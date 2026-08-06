Se mueve el mercado europeoDejemos atrás la Copa del Mundo y demos el primer vistazo hacia la temporada de clubes, una que arranca el próximo miércoles con la Supercopa Europea. Antes de ello, repasemos los fichajes confirmados… y los rumoreados.

Ya nos volvimos locos

El mercado está completamente roto. Hace unos años, 70 melones te compraban a Zidane, y luego unos 90 a Cristiano Ronaldo. Ahora, el récord del mercado inglés era Moisés Caicedo, un buen jugador pero a años luz de distancia de “Zizou” o “CR7”, traspasado por 116 millones de euros, el cual ha sido superado este verano por Morgan Rogers, quien jugó menos de la mitad de los minutos con Inglaterra en Norteamérica 2026, a quien han fichado por 138. Ambos, por cierto, del mismo club: el Chelsea.

Pero no son los únicos, ya que el City ha comenzado su era post-Pep pagando 135 mde por Elliott Anderson, un centrocampista regular proveniente del Nottingham. Tottenham batió su primer y segundo fichaje más caro de su historia, comprando a Sandro Tonali y a Mateus Fernandes por 108 y 99 mde, respectivamente; el primero fue suspendido por un escándalo de apuestas; el segundo ni siquiera fue llamado al mundial con Portugal. Por último, también el campeón defensor de la Europa League, el Aston Villa, rompió su récord del club con los 60 millones de euros que desembolsaron por el suizo Johan Manzambi.

Mi punto no es solo que sean cifras exhorbitantes (que aún así se quedan cortas de la locura que fue el mercado 2017), sino que de los jugadores traspasados ninguno es una figura mundial, un Balón o Bota de oro ni un futuro superestrella, y pese a ello los equipos igual superan nuevas marcas de despilfarro de dinero sin chistar. También, es cierto, nos indica que el dinero que se mueve en la Premier ya es muy superior a cualquier otra liga del planeta.

El Clásico se renueva

Si un equipo se ha movido en serio, es el Real Madrid. Regresó Mourinho (ese es tema para otra columna), y con él Florentino ha decidido romper el velcro de su cartera. ¿La máxima debilidad Merengue en los últimos años es la defensa? Pues ficharon a Cucurella del Chelsea por 55 mde (solo para decir que tenían un campeón del mundo), y a Dumfries del Inter por 20 para poder presumir la mejor pareja de laterales del orbe, y a Konaté del Liverpool totalmente gratis para reforzar la central. Llegó Bernardo Silva totalmente gratis, y se hicieron de la joven promesa en la delantera, Carlos Espí.

Siguen esperando a Yan Diomandé (por quien desembolsarían 120 milloncitos) y la joya de la corona, el jugador que los hizo rabiar por levantar el Balón de Oro hace un par de años: Rodri. Nada mal para una segunda renovación de plantilla bajo el mando de Mou, aunque no creo que él sea el mismo que quien llegó a Madrid en 2010.

Del lado Catalán ya dejaron ir a Lewandowski (hoy en Chicago), y en su lugar van por dos fichajazos: Anthony Gordon, quien y llegó por “solo” 70 mde, mientras que ayer mismo fue un día clave en el triángulo amoroso de Julián-Atleti-Barça. El “hombre araña” ya había declarado en pleno mundial su deseo de salir del Metropolitano rumbo al Camp Nou, y parece que, más allá de las asperezas, solo falta acordar un número para consolidar el tridente GAY (Gordon-Álvarez-Yamal, no sean malpensados). Además, la llegada de Adeyemi no sobra en absoluto.

Los que faltan

El mercado todavía tiene casi cuatro semanas antes de cerrarse, y todavía hay muchos nombres que pueden cambiar de uniforme. Algunos ya lo hicieron, como Salah al Trabzonspor de Turquía, Barco y Lacroix al Chelsea, Alajbegovic a la Juve, Gonzalo García al Fulham y Suzuki al PSG. También algunos mexicanos pueden estar en movimiento: Edson Álvarez seguramente dejaría al Fenerbahçe para volver al Ajax, mientras Santi Giménez tiene los días contados en Milán y podría acabar en el Porto.

Esperamos, de igual forma, que por lo menos un mexicano cruce el charco, porque hasta ahora solo hemos repatriado a un par sin mandar a nadie.

¡Hasta la próxima!

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