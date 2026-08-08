El nuevo Real Madrid de MouFlorentino Pérez pasó de casi perder las elecciones a presidente de su club a comenzar una renovación completa en Chamartín.

Déjà vu

Así como en 2010 España ganó el Mundial tras que la inauguración fuera un México-Sudáfrica, venciendo 1-0 en la final en tiempo extra gracias al gol de un jugador del Barça, las similitudes con ese año continúan. De nuevo José Mourinho llega al Real Madrid a intentar sacarlos de un hoyo, en especial ante el dominio reciente del acérrimo rival, y junto a él también llega una inversión millonaria.

Es más famoso el verano del 2009 cuando llegaron “CR7”, Kaká y Benzemá, pero en 2010 fueron “solamente” Ozil, Di María, Carvalho, Khedira y Adebayor (por 65 mde en total, acentuando aún más lo que aquí decíamos el jueves). Ahora son Bernardo Silva, Cucurella, Konaté, Dumfries, Espí y, ya confirmado al fin, Yan Diomandé. Eso sí, podemos ir descartando a Rodri, quien parece que terminará en Barcelona.

Claro, ese “dominio” Culé es mucho menor al que encontró Mou 16 años atrás. En ese entonces el Madrid tenía ocho años sin Champions mientras el Barça ya había ganado un par y estaba en medio de la era Guardiola, tal vez la mejor en la historia de cualquier club. Ahora es el club Blanco quien apenas levantó la Orejona hace un par de años, aunque desde entonces, en especial desde la llegada de Hansi Flick al Camp Nou, solo han levantado algo gracias a las secuelas de esa Champions 2024 (la Supercopa Europea y la Intercontinental). En lo local, naranjas, y en la UCL no han vuelto a oler unas semifinales.

La última similitud es la superestrella. En aquel entonces Cristiano tenía un año en La Liga, pero ya había levantado una Orejona y un Balón de Oro en su etapa en Manchester, y fue una apuesta de su parte dejar a Sir Alex Ferguson. Ahora es Mbappé, quien lleva dos años en Madrid, y quien llegó al club ganador de la Champions solo para ver a su ex club levantar dos Orejonas mientras él todavía no sabe cuánto pesa una.

¿Sigue siendo especial?

La diferencia principal podría ser el propio Mou. En 2010 era “the special one”, quien ganó una Champions con el humilde Porto, rompió récords de la Premier con el Chelsea y fue el primero en derrotar al Barça de Pep en aquella mítica semi de UCL con su Inter. El debate entre él y Guardiola era muy real, intensificado al millón por su etapa en Chamartín, y si bien no logró levantar la Orejona en Madrid, sí los regresó a semifinales tras ocho años de ausencia y es quien, según muchos de los fans Merengues, sentó las bases para el equipo que después de su partida ganó cuatro de las siguientes cinco ediciones.

Sin embargo, tras su partida en 2013, su carrera ha ido de tumbo en tumbo. Volvió al Chelsea, ganó una Premier (la última liga que levantó, hace ya 11 años). Luego, al United, ganando la Europa League (el último trofeo importante de ese club). En el Tottenham que era subcampeón de Europa le fue terrible; en la Roma ganó una Conference League, que no es poco pero es nada a comparación del Mou de antes; en su etapa en el Fenerbahce tocó fondo tras ni siquiera calificar a Champions; cayó de pie en Benfica, club donde debutó como DT, y lo único relevante fue vencer al propio Real Madrid solo para caer eliminado con ellos a la ronda siguiente. ¿Lo relevante? En cada uno de los casos —salvo el último— fue despedido antes de acabar la temporada. Tiene un total de seis títulos desde su salida de Madrid hace 13 años; mismo número de despidos. En el debate con Guardiola ya quedó muy atrás, sobre todo por la Champions que ganó Pep con el City, y el método de Mou parece caduco, en especial porque ya no tiene la energía de antes (a sus 63 años) ni el palmarés reciente que lo respalde.

Sus tareas

No lo estoy condenando al fracaso, en absoluto. Si alguien puede mantener a raya a personalidades como Mbappé o Vini es él, y es un reencuentro que eventualmente se iba a dar. La pregunta a los fans del Real Madrid es, ¿cuál es la expectativa?

¡Hasta la próxima!

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