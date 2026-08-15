El carrusel de entrenadores en EuropaHoy arranca el Futbol de liga… si bien con un puñado de partidos sin mucha importancia en España. Sin embargo, a falta de muchos fichajes de peso, toca enfocarnos en los múltiples cambios de DT que hemos visto en Europa rumbo a la temporada que está arrancando.

Premier League

Comenzamos no solo con la mejor liga de Futbol del planeta, sino con la más movida. Con la partida de Guardiola su exdiscípulo Mikel Arteta es, con diferencia del doble, el DT que más tiempo lleva en su club. Ahora lo hace como vigente campeón de liga y subcampeón de Europa.

En realidad, el 75 % de la liga ha cambiado entrenador en las últimas dos temporadas y casi el 50 % este mismo verano, pero no por ello hay una sequía de nombres interesantes. ¿Los dos hombres que dirigieron al Real Madrid en la campaña 2025-26? Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, hoy técnicos del Chelsea y Fulham, respectivamente, y quienes justo se verán las caras en la J1.

Hablando de los Blues, quien hace un año los hizo campeones mundiales y a quien corrieron ilógicamente poco después, es el encargado de suplir a Pep en Manchester. El italiano Enzo Maresca es el primer entrenador en el Etihad no llamado Guardiola desde hace 10 años.

Regresando a los españoles, es Andoni Iraola el primer ibérico en Anfield desde Rafa Benítez, y si bien ha llamado la atención con equipos pequeños como el Rayo o Bournemouth, ahora le toca la presión de un Liverpool que no aguantó más a Arne Slot y que iniciará la era post-Salah.

Dos nombres que oirán más seguido: Oliver Glasnow pasó de una etapa exitosísima con Crystal Palace, concluyendo con la Conference League, a intentar rescatar al Nottingham Forest, mientras que el alemán Matthias Jaissle de 38 años, pasó de ganar la Champions (de Asia) al millonario proyecto del Newcastle, nombrado a dos semanas del inicio de la campaña.

Por último, dos nombres que, si bien no fueron nombrados este verano, sí fueron ratificados tras entrar hace dos y cuatro meses, respectivamente. El primero: Michael Carrick, quien llegó como interino a Old Trafford, los regresó a una Champions y los hizo jugar mejor que en años, y se queda en el equipo de sus amores, mientras Roberto De Zerbi rescató al Tottenham del descenso y ahora queremos volver a ver la magia que logró con el Brighton hace un par de años.

La Liga

En España hay pocos nuevos, pero notables. El de mayor renombre es Mourinho, a quien ya le dedicamos una columna entera, pero vale notar a Edin Terzic, exintegrante del Borussia Dortmund ahora en el Athletic Bilbao, así como a dos viejos conocidos del Futbol mexicano: el Rayo Vallecano subcampeón de Conference League con Beñat San José, quien dirigió al Mazatlán y Atlas y ahora tendrá su primera chance en primera división, así como el Elche con Martín Anselmi… quien alguna vez me llamó “Cacho Castaña” (no sé si es bueno o malo) y quien pocas personas me han hecho sentir más traicionado.

Serie A

En Italia, por alguna razón, creen que la generación campeona del mundo en 2006 es tan buena que seguramente todos serán excelentes entrenadores. Ahí tenemos a Cannavaro con Uzbekistán en el Mundial, mientras que el Calcio está inundado de exjugadores que hace 20 años se coronaron en Berlín: Daniele De Rossi (Genoa), Fabio Grosso (Fiorentina), Gennaro Gattuso (recién llegado a la Lazio y quien ya fracasó con la selección primero)… ah, y agreguemos a Cesc Fabregas, campeón cuatro años después, haciendo maravillas con el Como.

Más que en la Liga MX, allá en la Serie A les encanta reciclar técnicos, y ahora fue el caso de Massimiliano Allegri, quien suplió a Conte en Nápoles, así como de Maurizio Sarri, quien llegó al Atalanta.

El caso más sonado es el de Rubén Amorim, portugués que hizo un desastre con el ManU, y quien es ahora el mandamás de los Rossoneri, imponiendo una limpia de la plantilla: transferibles Nkunku, Tomori, Fofana, Estupiñán, Odugu, Rafael Leao y, como era de esperarse, también Santi Giménez.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].