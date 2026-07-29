Primer vistazo hacia el 2030

Dejemos atrás esta Copa del Mundo y hagamos el primer análisis hacia la próxima, una muy especial por tratarse del centenario.

¿Cómo lucirá?

Por muchos años nos preguntamos qué formato tendría este Mundial 2026, si 48 equipos no serían demasiados y dónde se jugaría la final... y ahora esas preguntas persisten, solo que cambien el 48 por un posible 64. Normalmente la FIFA tarda unos años en incrementar de golpe el cupo (16 en 1954, 24 en 1982, 32 en 1998) pero ahora se habla de duplicar lo que fue Catar 2022 en tan solo ocho años, invitando hasta a Gibraltar, San Marino y a Jaguares. Sería un aumento a 128 partidos, pero al menos ya no tendríamos que hacer cuentas con los terceros lugares.

Será una pesadilla el inicio, con supuestamente un duelo en Uruguay, Argentina y Paraguay pero el resto en España, Portugal y Marruecos, seis países y tres continentes a la vez y todos peleando por más encuentros y prioridad. Además, lo normal es que la final sea en el Bernabéu (como en el 82) o Camp Nou, ambos recién remodelados y a la altura, pero se habla de que una sede marroquí tendría muy altas chances de "robarse" el partido de partidos, lo que sería un insulto al Futbol español.

Todo eso debe definir la FIFA, y mientras más pronto, mejor.

Potencias en reconstrucción

Salvo España, muy en paz en la cima del mundo, todos los demás contendientes usuales tienen mucho por definir de aquí al próximo torneo grande (la Euro británica en 2028, la Copa América sin sede por definir el mismo año).

Comencemos con la France, que ayer mismo anunció lo que todos esperábamos: otro campeón del mundo en 1998 llega al cargo. Se fue Didier Deschamps tras 14 años, llegó Zinedine Zidane, quien no ha tenido experiencia fuera de Madrid pero quien es respetado como nadie en Francia. Con tanto talento, Les Bleus no necesitan un genio estratega, sino un líder de hombres (y egos), y pocos mejor que "Zizou" en ello.

En Brasil seguirá (hasta donde se sabe) Carlo Ancelotti, pero habiendo superado ya su máximo histórico sin siquiera llegar a una final del mundo, la urgencia es mayúscula en la Verdeamarelha, en especial porque van en reversa. Antes llegaban como candidatos y se quedaban en cuartos (o una semi que no quieren recordar), pero ahora llegaron con muy pocas expectativas y se fueron tras cumplirlas. ¿Será que no volveremos a ver a un Brasil campeón mundial?

En Alemania han intentado con todos los alemanes conocidos tras la salida de Löw: ni Flick ni Nagelsmann, ambos de carrera exitosa en clubes, pudieron regresar a Die Mannschaft si quiera a octavos, y se viene una renovación fuerte y necesaria, empezando por la portería y hasta por la compañía que los viste. El hombre a cargo no puede ser mejor: Jürgen Klopp, el de la sonrisa brillante y el carisma inigualable, de éxito comprobado con el BVB y Liverpool, y quien llega tras unos dos merecidos años sabáticos.

Portugal echó a Roberto Martínez por Jorge Jesús (en quien confío menos) y deberá aprender a vivir sin CR7 (si es que ya decide retirarse); Uruguay echó a Bielsa y por lo pronto estará Forlán, quien tiene mucho trabajo por delante; mientras Argentina podría vivir otra sequía parecida a la era post-Maradona, en especial si Scaloni los deja.

Faena a la italiana

La Squadra Azzurra es caso aparte. Tres Mundiales seguidos sin ir, cinco sin pasar de grupos, y el último partido de eliminación directa sigue siendo la final del 2006 en Berlín.

El drama inició cuando llegaron Paolo Maldini y Leonardo a los altos mandos de la FIGC... y el chistecito les duró 10 días. Ambos querían nombrar a Andrea Pirlo como DT (un error, si me preguntan), fueron bloqueados por el presidente de la Federación (por cuestiones extra cancha), y terminaron por presentar su renuncia.

Buscaron a Pep Guardiola, quien aprendió italiano para decirles que no, y al final retornará Roberto Mancini (quien ganó la Euro 2021), y parece que ni con 64 plazas volverá Italia a una Copa del Mundo.

¡Hasta la próxima!

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