Previa de la NFL, parte 1: los cambios del 2026Los campos de entrenamiento están abiertos, el verano empieza a desvanecerse y las parrillas se van encendiendo. A un día del primer partido de pretemporada, y a cinco miércoles del duelo inaugural (el reencuentro del Super Bowl), es momento de comenzar a ver hacia la nueva campaña en la mejor liga del mundo.

Los que se van y los que entran

Hay una regla no escrita en esta liga: las cosas nunca se mantienen igual. Cada año se espera que mínimo seis equipos que se quedaron fuera entren a la postemporada y, obviamente, otros seis no logren repetir. ¿Quiénes son los candidatos a cada uno?

Hay dos nombres obvios en la AFC: Jefes y Cuervos. El año pasado fue, por mucho, el peor en la carrera de Mahomes y Lamar, terminando de forma trágica con la lesión de rodilla y la derrota ante Pittsburgh de último segundo, respectivamente. Los primeros regresaron a Eric Bienemy, el coordinador ofensivo con quien el número 15 ganó sus dos MVPs, mientras que en Baltimore le dieron las gracias a Harbaugh tras 18 años y será Jesse Minter, un genio defensivo, el encargado de regresarlos a la élite.

¿Qué me dicen de Burrow? ¿Realmente se quedará sin jugar “playoffs” por cuarto año seguido? ¿Los Potros que lucieron muy bien hasta noviembre pero se les lesionó Daniel Jones? ¿Alguna sorpresa, como los Raiders de Cousins o los Titanes de Ward?

Del lado contrario, me preocupan los Pats con un calendario muchísimo más difícil, drama con Vrabel (lo cacharon en la movida con una periodista) y con los ojos de muchos encima? No sería el primer equipo que pasa de perder el Super Bowl a perderse la postemporada. Si no vuelve pronto Nix, ¿los Broncos también se quedan fuera? ¿Y los Acereros de un Rodgers de 42 años? ¿Y los Jaguares de Lawrence, quien nunca ha encontrado la estabilidad en su carrera? Se me hace que tres o cuatro equipos diferente sí veremos en los “playoffs” de la AFC.

Del otro lado el panorama es menos abierto, con los Leones como los claros candidatos a volver a “playoffs” (son los favoritos de su división, pese a todo). Si los Vaqueros realmente han mejorado su ofensiva como todos creemos, ojito con ellos, mientras que los Gigantes son el “pick sexy” de muchos ahora que tienen a John Harbaugh. Y en el sur literalmente cualquiera puede ganarlo, y podría estar seguro que será el que sea menos un bicampeonato de las Panteras.

Nuevas caras

Esta temporada baja no estuvo representada por cambios exhorbitantes de jugadores. Cousins a Las Vegas, Murray a Minnesota y Tua a Atlanta, los pocos mariscales reconocidos que cambiaron de uniforme, y ninguno será el futuro de sus franquicias. Lo más relevante fue el no-cambio de Maxx Crosby a Baltimore, quienes se echaron para atrás, para que al final se hicieran de los servicios de Trey Hendrickson. A su vez, llegó Dexter Lawrence a reemplazarlo en Cincy, un movimiento lateral si me preguntan.

Lo de Myles Garrett a Carneros, con un posible des-retiro de Aaron Donald, fue el canje que podría tener mayor impacto y que los hace el candidato número 1.

Más bien, fue una locura el cambio de entrenadores en jefe, con un total de 10 equipos cambiando de mando, casi el tercio de la liga. Pittsburgh, Baltimore y Buffalo hicieron cambios tras más de una década con el mismo hombre, y ahora serán Mike McCarthy, Minter y Joe Brady los encargados de estas franquicias históricas de la AFC. Algunos solo cambiaron de aire: Stefanski dejó Cleveland con sus dos trofeos de entrenador del año y llegó a Atlanta; Klint Kubiak, de C. O. campeón en Seattle a H. C. en Vegas; Saleh tendrá su segunda chance como el jefe en Tennessee, viniendo de dirigir la defensiva de San Francisco. También Miami, Cleveland, Arizona y los ya mencionados Gigantes tienen nuevos coaches.

NFL: Not For Long

El primer dato de la nueva temporada: solo un cuarto de la liga ha mantenido el mismo mariscal titular y entrenador en jefe de 2023 a la fecha. En tres años, 24 equipos ya cambiaron a uno (o ambos).

¡Hasta la próxima!

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