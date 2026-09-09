Predicciones de la temporada 26-27 de la NFL¡Llegó el día! Después de esperar por siete largos meses, la mejor liga del mundo está de regreso… con el mismo duelo que vivimos por última vez. Seattle abre la temporada (y devela sus “banners” de campeón) ante Nueva Inglaterra esta noche, y es hora de predecir todo lo que pasará en esta campaña.

Las decepciones

La regla de oro en esta liga es que nada se mantiene igual, y este año no será la excepción. Cada temporada al menos vemos cinco caras nuevas en postemporada, y eso significa también cinco equipos que caen, y este año habrá varios equipos populares en ese rubro.

San Francisco no podrá superar la enorme cantidad de lesiones y a los dos monstruos de su división; Green Bay lleva años en el borde de la mediocridad, suficientemente buenos para meterse como el último comodín pero nada más, y ahora deberán batallar con su mejor pieza defensiva (Micah) y ofensiva (Tucker Kraft) volviendo de terribles lesiones y perdiéndose el inicio del año; Pittsburgh será un buen equipo, como siempre, pero la edad de Rodgers y la falta de talento en general les pesará; Jacksonville dejó ir a su mejor jugador en ambos lados del ovoide (Devin Lloyd y Travis Etienne), y es el máximo a candidato a ganar la mitad de los partidos que el año pasado (ganaron 13); mientras que, en mis pronósticos, solo hay espacio para uno de los dos equipos que jugaron el campeonato de la AFC. O Patriotas o Broncos se quedarán fuera con un calendario mucho más difícil y varios meses turbulentos, y ninguno volverá a ganar su división.

Las sorpresas

Hay dos equipos tan parecidos que hasta da miedo. Bengalíes y Vaqueros son conocidos por su gran ofensiva, liderada por uno de los grandes mariscales de la liga que sufre con lesiones, mientras que sus defensivas han sido absolutamente terribles.

Este año, con algo de salud y una notoria mejoría a una defensiva “mediocre”, podrán ganar unos 12 partidos y meterse a postemporada.

También es ilógico pensar que dos potencias de la AFC, como Baltimore y Kansas City, volverán a quedarse sin “playoffs”. Los Cuervos podrían alcanzar una defensiva de élite con Jesse Minter, mientras que los fuegos pirotécnicos podrían volver para los Jefes si Eric Bienemy los regresa al nivel que los llevó entre 2018 y 2022.

A su vez, si las lesiones los perdonan, los Leones son el candidato ideal para ir de último a primero de su división, y los Bucaneros están en el limbo, pero creo que siguen siendo el menos peor equipo del Sur de la NFC, y han terminado el drama de Baker Mayfield antes de que fuera un drama dándole de una vez su extensión.

Los premios individuales

Para el premio a jugador defensivo me encantan Jalen Carter y Christian González, pero me iré con la lógica: Myles Garrett lo gana por tercera vez, ahora como Carnero. El jugador ofensivo, o el MVP si los mariscales no existieran, podría estar entre Bijan Robinson y Jamar Chase. ¿Regreso del año? De una vez dénselo a Mahomes. ¿El mejor entrenador? Si Dallas tiene el año que creo que tendrán, sería para Brian Schottenheimer. ¿Novato del año? Esperemos que Fernando Mendoza tenga tiempo para ganarlo.

Y el premio más importante, el de Jugador Más Valioso, será para un Joe Burrow que pondrá números espectaculares con esa ofensiva… si se mantiene saludable.

El Super Bowl LXI será…

Es uno de los años más difíciles de predecir que he visto. Hay un claro favorito, tanto así que si los eliges realmente es porque te vas con la fácil. Estuve tentado con los Cuervos, Bills, Águilas o un bicampeonato de los Halcones Marinos… pero al final me fui con la fácil.

Los Carneros son tan buenos en todos los sentidos que hay que buscar razones para no elegirlos, y realmente no hay: su combinación de entrenador, mariscal, armas, línea ofensiva y ahora, en especial, defensiva, los hace la elección lógica.

Creo que, nuevamente, levantan el Lombardi en su propio estadio, y lo harán contra Lamar y los Cuervos.

¡Hasta la próxima!

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