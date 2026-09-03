Repaso del fin de semana en el Futbol europeoYa la nueva temporada está a toda potencia: el mercado de fichajes se cerró y estamos a seis días del regreso de la Champions. Mucho movimiento en el mundo del Futbol en estos días.

Un mercado decepcionante

Se cerró el mercado el martes y nos demuestra tres cosas: que los precios cada vez son más inflados (lo que dijimos hace unas columnas sigue pasando: Enzo Fernández fue comprado por el City por 146 millones de euros, lo mismo que “CR7” al Real Madrid, Robben al Bayern y Ronaldinho al Milán… juntos), que la estadística vale más que lo romántico del mundial a la hora de hacer fichajes hoy en día, y que un pasaporte comunitario europeo te abre muchas puertas (algo que muchos mexicanos han aprendido a la mala).

Despertaron los hermanitos

El mismo fin de semana golearon los dos equipos de Manchester, y ambos levantan la mano en la pelea por la Premier. El City lo hizo el viernes con doblete de Haaland y partidazo de Cherki, mientras el United batalló de más ante el recién ascendido Ipswich Town, pero lo logró gracias al “hat-trick” (sin esforzarse mucho) de Bruno Fernandes, y en especial gracias al gol de Harry Maguire, el jugador más clutch de los Red Devils de la década.

También volvió a ganar el Chelsea, ahora con el “Dibu” Martínez (quien lució muy mal en su debut), pero con otra gran actuación del mismo tridente que en la J1: Joao Pedro, Cole Palmer y Morgan Rogers (¿la JP Morgan?). Sin embargo, el Arsenal sigue como el favorito tras sacar una sufrida victoria en Birmingham ante el Aston Villa y su extécnico, Unai Emery.

Nueve de nueve

Lo dijimos y se cumplió: ni Real Madrid (4-0 ante el pobre Málaga) ni el Barça (5-2 sobre un Rayo que se cae a pedazos) tendrían problemas para mantener el paso perfecto.

Más bien, la noticia en este inicio de campaña en La Liga ha sido el Depor, invictos y con Aubameyang anotando en cada encuentro y consiguiendo su primer triunfo en Primera desde 2018 con un contundente 3-1 sobre un débil Valencia.

Un adiós esperado… y emotivo

Nos despertamos el lunes con la noticia del retiro de Lionel Messi del Futbol internacional, y ahora solo nos quedará lo que sea que él quiera jugar en el Inter Miami. En otras palabras, la final del mundial 2026 fue el último partido importante de su carrera, y creo que es un gran momento para irse, aun si no deja de ser doloroso para todo fan del Futbol. ¿No son fans de Messi? Está bien, pero no pueden negar que es el comienzo del fin de nuestra era, dominada por dos monstruos, y que marcó los últimos 20 años de este deporte.

Hace poco el propio Cristiano Ronaldo anunció que esta bien podría ser su última temporada, y creo que los mil goles son lo único que le falta por lograr antes del retiro, y con ellos ya a sus 41 y 39 años, el final de las carreras de ambos está muy cerca, y no tienen idea de cuánto los vamos a extrañar.

Tal vez Lionel podría haber buscado algún amistoso de despedida en Argentina, pero me parece ideal que su último partido haya sido aquel contra España, aun si no jugó bien y perdió, porque volvió a llevar a su país al escenario más grande, con su padre en las últimas y el mundo entero comprándose una narrativa en su contra, y “dio todo lo que tenía que dar”, como él mismo escribió.

Creo que solo “Pelé” puede decir que le dio más a su selección, y eso porque dos Copas Mundiales pesan más que una (sé que ganó tres, pero poco tuvo que ver en la de Chile 62). Campeón mundial sub-20, oro olímpico, bicampeón de América, campeón del mundo, además de llegar a otras cinco finales, dejando todos los récords posibles de la Albiceleste como inalcanzables.

Además, es un momento ya muy tóxico alrededor de él y la selección, y espero con ansias el próximo torneo ya dejando atrás todo eso (y sin querer que le vaya bien a Argentina solo por él). Es el fin del más grande en selección, y si bien llega en el momento justo, no deja de significar que todos nos estamos haciendo viejos.

¡Hasta la próxima!

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