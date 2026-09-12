Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoHabiendo concluido la primera jornada por completo de la UCL es momento de volver al Futbol de liga, no sin antes repasar lo que nos dejaron los partidos de jueves.

¿Les creemos?

Más allá del inicio soñado del Como en su primera Champions (4-1 al Leipzig) y del regreso del Fenerbahce tras 18 años, opacado por la renuncia de su DT tras que un aficionado turco le aventara una botella (aunque la directiva ya dijo que le pidió que se quedara), lo más relevante fueron las goleadas del Bayern y el ManUtd. Los Bávaros parieron chayotes en la primera mitad para abrir el marcador, todo para que el primer gol cayera al minuto de iniciar el complemento y que terminara siendo un 5-0 aplastante con otra magnífica actuación de Olise.

Los Red Devils se aprovecharon del otro debutante, el humilde Sabah de Azerbaiyán (nada que ver con Miguel), goleándolos 4-0 en un partido donde no sufrieron ni por un minuto. ¿Vamos creyéndole al United de Carrick? Su inicio en la Premier ha sido algo tropezado, y si bien creo que están lejos aún de los candidatos, podrían eventualmente meterle un sustito a cualquiera. Además, con ellos se confirma el pleno inglés en la jornada inaugural: los cinco clubes ingleses en la UCL sacaron los tres puntos.

Prueba de fuego

Hablando del United, su derbi de este domingo es el partido más interesante del fin de semana. Será en Old Trafford donde se juegue el derbi de Manchester, con dos equipos en inicios buenos a secas de temporada, pero que pueden usar este encuentro como un parteaguas en la campaña. El City de Maresca es líder pero no ha dominado realmente ningún partido, por lo menos no al estilo de los años de Guardiola, y los Red Devils son el primer rival de peso al que enfrentarán (desde la Community Shield, que perdieron sin meter las manos ante Arsenal). El United ha jugado ante dos recién ascendidos y el Everton de Moyes y suma solo cuatro puntos, y tampoco el antes mencionado Sabah representó una prueba real, por lo que ahora veremos realmente de qué esta hecho el equipo de Carrick.

El resto de la jornada pinta igual de interesante, con duelo de DT españoles en el Liverpool-Fulham; el Tottenham buscando su primera victoria ante Everton pese a gastar 366 millones de euros este verano, por mucho el récord histórico de los Spurs; así como un duelo en lo alto de la tabla entre el Chelsea de Alonso y el sorpresivo Hull City, del ascenso al tercer lugar momentáneo.

A aprovechar

En España la jornada debería circular sin problemas para Blancos y Blaugranas. El Real jugará un derby de la Comunidad de Madrid ante un Rayo Vallecano que por fin ganó, mientras el Barça, con marca perfecta de cinco victorias, 22 goles anotados y solo dos recibidos en este inicio de temporada entre La Liga y la Champions, viaja a Valencia para visitar al humilde Levante buscando mantener el ritmo.

Más bien, el partido más interesante es la reedición de la última final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, dos escuadras que no han tenido, ni cerca, el mejor inicio de campaña. Los Txuri-Urdin llevan solo siete puntos de 15, perdiendo increíblemente una ventaja de 2-0 frente al Elche de Anselmi solo para ganar de último minuto, mientras que los Colchoneros suman dos victorias, un empate y dos derrotas en toda competencia hasta ahora, esas dos últimas de forma consecutiva, y es notorio cómo le cuesta generar ataque al equipo de Simeone, con o sin Julián Álvarez.

De aplaudir

En otras noticias que se nos habían traspapelado, Julián Quiñones está en la lista de finalistas al Balón de Oro. Es solo uno de 30 y tiene cero chances de ganarlo, pero sigue siendo notoria la inclusión del mexicano-colombiano, en especial porque son muy contadas las ocasiones en que un compatriota está incluido.

Antes de demeritarlo, recordemos que fue líder goleador en Arabia y que empató al “Matador”, Cuauh y “Chicharito” en goles mundialistas. ¡Enhorabuena!

¡Hasta la próxima!

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