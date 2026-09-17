Conclusiones de la semana 1 de la NFLFue una jornada inaugural espectacular en muchos aspectos, y solo podemos agradecer que la mejor liga del mundo está de regreso.

Respeten los rangos

Quienes también están de regreso son dos mariscales que sufrieron lesiones y se perdieron la postemporada pasada, pero han dominado la temporada regular como nadie en los últimos ocho años. Si bien Mahomes no tuvo su juego aéreo más efectivo, fue por tierra que él, y en especial Keneth Walker Jr. en su debut como Jefe, le hicieron daño a la defensiva líder en capturas y presión del 2025. Kansas City mandó un mensaje al resto de la liga el lunes por la noche, y con un calendario inicial tan accesible, es probable que no notemos nunca la lesión de Patrick.

Hablando de debuts, el de Todd Monken en Baltimore fue perfecto, con todo y sus nuevos uniformes, con Zay Flowers, en el mejor partido de su carrera, y Derrick Henry, superando a Marcus Allen para llegar al tercer puesto en anotaciones terrestres de la historia, como protagonistas, pero en especial con un Lamar Jackson hambriento de volver a la élite tras que, inexplicablemente, fuera elegido como el #69 mejor jugador de la NFL cuando hace apenas un par de años debió ganar el MVP.

A su vez, ninguno de ellos lució tan bien y ante un rival tan potente como Josh Allen ante los Texanos. Hirió con 357 yardas totales y 36 puntos a la mejor defensiva de la liga, y al final del partido mostró lo mejor y lo peor de su juego: lanzó una posible intercepción innecesaria cuando solo necesitaban un gol de campo, pero Lassiter la dejó caer; un jugada después, lanzó en la misma zona el pase de la victoria, llevándose todo el crédito y salvándose de la crítica.

Pero los tres mejores pasadores de la liga tuvieron una grandísima semana 1, y mostraron que en la élite solo están ellos (y Burrow, si despierta y se mantiene sano, y si Stafford mantiene su nivel del 2025).

Nunca los den por vivos

La otra cara de la moneda está entre dos equipos que tienen muchas expectativas para lograr algo que no han hecho todo este siglo. ¿Quién decepcionó más? ¿Los Cargadores que eran favoritos por 12 para terminar perdiendo por nueve ante los míseros Cardenales? ¿O los Vaqueros que renovaron su defensiva y Dak Prescott predijo que su ofensiva sería la mejor de todas solo para ser dominados por Jaxson Dart y los Gigantes en horario estelar?

A Justin Herbert se le acaban las excusas, ya han culpado a su “coach”, a las lesiones, a su defensiva, a su línea ofensiva, a la inflación y al cambio climático, y si bien sus dos primeros años fueron muy buenos estadísticamente, sin “playoffs”, la realidad es que de 2022 para acá tiene temporadas de buenas a secas a mediocres, con tres viajes a postemporada, todos terminando con actuaciones desastrosas de su parte. Jim Harbaugh dice que lo hará el mejor mariscal de la historia… ¿qué tal que gane su división o un partido de “playoffs”, para empezar?

Mientras que todos caímos en la trampa llamada Dallas, pensando que iban a competir por todos y solo son los mismos Vaqueros de siempre. Por primera vez vi un equipo mal dirigido, y creo que Schottenheimer puede durar menos tiempo del que pensábamos si no llegan a postemporada.

El dato de la semana

Ya hablamos de grandes ofensivas, pero ninguna lució mejor que la de Chicago este fin de semana. Se supone que Carolina tiene una buena defensiva, y Caleb Williams y compañía los destrozó para 59 puntos, anotando al menos 14 en cada cuarto… apenas el segundo equipo en la historia en lograrlo (el primero fue Miami hace tres años, en el infame 70-20). Es la mayor cantidad de puntos para los Osos en 46 años, y tal vez haya que ir pidiéndole perdón a Ben Johnson. Claro, recibieron 37 de Bryce Young, pero eso pasa a segundo plano.

Hoy arranca la semana 2, con un magnífico Leones-Bills que promete un festival de puntos, donde la inauguración del nuevo estadio de Buffalo será el platillo estelar.

¡Hasta la próxima!

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