Rankeando los equipos de la NFL basado en sus mariscalesEstamos a menos de un mes del regreso de la NFL, y por ello sigamos esta previa. Ahora toca revisar la posición más difícil y más importante en todo el deporte.

La élite: Jefes, Bills y Carneros

Sí, yo sé que viene de una terrible lesión y, tal vez, no esté al 100 para el inicio de la campaña. Sé que desde 2022 no tiene números espectaculares, y que de hecho el 2025 fue por mucho su peor año.

Pero decir que Mahomes no es el mejor QB de la liga es necedad, en especial porque nadie le ha quitado el trono. Dirán algunos que Josh Allen, pero si bien ha sido más consistente, su eliminación en postemporada gracias a sus cuatro pérdidas sigue pesándole, y ese récord de 0-4 ante Kansas City cuando más importa no se lo puede borrar. Más bien es Stafford, reinante MVP y ya con un anillo de campeón, quien tiene más argumentos, si bien ya en el ocaso de su carrera.

El cielo es el límite: Patriotas, Osos

Dos mariscales talentosísimos, muy jóvenes y que entrarán en su tercer año con expectativas muy altas. Maye se quedó en la orilla tanto en la carrera por el MVP como en el SB, y ahora con Brown y Doubs puede repetir lo del 2025. Caleb ahora tiene una buena línea ofensiva y un excelente llamador de jugadas, y si aprende a deshacerse más rápido del ovoide… lo veremos pronto en la categoría de arriba.

Muy buenos… pero algo les falta: Cuervos, Bengalíes, Vaqueros, Leones, Empacadores

Hasta acá caen Lamar y Burrow, quienes solían ser de élite pero se han perdido una temporada completa si sumamos sus lesiones de los últimos tres años. Jackson es un famoso “choker”, alguien que baja su nivel siempre cuando más importa, pero Joe está peor: tiene cero viajes a postemporada desde 2023. Este año la presión es mayúscula para ambos, tanto en conseguir victorias como en mantenerse sanos. En el caso de Dak, Goff y Love, ambos han mostrado que, en un escenario ideal, pueden ganar muchos partidos y tener números espectaculares, y creo que este año puede ser ese caso.

Más que cumplidores: Halcones Marinos, Águilas, 49es

Quién diría que Sam Darnold y Jalen Hurts tendrían un anillo antes que Josh Allen, Lamar o Burrow. Si bien los últimos dos campeones fueron conocidos equipazos y no le exigieron mucho a sus pasadores, la realidad es que ambos respondieron con creces cuando más importó, y pese a ello aún tienen sus críticos. A Purdy lo pongo en la misma bolsa pese a que perdió su SB, pero solo porque también ha aparecido en múltiples postemporadas sin ser considerado un gran QB.

Necesitamos más: Cargadores, Jaguares, Comandantes, Broncos, Texanos, Panteras

Todos estos equipos tienen pasadores relativamente jóvenes, tomados en posiciones altas del draft, en quienes confían mucho… pero que tendrán un año donde deben demostrar mucho más. Herbert: no apestes en postemporada. Trevor: ten algo de estabilidad. Jayden: mantente sano. Nix, Stroud y Young: muestren que se merecen ese segundo contrato.

A jugar por el 2027: Vikingos, Bucaneros, Halcones, Potros

Tanto Murray (ya nombrado sobre McCarthy) como Mayfield, Tua y Daniel Jones estarán jugando por llevar a sus equipos a postemporada, pero sobre todo por seguir teniendo este puesto en la siguiente temporada.

A dar el salto de segundo año: Santos, Gigantes, Titanes

Me gusta Shough, me intriga Dart y me emociona Ward: todos ellos son “picks sexys” para incrementar su nivel y colarse a “playoffs” sin que nadie lo vea venir.

Aaron Rodgers: Acereros

Solo un equipo tendrá un pasador de 42 años que tiene cinco temporadas sin lucir bien y lo reunió con el entrenador que él mismo corrió hace tiempo. Lo de Pittsburgh es inexplicable.

A esperar a Fernando: Raiders

El pasador titular es, oficialmente, Kirk Cousins, pero la pregunta solamente es qué tan pronto veremos a Mendoza, el “pick” número 1 de este draft y actual campeón nacional colegial.

Un maldito desastre: Cardenales, Cafés, Jets, Delfines

No hay mucho que explicar: todos estos equipos irán por Arch Manning Jr. en 2027.

¡Hasta la próxima!

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