Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoVarios clásicos nos esperan esta jornada, mientras damos el primer vistazo a la nueva temporada de Champions.

El tropezón

Quién diría que la primera derrota del Real Madrid de Mourinho, versión 2.0, sería ante el mismo DT al que remplazó 16 años atrás. El Betis de Pellegrini ha mostrado ser el cuarto mejor equipo de La Liga en los últimos años, colándose a Champions y ahora propinándole este descalabro por 1-0 a los Merengues en el Villamarín, con todo y el penal fallado de Mbappé al minuto 90 + 4 (y que casi tienen otro dos minutos después).

Entonces, el Barça tiene una oportunidad dorada para tomar en solitario el liderato de puntuar en Mestalla (algo que se ve muy posible por el nivel reciente del Valencia), mientras que el Madrid podría caer hasta el quinto puesto si Alavés y Osasuna no empatan y si el Atleti saca el triunfo de San Mamés.

Dolores de crecimiento para Mou y los Blancos, y es algo que Flick puede terminar aprovechando.

Primer duelazo del año

Apenas jornada tres y ya tenemos el primer plato fuerte de la temporada en la Premier. Tanto el Arsenal como el Chelsea llevan paso perfecto, y pinta para ser un duelazo entre equipos londinenses con técnicos españoles, en especial porque los Gunners tienen la mejor defensa de Europa… y los Blues son tan capaces de anotar como de recibir, con marca de siete anotados y cinco recibidos tras apenas un par de partidos.

Este duelo marcará qué tan serio va el proyecto de Xabi Alonso, quien tiene la “ventaja” de no jugar ninguna competición europea y puede solo centrarse en la Premier League, la cual cumplirán 10 años sin levantar si no son campeones en esta campaña.

La jornada arrancó con un solo duelo, el cual significó la primera victoria de Andoni Iraola al frente del Liverpool, con dos goles igualitos antes de los 10 minutos: asistencias de Gakpo, definición de Isak, colaboración del arquero Scherpen. No doy por muerto al Ipswich Town, recién ascendido, que ganó su primer encuentro y después incomodó al ManU y ayer a los Reds, pero terminó perdiendo ambos.

Con el cierre de mercados definido, se consumó la tragedia: ningún mexicano en la Liga Premier por primera vez desde la 2016-2017, y apenas por segunda vez desde la 2006-2007, y las secuelas que dejó el Mundial terminaron por ser negativas. Sí, están Raúl Jiménez y (tal vez) Edson en segunda, pero eso no cuenta para este cálculo, y si contamos las cinco grandes ligas, solo vamos a encontrar a cuatro compatriotas… y tres de ellos casi no verán minutos (Padilla en el Athletic, Fidalgo en el Betis y Obed en el Atlético; la excepción es Johan en el Genoa).

Platos fuertes

Hablando de Johan, la buena es que jugó los 90 minutos este viernes con la Genoa… la mala es que fueron terribles, siendo goleados 1-4 por el Como de Fábregas en casa, y parece que pasará otra temporada peleando por no descender.

Eso sí, la Serie A también nos deja un par de duelazos en apenas la tercera jornada, primero hoy con el enfrentamiento entre las escuadras que se han dividido los últimos cuatro Scudetti: Inter contra Napoli en el Giuseppe Meazza, mientras que mañana es el primer clásico Juve-Milán, duelo de equipos que están en la corta lista de candidatos a ganar la Europa League y que vienen de años muy decepcionantes.

Un vistazo a la Champions

Así de rápido estamos a tres días del regreso del mejor torneo de clubes, y desde la primera jornada tenemos varios duelos interesantes. Llaman la atención el Porto, ahora con Santi Giménez, recibiendo al City; el Napoli de Allegri ante el Arsenal de Arteta; pero en especial el Liverpool recibiendo en Anfield al Atleti, dos equipos justo afuera de la burbuja de candidatos, y sobre todo el Real Madrid ante el Inter de Milán, con Denzel Dumfries enfrentando a su antigua escuadra, en duelo entre otros dos equipos fuertes pero no favoritos.

¿Quiénes sí están en esa burbuja, preguntan? Para mí, solo PSG, Arsenal, Bayern y Barça, con un puñado de clubes mirando desde afuera.

¡Hasta la próxima!

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