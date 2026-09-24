Repaso del fin de semana en el futbol europeo y próxima Fecha FIFAEs el primer parón de selecciones de este ciclo mundialista, y será uno bastante largo con dos semanas y hasta cuatro partidos para algunos como México. Sin embargo, también vale la pena repasar la más reciente jornada europea.

Cómo quedan las cosas

Los líderes en las principales ligas no son mayores sorpresas… en general. El Barça queda como líder en España con paso perfecto y goleando a todos pese a jugar sin 9; en Inglaterra es un City bastante discreto pero que ha mejorado el punto débil de los últimos dos años, su defensa, y con un Haaland cargándose el equipo al hombro; en la Serie A hay triple empate entre la Roma de Gasperini, el Inter de Chivu y la sorpresiva Lazio de Gattuso; en la Bundesliga es Dortmund con pleno de victorias quien lidera, pero Bayern le pisa los talones; mientras que en Francia es la mayor sorpresa hasta ahora, donde el Mónaco de Filipe Luis ha lucido imparable mientras el PSG de Luis Enrique apenas pudo vencer al hundido Marsella en Le Classique gracias a un Ferrán que sigue encendido, y llegan a la Fecha FIFA en el sexto lugar.

Sin embargo, la noticia de la jornada se dio en el partido del sábado pasado, que aquí vaticinamos. Sabíamos que al Real Madrid le iba a costar muchísimo el Derbi Madrileño; lo que no sabía era la forma en que iban a llorar posteriormente. Es cierto que debió ser roja la de Kang-In Lee sobre Fede Valverde, algo que hasta el propio comité de árbitros rectificó mucho después, pero es increíble la lloradera del club Merengue, que incluso ya sacó una nota diciendo que “un pésimo arbitraje decide el derbi”, como si el Atleti no les pasó encima por la mayoría del partido, y hasta han pedido la dimisión de Tebas, el presidente de La Liga.

De pena ajena ver la forma en que el club más grande del mundo somete a presión al arbitraje, y no es la primera vez, y cómo desvían la atención cuando fueron superados por su rival. Un poquito de autocrítica para un club que ha sido acusado de lo mismo, por favor.

Cuatro pruebas de fuego

La era Rafa Márquez arrancará este mismo sábado, en Baltimore, ante nuestros hermanos de Colombia. En la próxima columna analizaremos lo que esperamos y a quién queremos ver, pero por ahora queda recalcar que serán cuatro amistosos, todos en suelo americano, y todos ante rivales peligrosos de un nivel similar al nuestro.

Después de los Cafeteros será Perú, el martes 29, luego el Clásico de Concacaf ante los gringos el sábado 3, y luego cerramos el 6 ante Chile, que fue último lugar de Conmebol pero igual nos costará vencer.

Lo mejor del resto del mundo

Estamos ante el inicio de múltiples procesos mundialistas, y es época de cambios en el futbol de selecciones. Por primera vez desde 2012, habrá un entrenador diferente de Les Bleus que Deschamps, y será su compañero en aquel Mundial de 1998, Zinedine Zidane. El talento no les sobra, pero tendrá que hacer algo parecido que cuando llegó al Madrid hace 10 años: el manejo de egos.

También arrancan los nuevos procesos de Portugal con Jorge Jesús, con todo y un CR7 de 41 años; de Alemania con Jürgen Klopp y un último baile con Adidas; de Holanda con Xavi Hernández; de Italia nuevamente con Roberto Mancini, quien les ha dado su única alegría en 20 años (la Euro 2021); de Uruguay con Diego Forlán, al menos de forma interina; de Marcelo Gallardo con Ecuador; de Mark Van Bommel con Bélgica y obviamente de Rafa Márquez con México.

También arranca otra Nations League con algunos duelos interesantes como el Holanda-Alemania, Inglaterra-España o Francia-Italia, pero los ojos del mundo estarán puestos en el amistoso de Benín… pero por el adiós del #10. Ese partido en el Monumental, que será el último de los tres amistosos de la Albiceleste ante naciones con triple dígito en el ranking FIFA, servirá como la despedida formal de Messi de la selección. Lástima el rival y la camiseta que usarán, pero al menos lo veremos una última vez.

¡Hasta la próxima!

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