Repaso del fin de semana en el Futbol europeoConcluyó el primer fin de semana completo de las ligas en Europa, y hay mucho por repasar mientras esperamos el sorteo de la Champions League.

Los Gunners dominan

Tras la primera jornada en la Premier League, parece que todo lo que pensábamos era cierto: Arsenal es el equipo a vencer. Sabemos que solo fue el pobre Coventry City de Lampard, pero pocos equipos en el mundo lucen más dominantes y sólidos que los de Mikel Arteta. Cierto, el mejor resultado fue el sorpresivo 4-0 del Brighton al Aston Villa (todos los goles antes del minuto 31), pero creo que los Gunners solo incrementaron su favoritismo tras la jornada inaugural.

También el City y Chelsea ganaron, pero dejaron sus dudas. Los Citizens de Maresca sufrieron un montón para venir de atrás y vencer al Bournemouth en el Etihad, en donde lo más relevante fue cómo Haaland perdió su cabellera y sus poderes (falló dos que el Erling de antes nunca fallaría), y cómo dos defensores sacaron las papas del fuego (Guehi al minuto 84, Gvardiol en tiempo de compensación y gracias a decisión controversial del VAR). Mucho por trabajar para el DT italiano.

Los Blues brillaron gracias a dos jugadores que inexplicablemente se quedaron sin Mundial: Cole Palmer y Joao Pedro, así como por dos de sus fichajes estelares: Morgan Rogers y Maxence Lacroix. Aun así, terminaron pidiendo la hora ante el humilde Fulham, y Xabi Alonso le ganó la partida a su BFF Arbeloa (compartió vestidor con él en Liverpool, Real Madrid y España, además de que estaba en su cuerpo técnico y se quedó con el puesto del banquillo merengue la temporada pasada).

Quienes la pasaron mal fueron el Manchester United, vencido y blanqueado por el recién ascendido Hull City con todo y su “jugador de la temporada” Bruno Fernandes, así como el Liverpool, que necesitó un penal polémico en tiempo de compensación para apenas empatar a un Newcastle muy mermado. Además, Gakpo fue de lo mejor de su ataque y es casi un hecho su salida, lo cual complicaría mucho la situación para Iraola.

¿Vamos dándole el bi al Arsenal?

El drama no cesa

La situación de Julián Álvarez cada vez es más ridícula. Una nueva oferta de Laporta, un nuevo “no” del Atleti, y la última cita es tan explosiva como cierta. Una fuente del club Colchonero declaró para “Marca”: “Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros, hay 0 % de posibilidades de venderlo al Barça”. Y tienen toda la razón. Nadie obligó a la araña a firmar hasta el 2030, y tiene todo el sentido que su club no lo quiera vender a un rival directo, por más berrinche que haga el jugador argentino. Por lo pronto sigue sin ser convocado, y encima tampoco quiere ir al Arsenal, el único otro equipo que ha ofrecido algo por él. Básicamente estamos en un punto muerto, donde él solo quiere jugar para Barcelona, y el Atlético de Madrid sigue firme en no venderlo a ese club. O se resigna, o hace las maletas para Londres, no hay más.

De mientras, el Barça de Flick parece no necesitarlo, goleando sin piedad 5-0 al Elche de Martín Anselmi con grandes actuaciones de Raphinha, Fermín, Yamal y el debut oficial de Adeyemi.

Mucho por trabajar

Otro debut esperado fue el del Madrid de Mourinho, y de todos los fichajes que se vistieron de blanco por primera vez ante el Espanyol (Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Diomandé y Cucurella) fue el joven Carlos Espí quien salvó al cuadro merengue, anotando el gol del triunfo sobre la hora en un partido muy sufrido para el Real Madrid.

Con el pie derecho

También arrancó la temporada en la Serie A, y todos los candidatos comenzaron con triunfos: el campeón Inter, sin problemas un 4-1 sobre el Monza; la Juve, muy deslucida pero con un 0-1 fue suficiente en Frosinone; el Napoli, 0-2 sobre la Genoa de un muy flojo Johan; la Roma de Gasperini, 4-0 sobre la Fiore de un Mastantuono frustrado; y el Milán de Amorim, gran 1-2 en Torino y sin Santi.

Será un año divertido en el Calcio.

¡Hasta la próxima!

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