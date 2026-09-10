Repaso de (casi toda) la J1 en la Champions LeagueDos terceras partes de la jornada inaugural ya se disputaron, con algunos otros encuentros todavía por jugarse hoy jueves, pero podemos repasar todo lo que nos dejó la acción de martes y miércoles.

La flor de Mou

Vencer al campeón de liga y copa de Italia no es tarea fácil, e iniciar con el pie derecho siempre es positivo. Sin embargo, no hay que minimizar la fortuna con la que el Madrid contó para derrotar por 2-1 al Inter en el Bernabéu, en especial en la primera mitad. Hubo un punto del encuentro donde los Nerazzurri llevaban ocho tiros por solo dos de los Blancos… y el marcador era 2-0 a favor de los locales. Ambos goles, el de Mbappé pero sobre todo el de Valverde, fueron provenientes de errores defensivos del cuadro de Chivu, y todo el dominio del Inter Milán en la primera mitad sirvió de muy poco ante la fortuna que solo el Real Madrid puede tener.

Claro, también Josep Martínez enmendó su error sacando dos pelotas de la línea en la segunda mitad, que fue sumamente entretenida y donde los visitantes se acercaron, pero es uno de esos partidos donde no se debe analizar mucho, solo alegrarse de sacar los primeros tres puntos. Eso sí, nulo aporte de Diomandé hasta ahora, y Vini hasta salió (injustamente) abucheado por los fans Madridistas. Mucho trabajo por delante para Mourinho.

Arrolladores

Tanto en La Liga, como ahora en Champions, el inicio de campaña del Barça ha sido demoledor. Sabemos que falta mucho para lo que importa, pero ningún equipo del mundo está en mejor momento que los dirigidos por Hansi Flick, y eso que apenas llegó su 9… no Julián, sino Gabriel Jesus, quien ya hasta marcó el último en el 5-1 en una tarde lluviosa en el Camp Nou.

Partidazo de Raphinha y Yamal, aprovechándose de un Feyenoord temeroso dirigido por un ex Culé, el holandés Giovanni Van Bronckhorst, y este inicio de campaña ilusiona en Barcelona.

Con lo justo

Otro club que lleva paso perfecto, pero a un mundo de distancia, es el City. Pleno de victorias hasta ahora entre la Premier y la UCL, pero en ningún partido han dominado de principio a fin y se han visto débiles por muchos momentos.

En Oporto sufrieron para mantener la ventaja que les dio Haaland, ampliada al final por el propio noruego, pero hasta ahora el inicio de esta era Enzo Maresca dista mucho de los mejores años de Guardiola en Manchester. Por lo menos vimos acción de un mexicano, el único de toda la jornada, cuando Santi Giménez entró unos minutos más a pelar y correr que a generar peligro en el arco de Donnarumma.

¿Sabían que solo quedan dos jugadores del equipo campeón de la Champions en 2023? Solo Rúben Dias y Erling se mantienen en la plantilla, y todos los demás ya están en otros lares, como Real Madrid (Bernardo Silva), Barcelona (Rodri) o la liga turca (Ederson, Aké o Gundogan).

Lo mejor del resto

En un duelo que resultó bastante más aburrido de lo que esperaba, el actual subcampeón sacó los tres puntos del Diego Armando Maradona con un gol tardío de Martin Odegaard, y el Arsenal también mantiene paso perfecto en cuatro partidos disputados en la temporada actual.

El mejor encuentro de la jornada, tal vez, se vivió en Anfield, con la voltereta del Liverpool para superar al Atlético de Madrid y “vengar” aquella eliminación en 2020 en ese mismo escenario.

El campeón debutó y no mostró piedad con seis goles anotados, todos por campeones del mundo, al muy humilde Slovan Bratislava. Los goles del PSG fueron un doblete de Dembelé, un “hat-trick” de Ferrán Torres, a quien le ha sentado muy bien la ciudad de la luz, y el pilón de Fabián Ruiz, y si bien en la Ligue 1 siguen sin ganar, en su competencia favorita demuestran que irán por el histórico triplete.

Todavía nos queda ver hoy el debut del Bayern y el Manchester United, ambos ante rivales “a modo” (el Bodo/Glimt que enamoró a muchos pero sigue siendo un equipo pequeño y el debutante Sabah, respectivamente). Lo bueno, es que la Champions ya volvió.

¡Hasta la próxima!

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