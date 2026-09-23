Conclusiones de la Semana 2 de la NFLHa sido un inicio muy loco de temporada, donde lo que vimos en la primera semana fue muy distinto a la segunda.

Un clásico

Increíblemente voló bajo el radar el duelo entre dos de los tres equipos más populares de México. La historia del triunfo 20-3 de los Patriotas sobre los Acereros no es tanto que Drake Maye sigue lejos de su nivel de MVP o que Henderson les había hecho mucha falta, sino del otro lado. La defensiva de Pittsburgh los va a mantener en muchos juegos, pero esa ofensiva es anémica y les evitará que realmente consigan algo. Apenas vencieron a unos malísimos Halcones, y en Foxboro su ataque fue inexistente, con solo dos conversiones de 12 en tercera oportunidad y un gol de campo tras una serie de 27 yardas, su más larga de toda la tarde.

Rodgers vio a Brady ganar Super Bowls y romper récords en sus 40’s y se le hizo fácil, pero hoy es un mariscal debajo del promedio, y si a eso le agregamos que no tienen juego terrestre y que a DK Metcalf se le olvidó cómo atrapar pases, pues será otra temporada mediocre y aburrida para los Steelers.

¿Van en serio?

Noticia de última hora: la defensiva de Cincinnati no apesta. Han empezado 2-0 por primera vez desde que “draftearon” a Burrow, y no ha sido gracias a él. Su defensiva, que ha sido el punto débil del equipo por años, ha mantenido a raya a Bucaneros y Texanos, y los Bengalíes hoy lideran su división invictos y sin que su mariscal haya tenido un gran partido aún, más allá de que Jamas Chase se lució con dos anotaciones, una de ellas de forma espectacular.

Si realmente se mantienen así, liderados por Dexter “Sexy Dexy” Lawrence, ojito con Cincy, en especial porque aún falta ver a Joe Burrow en su mejor versión.

La división de la muerte

Qué increíble y qué injusta es la vida en la NFC Oeste. Bien podría decirse que tres de los cinco mejores equipos de la liga residen en esa división, y la pelea por el título divisional puede definir quién juega el Super Bowl… tal como pasó el año pasado.

De un lado, el campeón Seattle, que con todo y mariscal suplente aplastó a unos Cardenales que pelearon por una mitad y luego perdieron la segunda 24-0. La defensiva de los Halcones Marinos es tan buena que su servidor podría jugar como mariscal y de todas formas ganarían 12 partidos, y además de su gran ventaja de localía, ahora son el mejor equipo visitante de la NFL.

Luego están San Francisco, con un Brock Purdy encendido y un McCaffrey rompiendo récords, y si se mantienen sanos (una gran incógnita) pueden ganarle a cualquiera con una de las plantillas más completas. Y atrás, con marca de 1-1, están los Carneros, quienes resulta que son un gran equipo si no juegan un partido del otro lado del mundo justo después de bajarse del avión. Los Ángeles aplastó a unos Gigantes que, al parecer, se quedarán sin Jaxson Dart, y demostraron porqué empezaron la temporada como los favoritos a campeones.

El dato de la semana

La diferencia entre un buen mariscal y otro legendario está, a veces, en los pequeños detalles. El título por el mejor pasador de la liga está disputado, a ojos de muchos, entre Josh Allen y Patrick Mahomes. El primero empezó la campaña en fuego (otra vez) y es el favorito a MVP y quien mejor anda jugando, pero hay un dato que el segundo siempre tendrá sobre él. Más allá de sus enfrentamientos directos, una enorme diferencia entre ellos es que el QB de Kansas City ha jugado ocho partidos en tiempo extra en temporada regular… y ha ganado todos. Marca perfecta para Pat, incluyendo el del domingo en la noche, y va 10-2 si incluimos postemporada, donde hay un Super Bowl y un triunfo sobre el propio Allen en el proceso.

Por su parte, el QB de Buffalo ha jugado siete tiempos extras en toda su carrera. ¿Su marca? Cero ganados, siete perdidos. ¿Cómo es posible tan marcada diferencia entre los dos mejores mariscales de la liga? ¿Suerte, preparación, o simplemente uno siempre está a la altura mientras el otro no?

¡Hasta la próxima!

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