Futbol en Europa y la lista de Rafa MárquezEntre la primera jornada de Europa League, el repaso de lo que vendrá este fin de semana y la primera convocatoria post-mundialista, hay muchos temas por cubrir hoy.

Jornada de Clásicos

Para que lleven la cuenta, este fin tendremos, además del América-Chivas, el Old Firm (Celtic-Rangers), Le Classique (Marseille-PSG), O Clássico (Porto-Benfica), San Lorenzo-Boca Juniors, Roma-Inter y, el partido que se roba las portadas, el Derby Madrileño.

En general hay buenos encuentros en la J7 de La Liga, como el imparable Barça, que lleva paso perfecto y ha anotado 26 goles en sus últimos cinco partidos, visitando al Sevilla; o el sorpresivo Depor ante un Betis que le pisa los talones al Madrid, pero es el duelo en el Metropolitano del que se hablará más. De un lado, un Atleti que ha recuperado el paso en sus últimos dos encuentros, goleando 3-0 y 4-0 a la Real Sociedad y Osasuna y dejando atrás todo el drama de Julián Álvarez… al no convocarlo, mientras que del otro lado está el dictador Mbappé, quien ya anunció que se merece el Balón de Oro pese a ganar cero trofeos en el año, pero que vienen de sufrir un montón para vencer al colero Elche de Anselmi, dejando escapar un 0-2 para ganarlo en tiempo de compensación gracias a Espí.

Pinta para ser uno de esos típicos derbis controlados por los Colchoneros, donde le hacen la vida imposible a su acérrimo rival (en La Liga, en la Champions no) y les hacen rezagarse más en la carrera por el liderato.

Arrancó la Champions naranja

La semana pasada fue pura UCL, ahora fue el turno de la UEL, donde al menos vimos más participación de mexicanos. El más destacado fue la “Hormiga”, haciendo su debut en competencia internacional y anotando el gol más fácil de su vida, pero que igual valió para la remontada del Olympiacos sobre un equipo polaco que no sé pronunciar.

A quién no le fue tan bien fue a Mateo Chávez, pasando de noche en la derrota de su AZ Alkmaar de visita ante Sunderland pese a jugar los 90’. Otro compatriota que debería estar sonriendo es Santi Giménez, no porque anotó por primera vez en casi un año (de penal, pero aun así), sino porque su repuesto en el Milán ha sido un desastre. Los Rossoneri pagaron más de 70 MDE por Gonçalo Ramos, quien ha registrado la enorme cantidad de cero tiros a puerta en sus últimos tres partidos, más bien perdiendo la pelota 16 veces en la derrota en San Siro 0-2 ante Benfica.

Los que mejor se vieron fueron la Juve, líder tras vencer 5-0 al NEC con cinco anotadores diferentes, así como el Bournemouth, sorprendiendo de visita al campeón de la Copa del Rey, la Real Sociedad, en el partido más emocionante de la jornada inaugural.

La primera lista del Káiser

Estamos a unos días de la primera Fecha FIFA post-Mundial, y más adelante hablaremos de los rivales y lo que esperamos de ella, pero por ahora toca repasar los 30 nombres incluidos en la primera lista de Rafa Márquez.

Primero, las ausencias. Las más notables son Quiñones y Raúl, ambos baja por lesión, mientras que otros, como Brian Gutiérrez, Alexis Vega, “Chino” Huerta o Edson Álvarez no están simplemente por su nivel actual.

Hay muchas sorpresas, empezando por la portería. Del Mundial solo repite “Tala”, y si bien era obvio que Ochoa ya no está por su retiro, sigue sorprendido que sean Alex Padilla, quien nunca juega en el Bilbao, y Oscar García del León los otros elegidos.

En defensa hay dos nombres que se quedaron apenas fuera de la Copa del Mundo, como Everardo López y “Toro” Guzmán, mientras que da muchísimo gusto ver de regreso a Jeremy Márquez, pieza clave del actual campeón de la Liga MX.

Sorprende también la inclusión de Cervantes y Violante del América, Orbelín de Rayados, varios “morritos” de Chivas (Sandoval, Campillo, Camberos), así como dos de la MLS que son inexplicables. ¿Berterame? ¿”Chucky” Lozano? No lo comprendo en absoluto, ni por nivel ni por edad, pero no queda más que confiar en el Káiser de Zamora.

¡Hasta la próxima!

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