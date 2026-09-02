Previa de la AFCToca el turno de la otra conferencia, la de los mariscales de élite pero peor nivel general que su contraparte.

El Norte: muchos cambios

Tres nuevos entrenadores en jefe en la división no es poca cosa. Minter en Baltimore, McCarthy en Pittsburgh y Monken en Cleveland. El único equipo que mantuvo a su HC (pese a quedarse fuera de postemporada por tercer año en fila) fue Cincinnati, y la gran duda ya no es sobre el nivel de Joe Burrow, sino sobre su salud. La mitad de sus años en esta liga se los ha perdido en gran medida por lesiones, y son ya cuatro años totales donde ve los “playoffs” desde casa. Si se mantiene sano, y Dexter Lawrence mejora esa defensiva, podría cortar la racha.

Pero el gran candidato son los Cuervos de Lamar, a quienes les urgía un cambio de aires y podría ser lo que necesitaban para volver a un Super Bowl, y me sorprende si no ganan la división. Los Acereros serán más de lo mismo: un buen equipo para ganar ocho o nueve juegos, pero no tan bueno como para tomarlos en serio, menos con un pasador de 42 años.

De los Cafés solo diré que Deshaun Watson es muy malo, tanto en la cancha como en la vida.

El Sur: ¿en qué pasador confiamos más?

No sé qué es más increíble: que los Jaguares ganaron 13 partidos el año pasado o que Stroud ha ganado un encuentro de “playoffs” en cada año que ha estado en la NFL. Este año, la duda sigue estando entre estos dos conjuntos, en especial en sus pasadores. ¿Trevor Lawrence puede mantener su nivel de MVP del año pasado? ¿CJ Stroud puede no estropear la mejor defensiva de la liga? Solo una de las dos respuestas será positiva, y quien lo consiga se quedará la corona divisional.

Me gustan los Titanes de Ward para ser el equipo que nadie vio venir, aunque no sé si les alcance para “playoffs”, mientras Indianapolis seguirá en el limbo de la mediocridad.

El Este: polos opuestos

Esta división tiene a dos de los peores cuatro cuadros de la liga en los Jets (Glenn es candidatazo a ser el primer coach despedido), y especialmente en los Delfines (sus cuatro jugadores mejor pagados ya no están en la plantilla), así como dos candidatos al Super Bowl. Todos esperan que Pats y Bills se peleen la división, y la diferencia puede ser mínima.

Nueva Inglaterra puede vivir un año irónico: mejorar en muchos aspectos pese a tener un mucho peor récord. Volver a un Super Bowl suena aún más lejano este año que el pasado, en especial por el calendario y porque son uno de los equipos a vencer, por más que AJ Brown haga aún mejor a Drake Maye.

Buffalo confió en Joe Brady para el “cambio”, pese a que simplemente lo subieron de coordinador ofensivo a coach, y toda la presión está en Josh Allen en llegar a su primer súper domingo… y es el favorito en esta conferencia en las apuestas para lograrlo.

El Oeste: la más difícil de predecir

Por un lado está el campeón divisional, que se quedó a nada de jugar el SB con un mariscal suplente y mantiene a casi la misma plantilla. Luego, viene el favorito de la conferencia (para muchos), que por fin tendrá una línea ofensiva saludable, un genio llamando jugadas (Mike McDaniel) y a un mariscal que es el mimado de la prensa, considerado de élite pese a que entrará a su séptima temporada buscando su primera victoria en “playoffs”. Y luego viene el mejor mariscal de la liga… regresando de una lesión, esperando todavía noticias sobre si estará al cien por ciento para el inicio de la campaña.

En ese orden están los candidatos a ganar el Oeste, pero creo que a los Broncos les pesará el calendario tan difícil, a los Cargadores que no hay que confiar nunca en ellos, y a los Jefes que es un equipo viejo y sin muchas armas. Pero, de los tres mariscales, confío mucho más en Mahomes que en Nix y Herbert, y creo que la adición de Kenneth Walker le dará un respiro al número 15.

Atrás viene Vegas, que solo espera a ver en qué semana debutará Fernando Mendoza y adónde mandarán a Maxx Crosby, y Kubiak tiene el tiempo y la paciencia para empezar a construir de nuevo a los Raiders.

¡Hasta la próxima!

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