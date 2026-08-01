La FIFA vs el mundo

La Copa del Mundo terminó hace menos de 15 días y ya la próxima corre riesgo, con Infantino echándose el mundo entero en su contra.

La FIFA nunca ha sido perita en dulce

Vamos a dejar en claro: amamos el Futbol y los mundiales son lo máximo, pero no por ello la organización que controla todo es santo de mi devoción. La FIFA siempre ha tenido sus personajes perversos, desde Stanley Rous y su favoritismo por Inglaterra, el escándalo de sobornos de Joao Havelange y el "FIFA Gate" donde cayó Sepp Blatter.

Simplificando esto último, básicamente el presidente de la federación era un traficante de sobornos de parte de Rusia y Catar para que obtuvieran la votación de las sedes, recalcando que cada país vale un voto sin importar la población o la historia futbolística. Precisamente 2018 y 2022 hubieran sido para Reino Unido y EUA, y como no los obtuvieron, comenzó la investigación donde rodaron las cabezas de Blatter, Platini, Blazer y demás jeques.

Por ello es que llegó Gianni Infantino hace más de 10 años, quien siempre ha tenido un aire de desentendido y que vive en una burbuja, disociado de las críticas hacia él y sus proyectos. Cuando empezó Catar 2022, declaró infamemente que "hoy me siento africano, hoy me siento ´gay´, hoy me siento discapacitado", ante las críticas por las violaciones a derechos humanos del país sede, como si eso le hubiera dado comfort a alguien en el mundo.

Creó un Mundial de Clubes, al cual no le fue tan mal; le dio un ridículo "premio de la paz" a Donald Trump (quien procedió a invadir Venezuela e Irán en las semanas siguientes) y a hacerle la barba constantemente; y luego vino el mundial más grande de la historia.

Riqueza exhorbitante

Muchos creen, absurdamente, que la FIFA gana más porque Messi gane el mundial, como si la final Francia-Croacia no rompió en su momento récords de audiencia, y en especial como si esos paquetes televisivos no estuvieran vendidos desde muchos años antes y la FIFA ganara un centavo más o menos si la final la juega Argentina, México o Cabo Verde.

En cambio, pasan por alto algo frente a sus narices: el mundial con formato perfecto de 32 equipos y 64 partidos fue convertido en un monstruo de 48 y 104, respectivamente, y todo hecho en el país más rico del mundo a precios exhorbitantes. Si de por sí la Copa del Mundo varonil paga por el 90 % del resto de torneos FIFA (el femenil, los juveniles, el de clubes y hasta los de playa), ahora las utilidades de Norteamérica 2026 van a ser algo nunca antes visto en ningún evento. Poco importa que Italia no fue o quién jugó la final, la FIFA no arriesgará un negocio tan grande arreglando partidos vistos literalmente en todo el planeta, y si fuera así, ¿no creen que China, el país más poblado del mundo, estuviera en cada copa? ¿O que México, bien sabido por ser el país donde sus fans más pagan, llegaría más lejos?

Sí, la FIFA es corrupta, pero no porque hubo penal para Argentina o una llamada del VAR, sino porque su sed de dinero cada vez es mayor y le importa un comino la esencia del Futbol y sus aficionados.

Futbol V.I.P.

¿Qué es lo que tiene a todos en guerra contra Infantino? En pocas palabras, que quiere "privatizar" la Copa del Mundo, lo más preciado para un aficionado al Futbol, y quiere que todas las federaciones afiliadas del planeta den su visto bueno.

Afortunadamente, primero la UEFA y luego la Concacaf, pero de inmediato brincaron múltiples confederaciones para ponerse en contra, incluso con la primera amenazando con boicotear el Mundial 2030 que es, adivinaron, principalmente en Europa.

Esto me da vibras de la superliga de Florentino, un proyecto tan asquerosamente elitista que todos se opusieron y murió antes de nacer. Estoy tranquilo porque, más que el hambre de Infantino y sus aliados (el hermano del yerno de Trump, en primer lugar), es el mundo entero quien primero los echará por patas que poner en riesgo el evento más grande de todos.

¡Hasta la próxima!

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