especial aquellos que solo ven Futbol cada cuatro años. ¿Que ahora está de moda odiar a Messi y creer que Argentina roba? Pues todo el mundo se sube al barco, y los que no también se la pasan haciendo contenido para defenderlos. Lo más triste fue la desinformación, con videos y fotos manipulados con IA o con jugadas sacadas de contexto para impulsar una narrativa, la cual pegó. La gente lloró contra Francia, Inglaterra, Portugal y hasta contra México, pero con la Albiceleste tomó niveles estratosféricos. No les digo que los apoyen ni nada (yo tampoco los apoyaba), pero los invito a pensar por sí mismos y a no generar polémica donde no hay (la roja de Embolo estuvo bien, el gol de Egipto fue bien anulado y jamás hay penal sobre Salah, no le dieron la espalda a España sino que estaban viendo a su afición) ni a compartir información falsa (la imagen de Messi pisando a Spence es IA, los fuegos artificiales de la final no fueron azules).

¿Les alegra que perdieron la final? Está perfecto, y fue muy merecido el triunfo español. Pero la toxicidad del discurso ha alcanzado un nivel insostenible, y si tan fácil pueden moldear masas en algo como el Futbol, ¿en qué más no están engañando a la multitud?

¡Hasta la próxima!

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