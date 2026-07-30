Primer vistazo

hacia el 2030... para la selección mexicanaAyer hablamos del panorama mundial rumbo a la próxima Copa del Mundo, ahora toca repasar el caso de nuestro país.

Rafa, estamos en tus manos

El proyecto 2030, que comenzó tras el desastre de la Copa América 2024, está entrando en su fase 2. El plan era que Javier Aguirre dirigiera hasta el mundial, y así lo hizo, y que Rafa Márquez empezara como su auxiliar y tomara el puesto una vez terminara. Tengo la teoría que el "Káiser" de Michoacán era quien hacía la mayor parte del trabajo hasta ahora, y que el "Vasco" era la imagen y quien daba la cara por su experiencia y su personalidad. Nombrar a Márquez hace dos años como el DT, de muy poca trayectoria entonces, hubiera sido ponerlo en el ojo del huracán, y ahora pudo aprender de Aguirre, trabajar de cerca en un mundial, y ahora quedarse para el próximo con el respaldo de la mayoría. Una movida genial, si me preguntan.

Rafael Márquez, aparte de una amplia trayectoria como uno de los dos mexicanos más importantes en la historia del Futbol, y de ser una de las personas más reconocidas y respetadas del deporte de nuestro país, tuvo la breve (pero importante) labor de dirigir al Barcelona B, que incluyó nada menos que a los campeones mundiales Lamine Yamal y Pau Cubarsí, y ahora tiene el tiempo y todo el apoyo para implementar ese sistema en nuestra selección, el mismo que usó España para levantar el reciente mundial, y puede ser una especie de Scaloni, quien hizo lo propio y de gran forma con Argentina.

Los que se quedan y los que se van

Del grupo que llegó a la Copa del Mundo 2026, podemos ir descartando para la próxima a Ochoa, Raúl, Romo, Gallardo, Memote, Orbelín y Luis Chávez, todos ya arriba de los 30 en este momento (y el primero, ya retirado). Quedan como incógnitas Montes, Quiñones, Fidalgo, Jorge Sánchez, Alexis Vega y Edson Álvarez, quienes llegarán arriba de los 30 y probablemente en nivel considerablemente menor que el actual.

De los que no fueron, pero estaban en la órbita, también quedan como preguntas a resolver: Charly Rodríguez, Marcel Ruiz y Erick Sánchez, mientras que otros jóvenes, que no estuvieron pero por lesión, podrían volver muy pronto a ser convocados, como Chiquete Orozco, Rodrigo Huescas o Luis Ángel Malagón.

Casi seguro que otros, como "Tala", "Hormiga", Obed, Johan, Reyes, Lira, Mateo Chávez y Brian serán la base donde construir el proyecto, todo encaminado a que Gilberto Mora sea nuestra estrella y juegue en Europa más pronto que temprano.

Hay otros nombres interesantes que no han sido considerados, como Jeremy Márquez, Camberos, Pachuca, Emmanuel Ochoa, Tahiel Jiménez, Amaury Morales, Santi Sandoval y el "Chicha" Sánchez, y que podrían ser llamados eventualmente, y quienes ya tienen experiencia con selecciones juveniles.

El proceso será lento, pero Márquez tiene bastante de donde escoger, en especial gracias al apoyo de Lillini, y falta ver cuántos más mexicoamericanos podemos "pepenarnos" en los próximos años.

Lo que viene

El próximo mes comienza el proceso con una prueba importante, donde se define el único boleto (fuera de EUA) para los JJOO de LA 2028, y en los que es crucial asistir tras haber fallado a los de París 2024. Vendrán un par de inútiles Nations League, dos valiosas Copas Oro en 2027 y 2029, y una posible nueva invitación a la Copa América 2028 si es que es en suelo gringo.

Algo nuevo: la chance de tener unas eliminatorias sin riesgo alguno de quedar fuera. Ahora con 48 (tal vez 64) plazas, irán mínimo seis de Concacaf, y por más que estemos jugando horrible aun así nos meteríamos en ese grupo. Las últimas dos veces que fuimos locales no pudimos aprovechar ese envión para el siguiente mundial, quedando fuera de Alemania 74 increíblemente tras ser goleados por Trinidad & Tobago, y fuera de Italia 90 por los infames cachirules. En ambos hubiéramos ido con una gran camada.

Ahora, la meta es superar lo hecho en suelo mexicano este verano, y Rafa Márquez tiene (por ahora), todo nuestro apoyo.

¡Hasta la próxima!

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