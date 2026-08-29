Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoQuedaron definidos los sorteos de la Champions League y demás torneos europeos, mientras que ya se jugaron los primeros partidos de la segunda jornada.

Con el pie derecho

Seis de seis hasta ahora para Merengues y Blaugranas. El Real Madrid batalló de más en Montjuic, pero el miércoles goleó al campeón de la Copa del Rey con “hat-trick” incluido de Mbappé, y la mano de Mourinho, en especial en el respeto y atención que le ponen sus dirigidos, comienza a notarse.

Mientras tanto, el actual bicampeón no ha tenido mayores dificultades en este inicio, con un Raphinha retomando su nivel de antes de la Copa del Mundo, haciendo algo que no pudieron hacer entre ocho selecciones en Norteamérica 2026: anotarle dos veces a Unai Simón.

Ahora a ambos les tocan duelos “accesibles” en casa, con la visita del recién ascendido Málaga al Bernabéu y del Rayo Vallecano al Camp Nou, y hasta ahora todo indica que nuevamente será una carrera de dos caballos en La Liga.

Revivió Haaland

Después de dos malos partidos (tres, si sumamos el de cuartos ante Inglaterra) por fin vimos de regreso a Erling Braut en la cuota goleadora, con todo y su nuevo corte de pelo. El City le pasó encima de visita al Crystal Palace con partidazo incluido de Ryan Cherki (quien brilló por su ausencia en EUA) y doblete del noruego que va por su cuarto título goleador en su quinta temporada en la Premier.

Con ese 1-4 abrió la segunda jornada en Inglaterra, que nos traerá algunos encuentros interesantes: Sandro Tonali enfrentará a su antiguo equipo cuando los Spurs reciban al Newcastle; los Blues, ahora con el “Dibu” Martínez, debutan en casa ante el sorpresivo Brighton; el United espera no tropezar nuevamente con un recién ascendido cuando abran la temporada en Old Trafford ante el Ipswich; mientras que el lunes el campeón de la Europa League se enfrenta al subcampeón de la Champions cuando el Aston Villa de Emery contra el Arsenal de Arteta.

¿Revivió Il Diavolo?

Empezó con todo la era Amorim en San Siro: dos triunfos del Milán, ahora con el debut goleador de Gonçalo Ramos. Dominaron a placer al Venezia, y el 2-0 se termina quedando corto, y tal vez los Rossoneri, de la mano de un Modric de casi 41 años, puedan pelear por la Serie A y la Europa League.

¿Y los mexicanos?

Pues ya quedaron listos todos los sorteos definidos, en este que será el tercer año del nuevo formato, y por lo menos en la Champions nos quedaron algunos duelos lindísimos. Barça vs PSG, City o el Como de Fabregas, Real Madrid ante Arsenal o Inter, el Atleti ante Bayern, Liverpool y Manchester Utd., por decir algunos. ¿Lo relevante? Hay solo dos compatriotas entre los 36 equipos… y es probable que ninguno la termine jugando. Ni Obed Vargas con los Colchoneros ni Fidalgo con el Betis encuentran cabida, y podríamos verlos cambiando de playera (incluso de regreso en este continente) antes del cierre de fichajes.

En la Europa League tampoco es muy brillante el panorama: la “Hormiga” con Olympiacos, Mateo Chávez con el AZ Alkmaar, Julián Araujo con el Celtic, y hasta ahora Santi con el Milán, pero es casi un hecho que terminará por salir (ojalá sea al Porto y pueda jugar la UCL, mejor). En la Conference sumamos uno más: Rodrigo Huescas con Copenhague (y uno más que se anunciará el lunes, acá entre nos).

Hasta el momento, nuestro balance de mexicanos en el Viejo Continente es negativo: hemos repatriado tres (Jorge Sánchez, Orbelín y Huerta, estos dos últimos hubieran jugado UCL y UEL, respectivamente) y se ha ido uno, y si bien Lira bien podría irse muy pronto, también pueden todavía repatriar a Montes, Chávez, Jurado y a los dos mencionados al inicio.

Es decir, al momento, de 108 equipos que juegan alguna competencia internacional en Europa, solamente hay seis mexicanos, y ese número podría disminuir. Ojo, todo esto es de una Copa del Mundo donde fuimos locales y tuvimos nuestro mejor registro en 40 años. ¿Qué está pasando?

¡Hasta la próxima!

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