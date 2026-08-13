Algo sobre la FMF y la SupercopaComenzó oficialmente la nueva temporada europea, y el tema de Infantino ha tomado un giro inesperado.

Infantino y México vs el mundo

El título de mi nota de hace unos días fue “la FIFA vs el mundo”, y quién diría que México se uniría a esa lucha… del lado de Gianni Infantino. Pensábamos que el tema estaba enterrado cuando desistió de su Copa del Mundo VIP, pero ahora resulta que el resto del mundo quiere aprovechar para sacar sus trapitos al sol y de una vez quitarlo de la presidencia de la FIFA. La UEFA en particular no solo ha mantenido su boicot, sino que hasta dio a conocer cómo le ayudó a Gianni a esconder a su amante cuando era parte de esa organización antes de dar el salto a la FIFA, y claramente es algo que se tenían bien escondidos y lo han sacado a la luz en el momento justo.

Junto a la UEFA también Asia, Oceanía y la Concacaf se han unido en contra de Infantino… bueno, 34 de 35 miembros de nuestra confederación lo han hecho: todos salvo la Femexfut. Así es, solo la CAF (África), la Conmebol (Sudamérica) y México parecen todavía creer en el todavía máximo mandatario del Futbol mundial, y las razones van más allá de un simple espaldarazo.

El pasado jueves 6 de agosto dos federaciones sacaron comunicados respaldando a Infantino: la AFA y la FMF. El de Argentina tiene un claro motivo: son “anfitriones” del próximo mundial, y buscan apoyar la propuesta de los 64 equipos y, con ello, tener más partidos en su país.

De México es otro menos conocido y más macabro. Al parecer Infantino nos prometió algo que hemos querido hace mucho pero nunca hemos logrado: dejar la Concacaf y unirnos a la Conmebol. Sabiendo esto, que sigue siendo solo un rumor hasta ahora, es totalmente entendible el porqué lanzar un comunicado y remar en contra de, literalmente, toda la confederación a la que todavía pertenecemos.

En marzo próximo son las elecciones a presidente de FIFA y, si bien a esto le cuelga mucho todavía, veo altas chances de que Gianni no logre otra reelección, la cual la estaba ganando tal como sus antecesores: a base de sobornos y chantajes a las demás federaciones (tal como Jordania lo expuso, diciendo que no les han pagado sus bonos a espera de cómo vayan a votar).

¿Qué significaría para México?

Recordemos que un cambio así no solo involucra a la selección, sino a todos los clubes también. Dejaríamos atrás la Copa Oro, Nations League, Concachampions y Leagues Cup por la Copa América, Libertadores y Copa Sudamericana, además de que pasaríamos de las eliminatorias más fáciles a una de las más difíciles… que se volvería mucho más accesible si realmente al mundial van 64 equipos y de Sudamérica irían todos menos Venezuela.

Como dijo Titi Henry supuestamente: “No me hago mejor jugando contra mi abuelita”. Es decir, codearnos con Brasil y Argentina constantemente, además de realmente esforzarnos por calificar a una Copa del Mundo y por ser el tercer grande del continente sería beneficioso para el Futbol mexicano, aunque ya no podríamos ganar el acumular tantas Concachampions ni Copas Oro.

En este momento lo veo muy lejano, y el poder de Concacaf (y de EUA en particular) es muy fuerte para no dejarnos ir, pero es intrigante pensar en cómo cambiaría nuestra situación de hacerse realidad. Si bien sería un caos logístico, a largo plazo elevaría nuestro nivel general.

La maldición de Emery

Unai Emery es el GOAT de la Europa League… pero hasta ahí. Cinco veces la ha levantado con tres equipos diferentes, y por consiguiente ha intentado cinco veces ganar la Supercopa Europea… y en todas ha perdido. Curiosamente, pese a todo su éxito internacional, solo con un club ha podido ganar algo localmente: el PSG. En París levantó siete trofeos en sus dos temporadas, todos locales.

Ahora cae ante ese mismo club, bicampeón de este trofeo, en un partido muy cerrado y definido por una joya de Kvicha y una genialidad de Doué validada por el VAR, en encuentro que da el banderazo a la temporada 2026-27.

¡Hasta la próxima!

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