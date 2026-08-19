Rankeando los equipos de la NFL basado en sus entrenadoresHace una semana hicimos este ejercicio basado en la posición más importante, y ahora toca hacerlo con base en las mentes detrás del éxito —o el fracaso— de cada equipo.

La élite: Jefes, Carneros, Halcones Marinos, 49ers

Tal vez Kansas City haya perdido armas, piezas defensivas y su línea ofensiva es una incógnita, pero mientras tengan al mejor dúo QB-HC van a ser candidatos siempre. Dirán que Andy Reid ya tiene 68 y le falta poco para el retiro, pero es justo lo que los hace más peligrosos: no van a conformarse con sus tres anillos e irán por más cuanto antes.

Los otros tres mencionados tienen la “suerte” de compartir división. McVay es la mente joven más brillante; Macdonald es un genio defensivo; y Shanahan es el mejor exponenciador de mariscales que hemos visto. Suman dos títulos y cinco Super Bowls dirigidos entre ellos solo en los últimos ocho años.

Excelentes: Broncos, Cargadores, Texanos, Patriotas, Jaguares, toda la NFC Norte

Hablamos de un par de futuros Salón de la Fama aquí, como Sean Payton y Jim Harbaugh, mientras que tanto Ryans como Coen y Vrabel han tomado equipos entre lo peor de la liga y los llevaron a “playoffs” en su primer año. El caso de Nueva Inglaterra es especial, porque pasaron de uno de los peores cuatro a jugar el Super Bowl, pero esta temporada baja ha estado marcada por el escándalo de su entrenador y una periodista.

Pusimos a una división entera aquí porque todos son muy parecidos: están entre lo mejor de la liga, pero ninguno ha podido todavía traspasar la meta y llegar al súper domingo. Matt LaFleur ha perdido tres campeonatos de conferencia; Campbell uno; O’Connell nunca ha tenido un pasador de élite y aun así ha llegado lejos; mientras Ben Johnson tuvo mucho éxito en su primer año en Chicago… pero acaba de ponerse un blanco en la espalda, diciendo que espera, humildemente, romper el récord de puntos y terminar invicto toda la temporada.

Nuevos, con experiencia: Gigantes, Acereros, Halcones, Titanes

Estos cuatro han decidido darles las riendas a “head coaches” con experiencia previa —y exitosa— en otros equipos. John Harbaugh ganó un anillo en Baltimore; McCarthy también lo hizo en Green Bay; Stefanski fue dos veces entrenador del año en Cleveland; y Saleh fracasó en los Jets, pero llevó a San Francisco al Super Bowl como coordinador defensivo. Además, ha recopilado el cuerpo técnico con menos pelo del mundo en Tennessee (de verdad, búsquenlo).

Nuevos y novatos: Bills, Cuervos, Raiders, Cafés, Cardenales, Delfines

Dos aquí no son como los otros. Joe Brady y Jesse Minter podrán ser novatos, pero la expectativa en Buffalo y Baltimore no es nada menos que el Super Bowl. Mientras tanto, Klint Kubiak viene de ganar uno precisamente y tiene el tiempo (y dinero) del mundo para crear un equipo exitoso en Las Vegas, y no tiene prisa por usar a Fernando Mendoza.

Luego están Todd Monken, Mike LaFleur y Jeff Hafley llegando a situaciones casi imposibles en Cleveland, Arizona y Miami, respectivamente, y tienen muchísimo trabajo por delante.

Algo por demostrar: Vaqueros, Comandantes, Santos, Panteras, Potros

Todos ellos tienen apenas entre uno y tres años en sus equipos actuales, y si bien tienen algo de beneficio de la duda por el avance que han tenido sus escuadras, este año necesitan algo más o sus puestos podrían correr riesgo. Schottenheimer, Quinn, Moore, Canales y Steichen deben llegar, sí o sí, a la postemporada este 2026.

En la cuerda floja: Bucaneros, Bengalíes, Jets, Águilas

Si pudiera apostar en cuál será el primer entrenador cesado, estaría entre Glenn, de los terribles Jets, o Bowles, quien se salvó el último año en Tampa Bay. Zac Taylor se salva solamente porque los dueños en Cincy son muy tacaños pero creo que les urge un cambio si se quedan sin playoffs (por cuarto año en fila), mientras Sirianni apenas fue campeón el año pasado… pero en Filadelfia hay tan poca paciencia que puede que eso no importe.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].