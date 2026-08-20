Previa de la nueva temporada en la Premier LeagueMañana arranca la mejor liga de Futbol del planeta, una que pinta para tener muchos cambios y un claro favorito.

Los Gunners, por el bi

Como siempre debería ser, la temporada la abre el campeón. Será mañana cuando todo arranque en el Emirates, en el duelo del Arsenal ante el Coventry City de Frank Lampard recién ascendido.

Con todos sus posibles rivales estrenando técnicos y perdiendo estrellas, todo parece indicar que los Gunners parten como el rival a vencer, habiendo logrado el campeonato tras tres años seguidos quedándose en la orilla. Esperaron 22 años para volver a alzar la Premier, y parece que la espera será mucho más corta, en especial porque mantienen la misma base y proyecto que los tiene aquí.

Cierto, se fue Trossard y no llegó Vinicius, pero no necesitan mucho para seguir dominando, en especial ahora que se suman Hincapié, Guimaraes y Tzolis, lo cual probaron tras desmantelar al City en la Community Shield. Arteta ha armado un equipo muy sólido, liderado por la mejor defensa (lejos) de la Premier; un Rice monumental en defensa y ataque; el tridente demoledor Saka-Eze-Gyökeres; y por si fuera poco el mejor ataque a balón parado del mundo.

El City, un nuevo inicio

Si de por sí será muy difícil acostumbrarse a la vida sin Guardiola (quien ha ganado 20 de los 38 títulos que tienen en su historia), encima deberán hacerlo sin sus dos bastiones del mediocampo: Rodri y Bernardo Silva se han ido para enfrentarse en El Clásico. Akanji y Aké también dejan huecos en la defensa, la cual ha sido su talón de Aquiles en las últimas dos campañas, y no hicieron nada al respecto. Enzo Maresca tiene mucho trabajo por delante.

Los Red Devils, ilusionados

Quién diría que el Manchester United parece ser el equipo mejor plantado para hacerle frente al Arsenal. En la 24-25 terminaron a dos puestos del descenso, comenzaron la 25-26 en crisis, corrieron a Amorim, dejaron a Michael Carrick como interino, los metió al tercer puesto y ahora le dieron las riendas en su búsqueda del retorno al protagonismo. Son ya 13 años de su último título liguero, y ahora también vuelven a la Champions tras dos años de ausencia, donde no han jugado semifinales desde 2011. Eso sí, es un equipo viejo, y el principal refuerzo es un Tielemans de 29 años, pero vamos a darle confianza al proyecto de Carrick.

Los Blues, renovados

Se sabe perfectamente que no hay club en el mundo que guste más de hacerse y deshacerse de jugadores y técnicos como si fueran calzones que el Chelsea. La buena es que creo que Xabi Alonso sabe lo que hace y tiene sed de venganza, y justo a él la nueva directiva del Chelsea ha traído mucho nuevo jugador a billetazos.

Morgan Rogers, Lacroix, Barco, Quenda, por decir algunos, así como los veteranísimos Jordan Henderson y Danny Welbeck, fichajazos si estuviéramos en el 2014. Falta ver qué pasará con Enzo, figura del Chelsea pero ahora odiado en Inglaterra, mientras Joao Pedro y Estevao deben tomar el rol de figuras y Cole Palmer debe dejar las lesiones atrás.

Los Blues viven de rachas, capaces de ganar todos los trofeos internacionales posibles y luego estar en crisis tres meses después, y creo que volverán al protagonismo y tienen todo para levantar otra Europa League.

Los Reds, una incógnita

¿Qué esperar del Liverpool? Ni idea. Puede que Iraola sea todo lo que esperan, que Araújo sea la solución en defensa y que por fin Wirtz valga todo lo que pagaron por él… o que extrañen mucho a Salah, Robertson, Konaté y hasta a Jürgen Klopp, y que vivan otra temporada desastrosa como la anterior.

El resto, a animar

El Aston Villa ahora jugará Champions con una plantilla totalmente diferente, sin Malen, Rogers, Digne ni Tielemans pero con Manzambi y Garnacho. Los Spurs dejaron ir al “Cuti” y a Vicario, pero con De Zerbi podrían —por fin— no pelear por el descenso, mientras que el Everton de Moyes, el Nottingham de Glasner y el Brighton de Hurzeler pintan como los equipos más intrigantes.

¡Hasta la próxima!

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